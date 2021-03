Puukottaja yllätti ex-triathlonisti Kaisa Salin kotipihalla – selkäreppu esti toisen puukoniskun

Ikävät tapahtumat eivät ole saaneet Salia muuttamaan pois Lapista.

Urheilu-uransa päättänyt triathlonisti Kaisa Sali muutti vuoden 2020 alussa Lappiin puolisonsa Markus Salin kanssa. Vain pari viikkoa muuton jälkeen hän joutui Kolarissa kotipihallaan puukotuksen uhriksi.

Sali oli jutellut pihalla hetkeä aikaisemmin puukottajan kanssa. Hän ei tuntenut miestä ennestään.

Sali kuljetettiin tapahtumien jälkeen hoitoon Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle. Hänen vammansa olivat vakavia, mutta eivät hengenvaarallisia.

Vuoden takaisen puukotuksen käsittely alkoi Lapin käräjäoikeuden Rovaniemen istuntopaikassa torstaiaamuna. Tapon yrityksestä syytettynä on 34-vuotias kolarilaismies. Häntä syytetään myös huumausainerikoksesta.

Syytetty mies kiistää tapon yrityksen, mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn. Hän ei muista tapahtuneesta paljoakaan. Hän muistaa vain yhden lyönnin uhrinsa olkapään seudulle.

Syyttäjän mukaan lyöntejä on ollut kaksi. Toinen niistä kilpistyi Salin selässä olleen repun olkahihnaan ja toinen osui yläselkään. Tekovälineen oli keittiöveitsi, joka löytyi syytetyn asunnon keittiöstä.

Puukotuksen vammoista hyvin toipunut Sali saapui Rovaniemelle käräjäistuntoon helpottuneena.

– Hyvä saada juttu käsiteltyä kun itse tapahtumasta on jo aikaa. Vointi on hyvä. Puukotuksesta jäi hartian hermovaurio, joka leikattiin. Paraneminen on ollut hidasta, mutta koko ajan mennään parempaan päin, Sali kommentoi tilaansa ennen oikeuden istuntoa.

Sali asuu edelleen Kolarissa. Hänen mukaansa ikävät tapahtumat eivät ole vaikuttaneet hänen suhteeseensa Lappiin tai asuinpaikkaan.

– En ole kokenut, että tapahtuma olisi jotenkin paikkakunnan syy. Ihmiset ovat olleet ihania ja vastaanotto oli hyvä, hän sanoo.

Sali on elintarviketieteiden maisteri. Hän valmistui Helsingin yliopistosta vuonna 2013 pääaineenaan ravitsemustiede. Joulukuussa 2020 hän aloitti osa-aikaisen työn Vuokatti-Rukan olympiavalmennuskeskuksen ravitsemusasiantuntijana.

Sali on kilpaillut neljä kertaa Havaijilla pidettävässä Ironman-kilpailussa. Tästä klassikkokilpailusta Salilla on kaksi viidettä, yksi kuudes ja yksi seitsemäs sija.

Sali voitti Kansainvälisen triathlonliiton pitkänmatkan MM-hopeaa 2014 ja MM-pronssia 2015 ja Euroopan triathlonliiton keskimatkojen Euroopan mestaruuden 2015.

Sali on myös ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa suomalaisnainen, joka on alittanut täyden matkan kilpailussa (3,6 kilometrin uinti, 180 kilometrin pyöräily ja 42,195 kilometrin juoksu eli maraton) yhdeksän tunnin rajan.

Hän päätti aktiiviuransa lokakuussa 2019.