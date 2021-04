Järkyttävän kokoisella kehonrakentajalla on erikoinen ongelma – ”Kun on liian kovassa kunnossa pissatakseen”

Craig Golias julkaisi kuvan arkisesta, mutta erikoisesta ongelmastaan.

Craig Golias on muistanut treenata myös selkäänsä.­

Kehonrakentaja Craig Golias julkaisi Instagramissa kuvan arkisesta ongelmastaan. Yhdysvaltalainen Golias on kuvassa virtsaamassa kuntosalin vessakopissa. Hänen selkänsä on niin massiivinen, että vessan seinät meinaavat tulla vastaan. Selkä on liki yhtä leveä kuin keskimääräistä suuremman ladon ovet.

– Kun on liian kovassa kunnossa pissatakseen, tietää onnistuneensa selkäpäivänä, Golias kirjoitti.

Golias, 37, on puhuttava hahmo yhdysvaltalaisessa kehonrakennusmediassa, sillä hän pitää elopainonsa jatkuvasti yli 136 kilossa (300 paunaa). Tätä pidetään terveyden kannalta vaarallisena. Viime vuonna Golias kertoi Generation Iron -sivustolle, ettei hänellä toistaiseksi ole ollut terveyshuolia. Hän sanoi käyttävänsä vähemmän steroideja ja syövänsä vähemmän ruokaa, kuin ”ihmiset luulevat”.

Ennen kuin Golias tunnettiin valtavista lihaksistaan, hän koki elämää sen varjoisammalla puolella. Hän jäi kodittomaksi 19-vuotiaana. Nuorukainen asui autossaan Clevelandissa kolme viikkoa, kunnes eräänä aamuna päätti uhmata kohtaloaan ja löytää itselleen kolme työpaikkaa kerralla.

Hän onnistui ja löysi päivän aikana kolme pestiä: yhden Pepsillä, toisen portsarina ja kolmannen strippaajana.

– Strippaaminen oli helppoa. Tein sitä lauantaisin pari tuntia. Pullistelin lihaksiani ja tytöt tunkivat rahaa alushousuini. Annoin heidän koskea rintaani ja hauiksiani. Ei mitään hullua, Golias muisteli Generation Ironin haastattelussa.

Pian Goliaksella oli niin paljon palkkatuloja, että hän pystyi vuokraamaan asunnon, ostamaan Ford Mustang -auton ja ostamaan voimalijoille tuttua lisäravinnetta kreatiinia.