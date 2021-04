Kiroilu kielletty, puhelimet pois: Makwan Amirkhani perusti salin, jolla on tiukat säännöt – lapset reagoivat välittömästi

Makwan Amirkhani perusti itselleen kotisalin Raisioon. Hän treenaa komeassa tilassa itse ja ohjaa kahta nuorten harjoitusryhmää.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani on myös yrittäjä.­

Suomen vapaaottelutähti Makwan Amirkhani luuttuaa huolellisesti 30 neliömetrin kokoista painimattoa. Hänen iso, harmaa koiransa Kingi jolkottelee ympäri salia ja haukkuu välillä ovikellon virkaa tehden.

Maaliskuun lopun valoa lankeaa ikkunoista matalaan rakennukseen, joka sijaitsee Raisiossa, Turun kupeessa. Tämä harjoitussali, MA Training Center, on Amirkhanin ihkauusi työpaikka.

– Tämä on vasta alkua. Tavaroita ja välineitä puuttuu, mutta saimme avaimet tilaan vasta seitsemäs tammikuuta. Aika lyhyessä ajassa on tehty tämä, Amirkhani kertoo omistamastaan paikasta.

Amirkhanin nimi on kirjailtu salin seinään.­

Maallikon silmiin kaikki näyttää valmiilta. Salin pääväri on oranssi ja seiniä korostavat julisteet UFC-illoista, joissa Mr. Finland on otellut.

Yksi hylly notkuu painipalkinnoista. Varustus on hulppea. Katosta roikkuu nyrkkeilysäkkejä ja päärynäpalloja. On treeninukkeja. On vapaapainot kuntosalitreeniä varten. Sparrivastustajille löytyy suihku ja saniteettitilat.

Amirkhani itse peseytyy ja ruokailee kodissaan, joka on samassa rakennuksessa.

– Oman salin paras juttu on, että on loputtomasti aikaa harjoitella. Olen saanut ihan erilaisen treenimotivaation, seuraavaa UFC-otteluaan kohti harjoitteleva Amirkhani kommentoi.

Kingi haukahtaa. Joku on ovella. Sisään astuu kaksi poikaa, jotka ovat tulossa harjoittelemaan Amirkhanin vetämään Minimestarien ryhmään.

Kamppailutähti ohjaa oman harjoittelunsa ohella kahta ryhmää yhteensä yhdeksänä tuntina viikossa. Minimestarit on suunnattu alle 14-vuotiaille. Sitä vanhemmille on toinen ryhmä.

Pojat tulevat tervehtimään ja tarjoavat kyynärpäätä, koska kätellä ei nyt saa. Tervehtiminen ja toisen kuulumisten kysyminen kuuluvat salin kulttuuriin.

Toimintaa ohjaavat arvot, jotka Amirkhani on toisaalta oppinut lapsuudenkodissaan ja toisaalta ymmärtänyt kokemuksen kautta treenatessaan esimerkiksi Vaasassa, Ruotsissa ja Irlannissa.

– Ensimmäisenä tulee terveys. Pyrimme siihen, että elämänarvoihin kuuluu terveys. Jengi on kunnossa. On hyvä mieli koko ajan ja energia on positiivinen, Amirkhani avaa.

Makwan Amirkhani pitää salinsa tiptop-kunnossa.­

Hän on miettinyt, miten positiivista energiaa voidaan ylläpitää salilla. Pohdinnan tuloksena syntyivät salin säännöt, jotka roikkuvat näkyvillä paikoilla ympäri tilaa. Säännöissä on perinteisen suomalaisen kulttuurin kaiku.

– Kiroileminen kielletty. Osoita arvostusta harjoituksia kohtaan olemalla poikkeuksetta ajoissa. Sylkeminen ja räkiminen kielletty. Puhelimen käyttö ohjattujen treenien aikana kielletty. Otathan ystävällisesti päähineen pois päästä sisälle tullessasi. Älä tule salille, jos tuot mukana oman egosi, säännöissä lukee.

Säännöt ovat kaikille samat.­

Sääntöjen rikkomisesta joutuu vastuuseen koko ryhmä. Varsinkin ajoissa olemisesta salin omistaja on tarkkana, koska myöhästyjä keskeyttää muiden treenin ja pääsee itse valokeilaan. Rangaistus on 50 punnerrusta tai 20 jännehyppyä kaikille.

