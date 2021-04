UFC:n vapaaottelu nousi kammottavassa valossa esiin Koskelan murhatutkinnassa – näin kommentoi Suomen ykkösnimi Makwan Amirkhani

Makwan Amirkhani on hyvin tarkka siitä, ettei hänen salillaan opittuja tekniikoita käytetä aseena.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani otti Ilta-Sanomien pyynnöstä kantaa siihen julkisuuteen, johon lajin huippuorganisaatio UFC joutui, kun Suomea järkyttänyttä Koskelan murhaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa kevättalvella.

Oliko UFC:llä osuus hirveisiin tapahtumiin, joku saattoi miettiä, kun kirjainyhdistelmä nousi esiin esitutkintamateriaalista.

– En lähtisi tuomitsemaan itse lajia. Sitten ovat keinot aika vähissä, jos syntipukkia etsitään vapaaottelusta. Esimerkkiä voi ottaa mistä vaan, Amirkhani sanoo.

– Ei tarvitse yrittää osoittaa sormella vapaaottelua ja UFC:tä, että ne olisivat tässä pahantekijöitä.

Yksi murhasta syytetyistä pojista oli rikostutkinnan mukaan hankkinut UFC-videopelin ja keskustellut toisen syytetyn kanssa vapaaotteluliikkeiden testaamisesta uhriin.

He olivat myös viestitelleet ennen rikoksen tekoaikaa 4. joulukuuta 2020, että:

– Pitää tehä kaikkii ufc-juttui (uhriin).

Toiseksi nuorimman syytetyn asianajaja sanoi loppulausunnossa puolestaan, että kun tekijöiltä oli kysytty, miten he olivat käsittäneet ihmisen kestokyvyn, esiin oli noussut UFC, jossa ”harvoin käy mitään”.

Tekijät olivat asianajajan mukaan ajatelleet, että uhri nousee ylös ja lähtee kotiin.

Kaksi tekijää oli harrastanut hieman thainyrkkeilyä.

– UFC on ammattimaisesti hoidettu laji, jossa on valmentaja, tuomari ja lääkäri. On ammattimaista porukkaa pitämässä huolta. Kaikki ovat ammattilaisia, siksi se on ammattilaisten vapaaottelua, Amirkhani ihmettelee.

Ilta-Sanomat kysyy Suomen vapaaottelun kasvolta, pitääkö ihmisten olla huolissaan, miten UFC vaikuttaa nuorisoon. Amirkhani pitää järkyttävää Koskelan tapausta yksittäisenä ja korostaa sen sijaan kamppailu-urheilun positiivisia puolia.

– Koskelan tapauksessa on tapahtunut tällainen asia, mutta siinä puhutaan muutamasta henkilöstä. Kun tulet matolleni, sillä on 20 skidiä, jotka oppivat käyttäytymään, hän sanoo.

Amirkhani valmentaa nykyisin lapsia ja nuoria omalla salillaan Raisiossa. Hänelle on hyvin tärkeää, että salilla opetettuja tekniikoita ei oteta käyttöön salin ulkopuolella väärin perustein. Sali on kunniakas paikka, jolle ei saa tuoda huonoa mainetta.

– Jos jotain on kiusattu, seiso heikompien puolella. Ei niin, että käytät tekniikkaa aseena. Jos tekee siviilielämässä jotain (pahaa), saa ikuisen porttikiellon salille, Amirkhani vaatii oppilailtaan.

Amirkhanin salille ei pääse kuka tahansa. Hän itse haastattelee henkilöt, jotka haluavat tulla treenaamaan. Yli 14-vuotiailta suojateiltaan hän pyytää näytille jopa koulun käytösarvosanoja.

– Tärkeintä on se, että ainakin itse pidän huolta siitä, että täällä toimitaan oikein, huippuottelija sanoo.