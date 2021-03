Snookertähti murtui kyyneliin – kertoi kihlattunsa liikuttavasta yllätyksestä: ”En tiennyt siitä mitään”

Australian snookertähti Neil Robertson sai Englantiin kovasti kaivatun vierailijan.

Snookertähti Neil Robertson voitti arvokkaan Tour Championship -turnauksen loppuottelussa sunnuntaina itsensä Ronnie O’Sullivanin ylivoimaisesti lukemin 10–4.

Pussitustaituri voitti aiemmin tällä kaudella myös arvoturnaus UK Championshipin, mutta menestyksestä huolimatta erikoisissa oloissa käytä kausi on ollut 39-vuotiaalle vasurille henkisesti vaikea.

Koronapandemian takia kaikki kauden kilpailut on pelattu ilman yleisöä ja paria poikkeusta lukuun ottamatta yhdessä ja samassa paikassa, Milton Keynesin Marshall Arenassa. Australialaiselle Robertsonille korona-aika on ollut erityisen vaikea. Matkustusrajoitusten takia lopputalvesta oli kulunut jo kaksi vuotta siitä, kun hän oli viimeksi nähnyt kotimaassa asuvaa perhettään.

Kun loppuvuodesta selvisi, että rajoitukset jatkuisivat luultavasti ainakin kesään asti, Robertsonin mieliala romahti.

– Olin todella alamaissa. Ensimmäistä kertaa urallani tuntui, etten oikeasti halua pelata snookeria. En ole ollut niin synkkänä sitten tultuani Britanniaan ensimmäistä kertaa vuonna 2003. Minulla on ollut kova koti-ikävä, Robertson kertoi World Snooker Tourin laajassa haastattelussa.

Synkimpinä hetkinä Robertson harkitsi jopa matkaavansa kotimaahansa ja jättävänsä snookeruransa tauolle.

Robertsonin kumppani, norjalainen Mille Fjelldal näki miehensä alakulon ja päätti tehdä asialle jotain. Haastatteluvideolla Robertsonin silmät kostuvat, kun hän kertoo kihlattunsa järjestämästä koskettavasta yllätyksestä.

– Mille teki jotain ihmeellistä, mistä en tiennyt mitään. Hän näki, kuinka vaikeaa minulla oli ja kirjoitti kirjeen Australiaan saadakseen isäni tänne. Ensin he tyrmäsivät ajatuksen, mutta hän kirjoitti Australian hallitukselle. Se on vähän noloa, mutta hän mainitsi saavutukseni ja kuinka paljon ikävöin isääni, Robertson sanoo ääni murtuen.

– En arvannut herkistyväni näin paljon... isäni saapui tänne eilen, enkä tiennyt siitä mitään. Hän (Fjelldal) on ihmeellinen ihminen, kun teki tämän minun hyväkseni. Isäni näkeminen jälleen oli mahtavaa, ja asenteeni on nyt aivan erilainen. En malta odottaa MM-kisoja – on vain niin hienoa kun isäni on täällä, Robertson kertoo kyynelten läpi.

Robertson on voittanut snookerin maailmanmestaruuden kerran, vuonna 2010. Hän on ammattilaiskiertueen rankinglistalla tällä hetkellä neljäntenä. Robertsonilla ja Fjelldalilla on kaksi lasta, vuonna 2010 syntynyt poika Alexander ja vuonna 2019 syntynyt tytär Penelope.

Snookerin MM-kilpailujen pääsarja alkaa legendaarisessa Cruciblessa näillä näkymin rajoitetun yleisömäärän edessä 17. huhtikuuta.