Tällainen on olympiapaikan varmistanut Katiska-vyyhdissä syytetty Janne Järvinen – miljoonabisneksiä ja vetten päällä lentämistä...

Katiska-huumevyyhdissä syytetty Janne Järvinen varmisti Suomelle olympiapaikan Nacra 17 -luokassa. Hän on menestynyt yrittäjä ja pitkän linjan kilpapurjehtija.

Janne Järvinen ja Sinem Kurtbay varmistivat perjantaina Suomelle neljännen purjehduksen maapaikan Tokion olympialaisiin. He voittivat Lanzarotella järjestetyn olympiakarsinnan Nacra 17 -luokassa.

Järvinen, 44, on paitsi kilpapurjehtija myös menestynyt yritysjohtaja. Hän on syytettynä niin sanotussa Katiska-huumejutussa kahdesta törkeästä rahanpesusta ja avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Järviselle vaaditaan kolmen vuoden ehdotonta vankeutta. Hän on kiistänyt kaikki rikosepäilyt.

Ensimmäinen rahanpesusyyte koskee sitä, että Järvinen lunasti yli 20 000 euron arvosta huumeliigan toiseksi johtajaksi syytetyn Janne ”Nacci” Tranbergin arvokelloja, koruja ja kultaesineitä tammikuussa 2018. Järvinen kertoi lunastaneensa arvoesineet panttilainaamosta omalla luottokortillaan ystävänsä pyynnöstä.

Toisen rahanpesusyytteen mukaan Järvinen sai Tranbergilta 27 000 euron käteiskorvauksen kyseisestä lunastuksesta. Syyttäjän mukaan Järvinen otti rahat vastaan asunnollaan elokuussa 2019. Järvisen mukaan kyse oli velanmaksusta, Tranberg oli hänelle velkaa.

Huumeisiin liittyvä avunantosyyte kumpuaa Järvisen yrityksen omistaman varastotilan vuokraan. Syyttäjien mukaan Järvinen antoi varastotilan Tranbergin ja toisen Katiska-jutun syytetyn käyttöön. Järvinen kertoi esitutkinnassa, että Tranberg oli kysellyt varastokoppia tuntemansa siivousyrittäjän käyttöön. Syyttäjien mukaan varastossa säilytettiin yli 200 000 lääketablettia.

Sailing Team Finland onnitteli Järvistä ja Kurtbayta Instagramissa olympiapaikasta.

Järvinen kiisti tienneensä pantatut tavarat rikoksella hankituiksi. Hän ei kertomansa mukaan myöskään tiennyt, että varastossa oli määrä säilyttää lääkeaineita.

Tranberg ja Järvinen ovat pitkäaikaisia ystäviä.

– Olen tuntenut hänet parikymmentä vuotta, hän on nuoruuden tuttuja, Järvinen kuvaili esitutkinnassa.

Järvinen kertoi esitutkinnassa, että koki ystävyytensä tulleen hyväksikäytetyksi.

– Olen pitänyt Tranbergia ystävänäni ja koen tässä tapauksessa tuttavuutemme tulleen vahvasti hyväksikäytetyksi, en ole elämässäni ikinä käyttänyt tai ollut tekemisissä huumausaineiden kanssa. Myöskään minulla ei ole mitään intressejä huumausainerikollisuuteen, Järvinen sanoi.

Katiska-vyyhdin toista pääsyytettyä Niko Ranta-ahoa Järvinen ei kertomansa mukaan tunne lainkaan.

Julkisuudessa Järvinen tunnetaan parhaiten kiinteistösijoitusyhtiö Vallilan Ratapiha Oy:stä, joka omistaa kolme rakennusta Helsingin Vallilassa sijaitsevalta konepaja-alueelta. Hän erosi yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä viime tammikuussa.

Järvinen omisti aiemmin myös yli 100 miljoonan euron vuotuista liikevaihtoa tehneen LM Tietopalvelut Oy:n, jonka toimitusjohtajan asemasta hän erosi, niin ikään, vuosi sitten tammikuussa. Hänen asianajajansa mukaan yhtiötä oli tosiasiassa johtanut toimitusjohtajan sijainen jo vuodesta 2017.

Lokakuussa 2020 ruotsalaisperäinen Prenax-yhtiö ilmoitti ostaneensa LM Tietopalvelut -yhtiön koko julkaisunvälitysliiketoiminnan. Nykyään yhtiö toimii nimellä LM Prenax Oy.

