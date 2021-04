Suomen futsalmiehet vihdoin EM-kisoihin – maalisankari ääni käheänä Ylellä: ”Koko Suomi on ollut meidän puolella”

Suomen futsalmaajoukkue pääsi juhlimaan historiallista EM-paikkaa.

Suomen miesten futsalmaajoukkue eteni ensimmäistä kertaa lajin EM-kisoihin. Suomi pääsi juhlimaan riemukasta kisapaikkaa, kun joukkue kaatoi ratkaisevassa ottelussa Belgian lukemin 3–2. Ottelu pelattiin Vantaalla.

Ottelusta muodostui jännitysnäytelmä, joka ratkesi toisen puoliajan maaleihin.

– Huikea fiilis! Onnentunne, tiivisti Suomen joukkueen kapteeni ja konkaripelaaja Panu Autio Ylen haastattelussa.

Autio on ollut pitkään lajin parissa ja vienyt suomalaista futsalia eteenpäin.

– Tässä on aika johdonmukaisesti askel kerrallaan tultu eteenpäin. Ei ole otettu oikoreittejä, vaan tehty peruspalikat kuntoon ja nyt se palkinto on tässä, Autio mietti.

Suomen maaleista ratkaisevassa ottelussa vastasivat Juhana Jyrkiäinen, Iiro Vanha ja Autio tyhjään maaliin.

– Fantastinen esitys koko joukkueelta. Tehtiin se, mikä tarvittiin, Autio sanoi.

Suomen ensimmäisen maalin tehnyt Juhana Jyrkiäinen saapui Ylen haastatteluun ääni käheänä.

– Kyllä sa varmasti enemmän tuosta juhlinnasta johtuu. Ei ole näitä kisapaikkoja päästy ennen juhlimaan, tämä on aika uutta ja ihmeellistä. Mahtava fiilis, niin pitkää on tätä jahdattu, Jyrkiäinen sanoi.

– Ihan uskomattoman hieno fiilis. Tämä on ollut pitkä prosessi, itse olen kahdeksan vuotta ollut maajoukkueen mukana ja jotkut vielä pidempään. Meillä on hyvä buumi ollut Suomessa ja saatu paljon näkyvyyttä. On tuntunut, että koko Suomi on ollut meidän puolella. Uskomaton tuhkimotarina ollut, Jyrkiäinen mietti Ylellä juhlinnan keskeltä.

Juhana Jyrkiäinen (kesk.) teki Suomen ensimmäisen maalin.­

EM-turnaus pelataan alkuvuodesta 2022 Hollannissa. Suomi nähdään siis kautta aikain ensimmäistä kertaa futsalin EM-lopputurnauksessa.