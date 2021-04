Olympiakisoihin tähtäävä luistelija treenaa hullun lailla – aikoo pyöräillä Ruotsin päästä päähän alle neljässä vuorokaudessa

Pikaluistelussa MM-tittelin tänä talvena voittanut Nils van der Poel laittaa luistimet uudelleen jalkaan vasta elokuussa.

Pikaluistelumaailma sai talvella uuden tähden, kun 24-vuotias ruotsalainen Nils van der Poel voitti hämmästyttävällä tavalla maailmanmestaruuden 5 000 metrillä ja 10 000 metrillä. Jälkimmäisessä lajissa van der Poel luisteli kaiken lisäksi uuden maailmanennätyksen, mikä ei ole arkipäivää merenpinnantasolla sijaitsevilla radoilla.

Nyt van der Poel tähtää ensi talven Pekingin olympiakisoihin ja harjoittelee hurjia määriä. Lajit ovat kuitenkin aivan muuta kuin pikaluistelua. Ruotsin yleisradioyhtiön nettisivuilla julkaistun artikkelin mukaan van der Poel hiihtää parhaillaan Åressa ja Duvedissa.

Jatkossa on luvassa laskuvarjohyppyjä, hiihtovaellusta ja ultramaratoneja. Jälkimmäisiä van der Poel on juossut ennenkin, sillä hän on osallistunut 150 kilometrin tai 170 kilometrin pituisiin juoksutapahtumiin.

Kesän kovin koitos on kuitenkin edessä heinäkuun alussa, jolloin van der Poel aikoo ajaa Ruotsin valtakunnan päästä päähän. Matkaa Norjan rajalta sijaitsevasta Riksgränsenistä Skånen Smygehukiin kertyy 2 037 kilometriä.

Pyöräily on monien pikaluistelijoiden harjoitusmuoto tai kakkoslaji. Myös van der Poel on harras pyöräilyn ystävä. Yli 2 000 kilometrin koitokseen hän ei lähde retkeilemään, vaan tavoitteena on reittiennätys. Nykyinen rekordi on 82 tuntia, mikä on hurja tulos.

Mutta hurjaa on miehen treenaaminenkin. Ruotsin maajoukkueen päävalmentaja Joel Erikssonin mukaan kukaan muu ei harjoittele yhtä paljon ja kovaa kuin van der Poel.

– Hän harjoittelee helvetillisesti ja aivan äärirajoilla, Eriksson sanoo SVT:n jutussa.

Luistimet van der Poel laittaa jalkaan vasta elokuussa, jolloin hän suuntaa harjoitusleirille Saksan Inzelliin.