Järvinen ilmoitti maanantaina IS:lle avustajansa välityksellä, että tätä nykyä hänellä ei ole enää mitään omistusta eikä muutakaan roolia LM Prenaxissa.

Iltalehden mukaan Järvinen on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa ainakin kolmessa rikosasiassa vuoden 2002 jälkeen. Hän on saanut tuomiot väärän henkilötiedon antamisesta 2003, pahoinpitelystä 2005 ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 2017.

Järvinen purjehti perjantaina Tokion maapaikan varmistaneen suorituksen, mutta maajoukkueeseen hän ei ole kuulunut pariin vuoteen. Menestynyt yrittäjä on rahoittanut olympiaprojektin omasta pussistaan.

– Järvinen oli loukkaantuneena 2019, jolloin hänen selkänsä leikattiin kahdesti, ja viime talvena esiin tulivat Katiska-vyyhdin syytteet. Sovimme hänen jatkavan maajoukkueen ulkopuolella, vaikka urheilutulokset täyttäisivätkin valintakriteerit. Sopimus tehtiin hänen aloitteestaan. Näin kaikki osapuolet saivat työrauhaa tekemiseensä, Suomen Purjehdus ja Veneily Ry:n valmennuspäällikkö Vili Kaijansinkko toteaa.

Purjehduksen olympiakarsintoihin osallistuminen ei edellytä maajoukkuepaikkaa, sillä Kansainvälisellä purjehdusliitolla (World Sailing) ei ole voimassaolevaa lisenssijärjestelmää. Luokkakohtaisissa arvokilpailuissa kuka tahansa voi edustaa maataan vain ilmoittautumalla kilpailuihin.

Järvinen ja Kurtbay varmistivat olympiapaikan, mutta se ei takaa heille vielä edustusta Tokioon.

Olympiakomitea nimeää sekalajiin kaksi urheilijaa. Lajiliitolla ole sanansijaa valintoihin, vaikka se tekeekin valmistelutyön yhdessä Olympiakomitean kanssa.

– Nykyään lajiliitot eivät tee virallisia esityksiä olympiaurheilijoista. Lajiliitto vain osallistuu valmisteluun Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa, valmennuspäällikkö tähdentää.

Tammikuussa Janne Järvinen päivitti Instagramiinsa kuvan Kanariansaarilta, jossa hän oli harjoittelemassa.

Nacra 17 -luokka oli ensimmäisen kerran mukana edellisissä kesäolympialaisissa, 2016 Riossa. Silloin kilpailtiin prototyyppiversioilla, jossa venekunnat eivät vielä ”lentäneet”.

Rion jälkeen nacran sääntöjä ja veneitä kehitettiin, ja nyt se on olympiapurjehduksen ehkäpä näyttävin luokka. Nacra 17 -purjeveneissä on kantosiivet, joiden avulla se nousee ylös veden pinnasta, kun vauhtia on riittävästi.

Janne Järvinen on yksi haastavan lajin kiistattomista huipuista Suomessa.

– Jannella on pitkä kilpapurjehdustausta ja hän on voittanut useita SM- ja arvokilpailumitaleja. Hän on kilpaillut menestyksekkäästi köliveneluokissa ja match racessa pitkälti koko aikuisikänsä. Hän lähti nacraan mukaan 2016, kun foilaava nacra valittiin olympialajiksi. Hän on kulkenut tavanomaisesta poikkeavan polun olympialuokkaan, Kaijansinkko sanoo.

Järvinen on venekunnan gasti, eli hän pitää huolen veneen vauhdista ja lentämisen tasapainottamisesta. Kippari Kurtbayn kontolla on taktinen puoli.

Kaijansinkon mukaan Järvisen ruutu on fyysisiltä vaatimuksiltaan erittäin vaativa.

– Gastina oleminen vaatii todella hyvää koordinaatiota, tasapainoa, akrobatiakykyä sekä voimaa ja kestävyyttä. Järvisen suorituksessa yhdistyy monta eri fyysistä elementtiä, jotta hän pystyy tarjoamaan kipparille kilpailullisen venevauhdin.

– Se on urheilullisesti todella napakka suoritus, kun tuolla tasolla kilpailee ja menestyy, Kaijansinkko tiivistää.