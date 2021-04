Suorien suunnistuslähetysten pöytä 2021 on katettu ISTV:ssä: Viestiliiga ja uutuutena henkilökohtainen Suunnistusliiga

Ilta-Sanomien ISTV jatkaa kotimaisten suorien suunnistuslähetysten pääkanavana alkavalla kaudella. Viestiliiga on ohjelmassa jo kolmatta vuotta. Nyt tarjontaan tulee myös henkilökohtaisten matkojen Suunnistusliiga.

Suunnistuslähetysten kausi alkaa henkilökohtaisilla sprinttikisoilla Keravalla sunnuntaina 18.4.2021. Siitä lähetykset jatkuvat kevään ja kesän yli pimenevään syksyyn saakka.

Viestiliiga ja Suunnistusliiga ovat Suunnistusvalmentajat ry:n ylläpitämiä sarjoja, jotka se toteuttaa yhteistyössä tv-lähetykset tuottavan Oikea Reitti Oy:n kanssa.

Molemmissa sarjoissa kilpailijat keräävät pisteitä osakilpailuista. Kauden päätteeksi yhteispisteet määräävät lopulliset sijoitukset. Viestiliigassa (alla olevassa listassa VL) on seitsemän osakilpailua ja Suunnistusliigassa (SL) on kahdeksan osakilpailua. Henkilökohtaisissa kisoissa on sprinttiä, uutta knockout-sprinttiä, yötä ja pitkää matkaa normaalien keskimatkojen kisojen lisäksi.

Osa kisoista, kuten Venlojen ja Jukolan viestit, näytetään Ylen kanavilla, valtaosa ISTV:ssä ja Ruudussa.

Viestiliigan ja Suunnistusliigan osakilpailut kaudella 2021