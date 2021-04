USA:ssa pelattiin baseballia loppuunmyydyllä stadionilla – presidentti Joe Biden jyrähti: ”Se on väärin”

Texas Rangers avasi kotistadioninsa täydellä kapasiteetilla.

Huippusuositun baseballin MLB-sarjan kausi on jälleen käynnistynyt Yhdysvalloissa.

Texas Rangers hävisi kotiavauksensa Suomen aikaa maanantain ja tiistain välisenä yönä Toronto Blue Jaysia vastaan. Tuota ottelua oli Texasin kotiareenalla Globe Life Fieldillä seuraamassa yli 38 000 katsojaa.

CNN:n mukaan stadion oli loppuunmyyty, vaikka Texasissakin pelätään koronaviruksen uutta aaltoa.

Globe Life Field on ensimmäinen urheilustadion USA:ssa, joka on avattu täydellä kapasiteetilla koronapandemian alkamisen jälkeen.

Stadionilta ottelun aikana otetuista kuvista näkyy, että suuri osa katsojista ei käyttänyt maskeja, vaikka niin olisi sääntöjen mukaan pitänyt toimia. Säännöstä sai poiketa vain ruokaillessa.

ABC Newsin mukaan Texas Rangers vaati katsojilta maskien käyttöä, mutta stadionilla järjestyksenvalvojat eivät maskittomuuteen kuitenkaan puuttuneet. Ottelun puolivälissä arviolta enää alle 50 prosenttia katsojista piti maskia.

Katsojia Texas Rangersin kotiavauksessa Toronto Blue Jaysia vastaan.­

Yhdysvalloissa kiistellään, riittääkö nykyinen rokotustahti estämään neljännen virusaallon pyyhkäisyn maan läpi. CNN:n mukaan USA:n elintarvike- ja lääkeviraston entinen valtuutettu Scott Gottlieb uskoo siihen.

Toisaalta Minnesotan ja Michiganin esimerkit osoittavat, ettei rokotustahti ehdi estämään neljättä aaltoa. Kyseisissä osavaltioissa rokotuksia on annettu erittäin tehokkaasti koko väestöön verrattuna, mutta perjantaina Michiganissa todettiin 8 400 uutta koronatartuntaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti Texasin kotiavauksen pelaamista täydelle katsomolle ”virheenä”.

– Se on päätös, jonka he ovat tehneet. Mielestäni se on väärin. Heidän tulisi kuunnella tohtori Anthony Faucia, hän on ekspertti. Mielestäni tämä ei ole vastuullista, Biden sanoi ESPN:lle viime viikolla ennen MLB-kauden alkua.

Rangers jakoi Twitterissä runsaasti videoita, joissa kuuluu myös yleisön pauhu.

Useat uutissivustot jakoivat toimittaja Sam Gannonin Twitteriin lataamaa videota täydeltä stadionilta.

Texasissa höllennettiin koronarajoituksia maaliskuun alussa. Kuvernööri Greg Abbott ilmoitti tuolloin CNN:n mukaan, että kaikki yritykset saavat avata toimintansa sataprosenttisesti.

Abbott teki päätöksen, vaikka terveysasiantuntijat varoittelivat, että liian aikainen rajoitusten höllentäminen johtaa uuteen tartuntapiikkiin, etenkin uuden virusvariantin levitessä.

ABC News kertoo, että Texasin osavaltiossa on parhaillaan 70 000 ihmistä, joilla on aktiivinen koronavirustartunta.

MLB kärsi kaudella 2020 rajusti koronapandemiasta. Kukin joukkue pelasi vain 60 ottelua normaalin 162:n sijaan. Sarjan tulot putosivat 70 prosenttia.