Elon Musk on tekemässä uutta aluevaltausta – tuttu nimi nousi esiin vapaaottelun yhteydessä

Teslan nokkamies Elon Muskin nimi nousi esille vapaaottelun yhteydessä.

Dana White (kuvassa) on kasvattanut UFC-vapaaottelusta ison tekijän urheilu- ja viihdebisneksessä. Nyt taustalle nousi myös teknologiapohatta Elon Muskin nimi.­

Hollywoodin iso viihdealan hallintayhtiö Endeavor on hankkimassa kokonaan itselleen vapaaotteluorganisaatio UFC:tä, yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet kuten ESPN uutisoivat torstaina. Sopimus on jo tehty.

Endeavor omistaa entuudestaan 50,1 prosenttia UFC:stä. Yritys hankki enemmistöosuuden vuonna 2016 neljällä miljardilla dollarilla.

Jäljellä olevaa osuutta osuutta varten yhtiö on keräämässä noin 1,7 miljardia dollaria.

UFC:n johtajan Dana Whiten lapsuudenystävät Lorenzo ja Frank Fertitta ostivat UFC:n parilla miljoonalla dollarilla vuonna 2001. White asetettiin johtoon ja hän omisti UFC:stä yhdeksän prosenttia ennen vuoden 2016 myyntiä. White, 51, on kasvattanut 20 vuodessa UFC:stä bisneksen, jonka arvoksi New York Postin lähteet arvioivat tällä hetkellä 6–10 miljardia dollaria.

The Sunin mukaan Whiten arvioidaan tienanneen vuoden 2016 kaupalla noin 400 miljoonaa dollaria. Hänellä voi olla edessään jälleen mukava tilipäivä, kun Endeavor rohmuaa loputkin UFC:n osakkeet itselleen. Ei ole julkista tietoa, minkä verran Whitella UFC:n osakkeita yhä on, mutta jonkin osuuden hänen on raportoitu säilyttäneen edellisessä myynnissä.

Vuonna 2016 White sai jatkaa UFC:n johdossa ja hänellä on sopimus pomohommista vuoteen 2026 asti.

Endeavor on listautumassa pörssiin. Esimerkiksi Reuters kertoo yrityksen tiedottaneen tällä viikolla, että autovalmistaja Teslan ja useiden muiden yritysten toimitusjohtaja, teknologiapohatta Elon Musk on liittymässä Endeavorin johtokuntaan.

UFC oli erittäin tärkeä osa Endeavoria viime vuonna. Vapaaottelu toi pandemiakriisissä 80 prosenttia yhtiön tuotoista, kun organisaatio pystyi järjestämään otteluiltoja koronasta huolimatta. Reutersin mukaan yhtiö teki tappiota vuonna 2020 625 miljoonaa dollaria 3,5 miljardin liikevaihdolla.