Seksisymboliksi itseään nimittävä ruotsalainen teki historiaa vapaaotteluhäkissä – järjesti erikoisen tempauksen tyrmäyksen jälkeen

Anton Turkalj, 24, on värikäs vapaaottelulupaus.

Ruotsalainen vapaaottelija Anton Turkalj, 24, tyrmäsi vastustajansa Konstantin Soldatovin vain 13 sekunnin jälkeen Brave CF -organisaation ottelussa. Tyrmäys oli Bahrainissa toimivan ottelupromootion historian nopein.

Tyrmäys tuli kiertolyönnillä eli niin sanotulla spinning backfist -liikkeellä, kuten oheisesta Braven jakamasta videosta näkee.

Turkalj käyttäytyi erikoisesti, kun voitto oli ratkennut. Hän juoksi ulos häkistä.

Turkalj on vapaaottelulupaus, joka on voittanut kaikki seitsemän ammattilaisotteluaan. Viisi voitoista on tullut tyrmäyksellä ja kaksi otteilla eli tuomariääniä ei ole tarvittu. Kiirastorstain kamppailu Soldatovia vastaan oli hänen kolmantensa Brace CF:ssä. Turkalj on painoluokaltaan kevyttä raskastasarjaa, mutta torstain matsi oli sovittu noin 95 kiloon.

– Olen isoin nimi kevyessä raskaassasarjassa... Ei, olen isoin nimi koko Brace CF:ssä. Heidän pitäisi tehdä minulle oma vyö, koska olen paras ja kaunein ottelija, Turkalj kommentoi organisaation verkkosivuilla.

Turkalj vaikuttaa värikkäältä persoonalta. Hän on Instagramissa tituleerannut itseään esimerkiksi ”seksisymboliksi” ja julkaissut peiliselfien haarat auki julistaen näkymän edustavan ”korkeinta mahdollista suoritustasoa”.

Pari vuotta sitten hän saapui otteluun kotikaupungissaan Göteborgissa pukeutuneena Tähtien sota -elokuvista tutuksi Darth Vaderiksi.