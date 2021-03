Video: 220 kilon nostoyritys päättyi karmealla tavalla – kehonrakentajan rintalihas irtosi!

Kehonrakentaja Ryan Crowley loukkaantui vakavasti harjoituksissa Dubaissa.

Kehonrakentaja Ryan Crowley joutui harvinaisen treeniturman uhriksi Dubaissa viime viikolla.

Britti Crowley, 23, nosti penkistä 220 kilon painoa, kun hänen rintalihaksensa repeytyi kokonaan irti.

Crowleyn harjoituskumppani Larry Wheels julkaisi tapahtumasarjasta videon Instagramissa. Siitä näkyy, kuinka lihas pomppaa pois paikaltaan ja Crowley huutaa kivusta. Onneksi Wheels ja toinen nostoa varmistanut mies ehtivät ottaa tangon kiinni ennen kuin se putosi Crowleyn päälle.

Larry Wheelsin videon näet alta. Varoitus, se on karua katseltavaa.

Crowley meni sairaalatutkimuksiin, jossa selvisi, että hänen rintalihaksensa jänteet olivat kokonaan irronneet luusta ja lihas jänteistä. Lisäksi hänen oikeassa hauiksessaan oli repeämä. Vamma oli myös aiheuttanut valtavan verenpurkauman Crowleyn rintaan, kylkeen ja käteen.

Kuva: Ryan Crowley esittelee vammojaan ennen leikkausta.

Edessä oli leikkaus, joka ei sujunut ongelmitta. Suunnitellun tunnin sijaan se kesti neljä tuntia, sillä Crowleyn mukaan hänen luunsa olivat niin tiheitä, että ne rikkoivat leikkausvälineitä.

Lisähuolia Crowleylle toi leikkauksen hinta. Hänen vakuutuksensa ei kattanut urheiluvammaa, joten hän joutui maksamaan erittäin kalliin operaation itse. Wheels onnistui kuitenkin keräämään lahjoituksia netissä ystävänsä avuksi.

Crowley pääsi sairaalasta takaisin hotelliinsa keskiviikkona, mutta edessä on yhä pitkä kuntoutus- ja paranemisprosessi.

– Kärsin yhä kovista kivuista. Kroppani on turvoksissa sormista varpaisiin, vatsani on turvonnut palloksi ja siitä on tullut tulehtunut nestesäkki, joka kirjaimellisesti hyllyy, kun liikun, Crowley kirjoitti Instagramissa.

Lempinimellä Big Rig tunnettu kehonrakentaja vakuutti kuitenkin yrittävänsä vielä jatkaa uraansa.

Kuva: Ryan Crowley kertoo kuulumisiaan sairaalasta pääsyn jälkeen.