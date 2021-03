Painilegenda Jouko Salomäeltä hurja visio suomalaiskomeetan mahdollisuuksista – ”Täysin realistinen näkymä”

Suomalaispainijat olympiapaikkojen jahdissa Unkarissa, pelissä lajin uskottavuus. Edellinen suomalainen olympiavoittaja ei ole huolissaan.

Suomalaiset vapaapainijat eivät onnistuneet saalistamaan olympiapaikkoja Tokioon karsintaturnauksessa Budapestissa aiemmin tällä viikolla. Lauantaina tulee Suomelle vahvemman eli kreikkalais-roomalaisen vuoro.

Unkarissa pidettävän Euroopan-karsintaturnauksen jälkeen jäljellä on enää maailmankarsinta, joka järjestetään myöhemmin keväällä Bulgariassa. Paikka on Suomelle totinen, sillä paini on 85 olympiamitalillaan (27 kultaa ja 29 hopeaa sekä pronssia) maan kaikkien aikojen toiseksi tuottoisin olympialaji.

Toistaiseksi Suomi ei ole saavuttanut Tokioon ainuttakaan paikkaa sen paremmin painissa kuin yhdessäkään muussakaan kamppailulajissa.

Ilta-Sanomat tavoitti tuoreimman suomalaisen olympiavoittajan Jouko Salomäen, 58, joka voitti kultaa Los Angelesissa 1984 sarjassa 74 kiloa. Salomäki myönsi jännittävänsä viikonvaihteen turnausta kovasti.

– En edes uskalla ajatella sellaista hirvittävää tilannetta, jossa Suomella ei olisi omaa edustajaa Tokiossa. Pidän lajin merkitystä Suomen urheilun kansallisperinteelle edelleen niin valtavana, myös MM-kultaa, 1987, voittanut Salomäki sanoi.

Tällainen skenaario oli lähellä jo 2008, kun vain Jarkko Ala-Huikku saavutti kisapaikan.

Mutta heti perään eteläpohjalainen totesi, ettei suhtaudu tilanteeseen kovin pessimistisesti. Hän päinvastoin esittää Unkariin matkanneen joukkueen johtotähdestä, 97-kiloisissa painivasta Arvi Savolaisesta, 22, huiman vision:

– Savolainen ottaa lauantaina Unkarista olympiapaikan. Mutta se on vasta alkua: hän voittaa Tokiossa olympiakultaa. Kaveri on niin lahjakas ja kehittyy koko ajan niin vauhdikkaasti, että näkymä on täysin realistinen.

Elias Kuosmanen (oik) on EM-pronssimitalisti vuosilta 2018 ja 2019.­

Salomäki kertoo nähneensä alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruuden saavuttaneen Savolaisen otteluita sekä katsomosta että tietokoneelta. Monipuolisuus on tehnyt vaikutuksen.

– Pysty- ja mattopainin välillä ei ole suurta eroa. Ja sitten on omia juttuja, joita aina täytyy huippupainijalla olla. Esimerkiksi Arvin vyörytystekniikka on omintakeinen, mutta tehokas.

Salomäki korostaa, ettei hänen Savolainen-kehumisensa tarkoita, että urallaan mm. kaksi EM-pronssia saavuttanut Elias Kuosmanen olisi mikään keskinkertaisuus.

– Elias on loistava painija, mutta eri tavalla kuin Arvi. On sääli, että maan kovimmat ovat osuneet samaan painoluokkaan – vaikka toki runsas keskinäinen harjoittelu ja kova kilpailutilanne ovat kehittäneet kumpaakin. Omana aikanani tällainen Suomen sisäinen kilpailutilanne oli lähes joka sarjassa säännöllistä, nyt harvinaista.

Jouko Salomäki tuulettaa olympiakultaa Los Angelesissa 1984. Hän voitti Ruotsin Roger Tallrothin loppuottelussa 5–4.­

Peli on muuttunut myös sikäli, että painoluokkien vähenemisen takia ei voida enää tehdä takavuosilta tuttua temppua, jossa joko Savolainen tai Kuosmanen olisi laitettu etsimään onnea sarjaa ylempää tai alempaa.

Salomäki näkee Savolaisen kehityskaaren taitekohdaksi loppukesän 2019. Päävalmentaja Marko Yli-Hannuksela esitti Savolaista Suomen MM-edustajaksi, mutta Painiliiton luottamushenkilöt eivät tähän taipuneet. Kuosmanen vei ylimääräisissä karsintaotteluissa kisapaikan.

– Arvi oppi siitä, että oli vielä liian vihreä ja että treeniä pitää koventaa ja päätä kovettaa. Nyt hän on aivan eri mies, legenda kehuu painijaa, joka otti paikan olympiakarsintaan voittamalla Kuosmasen keskinäisessä ottelussa.

Unkarissa ja Bulgariassa jaetaan yhteensä neljä paikkaa joka sarjaan. Ensimmäiset paikat jaettiin syksyn 2019 MM-kisoista.

Yli-Hannuksela ei ole kommentoinut, saako Kuosmanen mahdollisuuden Bulgariassa, jos Savolainen ei ota lauantai-iltana maapaikkaa.

Suomen muut edustajat Unkarissa ovat Elmer Mattila (67 kg), Matias Lipasti (77 kg), Vili Ropponen (87 kg) ja Konsta Mäenpää (130 kg).