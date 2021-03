Arvokisamitalisti kummastelee erityisesti, miksi vammaisten henkilökohtaiset avustajat eivät kuulu rokotusten ensiaaltoon.

Rekillä takavuosina EM-hopeaa saavuttanut Jari Mönkkönen on pahasti pettynyt Suomen rokotusjärjestykseen, koska vammaisia ja näiden avustajia ei hänen mielestään ole riittävästi huomioitu.­

Rokotusjärjestys on kuuma puheenaihe ympäri Suomea, ja kasvavassa määrin myös vammaisten keskuudessa. Osa vammaisista kokee, että heidät on unohdettu.

Suomessa koronarokotusjonon kärkeen listattiin sairaaloiden hoitohenkilökunta, yli 80-vuotiaat ikäihmiset ja monet riskiryhmäläisistä. Myös vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat vaikeavammaiset kuuluivat rokotusten ensiaaltoon, mutta Invalidiliiton mukaan käytännössä monet heistä ovat edelleen rokottamatta.

Ex-telinevoimistelutähti, neliraajahalvaantunut Jari Mönkkönen näkee rokotusjärjestyksessä tehdyn vammaisten näkökulmasta merkittäviä virheitä.

– On ehdottomasti oikein, että esimerkiksi sairaalatyöntekijät ja yli 80-vuotiaat on rokotettu ensimmäisten joukossa. Mutta sitä on vaikea käsittää, miksei kaikkia henkilökohtaisen avustajan tarvitsevia vammaisia ole rokotettu tässä samassa aallossa, Mönkkönen, 46, kummastelee.

– Suurin epäkohta on juuri se, ettei vammaisten avustajia ole rokotettu. Turhauttaa, ettei heitä valtioneuvoston lupauksista huolimatta löydy edes rokotuslistoilta. Monet vammaiset on unohdettu. Se tuntuu pahalta.

Viime keväänä valtioneuvosto teki listauksen yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisistä toimihenkilöistä. Invalidiliiton vaatimuksesta listalle lisättiin vammaisten henkilökohtaiset avustajat.

– Henkilökohtaiset avustajat ovat useille vammaisille elämän ja kuoleman kysymys. Ilman heitä päivittäisestä arjesta ei tule mitään, Mönkkönen näkee.

– Nyt koronaepidemian aikaan on olemassa suuri riski, että avustajat joko sairastuvat tai altistuvat virukselle ja joutuvat karanteeniin, mikä puolestaan voi tehdä vammaisen arjesta lähes mahdottoman. Heidät pitäisi nyt kiireellä rokottaa myös sen takia, että he ovat potentiaalisia taudinlevittäjiä.

Monen kotona asuvan vammaisen luona käy avustaja kolmesti päivässä. Mönkkönen rinnastaa käytännön ikäihmisten palveluasumiseen.

– Avustajat eivät voi millään välttää lähikontakteja hoitamiensa vammaisten kanssa. Yksittäisen vammaisen luona saattaa kuukauden aikana käydä kymmenkuntakin eri avustajaa, ja kun muistetaan, että avustajilla on omakin elämänsä, niin koronariskit ovat ilmeisiä, Mönkkönen linjaa.

– Avustajat eivät ole saaneet mitään hygieniakoulutusta. Ja vaikka he minimoisivat tarpeettomat kontaktinsa, työelämässä he ovat jatkuvasti tekemisissä lukuisten eri ihmisten kanssa.

Neliraajahalvaantunut Jari Mönkkönen on viime vuosina ottanut tiukasti kantaa vammaisten oikeuksien puolesta.­

Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen puhuu tilanteesta pitkälti samoilla argumenteilla.

– Jos henkilökohtainen avustaja sairastuu tai joutuu karanteeniin, vammaisen päivittäinen suoriutuminen vaarantuu, Nieminen sanoo.

– Tämä tilanne ilman muuta huolestuttaa meitä. Avustajan tullessa vammaisen kotiin on aina suuri riski, että hän tuo viruksen mukanaan. Oireettomia taudinkantajia on todella paljon.

Britanniassa noin 60 prosenttia kaikista koronakuolleista on ollut vammaisia, kertoo maassa tehty selvitys. Elina Niemisen mielestä vammaisten riski kuolla tai joutua sairaalaan kasvaa koko ajan Suomessakin, koska ”monet vammaiset jäävät riskiarviotilastoissa piiloon”.

– Löytyy runsaasti vammaisia, joiden potilastiedoissa ei ole kirjattu pysyväiskoodilla (ICD) vammautumisen tai vammaisuutta aiheuttavan pitkäaikaissairauden seurauksena tullutta keuhkojen kapasiteetin laskua (esimerkiksi lihassairaudet). Esimerkiksi monien pyörätuolissa istuvien rekistereistä puuttuvat tiedot vamman aiheuttamista pysyväissairauksista, muun muassa juuri keuhko- ja sydäntoimintojen alentumista, Nieminen selvittää.

– Ja tämän ongelman takia he eivät ole mukana rokotusten ykkösaallossa.

Niemisen mielestä viranomaisten koronaviestintä on ollut poukkoilevaa ja epäselvää.

– Lisäksi vammaisten kohtelussa on ollut selviä alueellisia eroja. Yhdenvertaisuusperiaate ei ole toteutunut, hän korostaa.

Vuonna 2016 voimisteluharjoituksissa halvaantunut Mönkkönen saa koronarokotteen torstaina.

– Olen onnellinen, että saan rokotteen jo sentään tässä vaiheessa, rekillä EM-hopeaa saavuttanut Mönkkönen kertoo.

– Ikävältä kuitenkin tuntuu, ettei vammaisia pidetä kaikkialla Suomessa ihmisarvoltaan samanveroisina muiden kanssa.

THL:n Mika Salminen sanoo, että Suomen rokotejärjestyksessä on noudatettu lääketieteellistä riskiarviota.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen suhtautuu Jari Mönkkösen ja Invalidiliiton esittämään kritiikkiin maltillisesti.

Kysymykseen siitä, miksei kaikkia avustajan tarvitsevia vammaisia ole rokotettu ensiaallossa, hän vastaa näin:

– Rokotejärjestys lähtee lääketieteellisestä riskistä saada vakava koronasairaus. Vammaisuutta on monenlaista – osa nostaa riskiä ja he kuuluvat kyllä priorisoituihin ryhmiin, mutta osa taas ei, ja silloin he ovat samassa jonossa kaikkien muiden kanssa, Salminen sanoo.

THL:n erityisasiantuntija Miia Kontio ei ole yllättynyt siitä, että rokotusjärjestys aiheuttaa närää vammaisten keskuudessa.

– On totta, ettei lääketieteellisten riskiryhmäläisten avustajia ole vielä rokotettu. Syy on se, ettei meillä vielä ole pitäviä todisteita siitä, kuinka hyvin rokote suojaa tartunnan välittämisen näkökulmasta, Kontio sanoo.

– Siksi nyt tärkeintä on ollut rokottaa riskiryhmäläiset itse. Keskustelut riskiryhmäläisten avustajien rokottamisesta jatkuvat pian.

Suomessa on tähän mennessä annettu hieman päälle 600 000 rokoteannosta.