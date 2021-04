Makwan Amirkhani paljastaa, milloin aikoo seuraavaksi otella UFC:ssä – kertoo hurjasta painonnousustaan

Makwan Amirkhanin paino on noussut punttikuurin myötä.

Vapaaottelija Makwan Amirkhanilla on yksi ottelu jäljellä nykyisestä UFC-sopimuksestaan.­

– Tarkoitus on otella neljän kuukauden kuluttua. Neljä–viisi kuukautta on realistinen aika, jos kaikki menee hyvin, Makwan Amirkhani kertoo Ilta-Sanomille.

Suomen vapaaottelun kärkinimi haluaa palata lajin huippuorganisaation UFC:n häkkiin heinä-elokuussa. Suhteet UFC:hen ovat 32-vuotiaan Amirkhanin mukaan hyvät.

– Kun fiilis on sellainen, että Makun pitää palata häkkiin, niin ilmoitan vain sinne, että olisin ottelukunnossa tiettynä ajankohtana. Sieltä tulee sopiva vastustaja ja ottelutapahtuma.

Hän hävisi edellisen ottelunsa höyhensarjassa brasilialaiselle Edson Barbozalle kaikin tuomariäänin lokakuussa 2020. UFC-uran kolmannen tappion jälkeen Amirkhani aloitti treenissään rajun muutoksen, josta on hyvin innoissaan. Hän on aloittanut punttisalilla maksimivoimaharjoitukset. Punttikuuri näkyy vaa’alla.

– Nykyisin aamupainot ovat 77–78 kiloa, Amirkhani kertoo ja sanoo, että ilman muutosta hänen painonsa olisi 71 kiloa. Höyhensarjan painoraja on 65,8 kiloa.

– Puuttuva palanen on ollut maksimivoima. Lihasmassaa ja voimaa on kertynyt kauhea määrä. Olen tajunnut, että ei vitsi, miten paljon helpompaa tämä on, hän kertoo.

Amirkhani kertoo antaneensa vastustajilleen tasoitusta, koska on ollut liian pieni. Olo häkissä on ollut hoikka, ei-fyysinen.

– Nyt minusta tuntuu, että vasta aloittelen. Elän urani prime timea. On tullut usko, että tästähän kiivetään vielä mestariksi asti, Amirkhani kertoo.

Hän aikoo ottelun lähestyessä siirtyä ensin lajinomaiseen harjoitteluun ja lopuksi nopeusvoimatreeniin.

Amirkhanilla on jäljellä enää yksi ottelu nykyisessä UFC-sopimuksessaan. Tulevaisuus ei huoleta Amirkhania, joka luottaa itseensä kuin vuoreen.

– Jos lentäisin nyt UFC:stä pihalle, se olisi mulle se ja sama, koska tekisin selväksi uudestaan, että olen äijä, joka voisi haastaa kenet vain meidän sarjastamme. Pitäisi mennä UFC:n ulkopuolelle todistelemaan asioita, ja sitten ei muuta kuin uutta sopimusta alle, Amirkhani vannoo.

– Onneksi ei olla kuitenkaan siinä tilanteessa, että niin tarvitsisi tehdä. Nyt täytyy treenata, päästä kuntoon ja otella.