– Tykkään, että rauhallisuus säilyy koko ajan. Kaikki ylimääräinen esittäminen ja show saavat jäädä ulkopuolelle. Ensimmäisenä mallin ja esimerkin pitää lähteä minusta itsestäni, Amirkhani selittää.

– Olen sanonut aikuisille, että tämä on minun työpaikkani ja tänne ei tule kukaan pelleilemään. Minä en tule pelleilemään teidän työpaikallenne.

Harjoitukset alkavat rivistä. Amirkhani kyselee lasten koulupäivästä.­

Minimestareita on kerääntynyt matolle kymmenkunta. He menevät tottelevaisesti riviin ja kertovat Amirkhanille päivän kuulumisensa. Sitten tehdään alkulämmittelyt. Pian Amirkhani ohjaa lapset tekemään kehonhallintaliikkeitä: kärrynpyöriä, kuperkeikkoja ja jopa puolivoltteja kumartuneen ohjaajansa yli.

Nelivuotiaalla Abulla kestää tovi vauhdinotossa. ”Abu, Abu, Abu”, vanhemmat lapset kannustavat. Hän säntää rohkeasti kohti kyyristynyttä Amirkhania ja ponkaisee yli. Kaikki hurraavat.

Amirkhani valvoo, kun lapset harjoittelevat kottikärrykävelyä.­

Lapset saavat poistua matolta juomaan vasta, kun ohjaaja antaa luvan.

– Tämä on miniarmeija, mutta samalla nauretaan, hymyillään ja ollaan niin kuin visioni hyvästä urheilijasta. Olemme positiivinen ja oikein mukava perhe, Amirkhani toteaa lempeästi.

Salin tavat ovat tarttuneet lapsiin. Amirkhani kertoo, että vanhemmat sanovat lasten olevan kotona valmiina harjoitusvarusteet päällään jo yhdeltä iltapäivällä, jotteivät myöhästy kello 17 alkavista treeneistä.

Monelle treenit ovat viikon kohokohta. Energiat saadaan tiristettyä liikuntaan ja illalla kotona syöminen, läksyjen tekeminen ja hampaiden pesu sujuvat jouhevammin, vanhemmat ovat kiitelleet. Jopa ”ongelmatapauksena” pidettyyn lapseen Amirkhani kertoo saaneensa erinomaisen yhteyden salin kurinalaisessa arjessa.

– Lapset oikeasti tykkäävät, että salilla on tiukat säännöt ja arvot. He ovat sääntöjen suhteen hyvin tarkkoja, ottelija sanoo ja jatkaa:

– Loppujen lopuksi kyse on ihan perussäännöistä. Ei tässä kenestäkään mitään ylellistä ihmistä tehdä, käytetään vain maalaisjärkeä. Sääntöjä pitää noudattaa, jotta kaikilla on kivaa.

Auktoriteetti, esimerkillä ohjaaminen ja selvät rajat – moni kasvattaja pitäisi Amirkhanin salin yhdistelmää onnistuneena.

Kingi-koira on salin kunkku.­

Kotisalillaan Amirkhanista, 32, näkee uudenlaisen puolen. Hän vaikuttaa olevan urheilijana ja ihmisenä kaukana siitä showmiehestä, joka debytoi UFC:ssä Tukholmassa yli kuusi vuotta sitten.

Vaikka hän on keskellä oman uransa parhaita vuosia, kamppailija vaikuttaa olevan siirtymässä kohti uutta asemaa yhteisössään: sitä nyrkkeilyelokuvista tuttua paikallisen salin viisasta valmentajaa, joka jakaa mittavaa tietouttaan muille ja pitää nuoremmistaan huolen.

Muutos kuuluu puheesta.

– On ollut ilo, että olen saanut omalle elämälleni punaisen langan. Ettei elämä ole vain sitä, että treenaan, ottelen ja sitten taas mietitään, koska otellaan seuraavaksi. Teen salillani töitä niin kuin normaali ihminen. Vai voiko tätä edes työksi kutsua, Amirkhani kertoo.

– Tässä minä olen hyvä. Tätä rakastan tehdä.