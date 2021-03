LeBron Jamesista baseballseura Boston Red Soxin osaomistaja – NBA:n supertähdellä osuus myös suurseura Liverpoolista

NBA-tähti LeBron James on baseballin ammattilaisliiga MLB:ssä pelaavan perinteikkään Boston Red Soxin uusi osaomistaja, kertoo Boston Globe. Satojen miljoonien omaisuuden koripallouransa aikana kerännyt James pääsi osakkaaksi Red Soxin omistavaan Fenway Sports Groupiin.

Fenway Sports Group on myös Englannin valioliigaseura Liverpoolin pääomistaja. Jamesilla on vuodesta 2011 lähtien ollut noin kahden prosentin omistusosuus Valioliigan hallitsevasta mestarista Liverpoolista.

Los Angeles Lakersissa pelaava 36-vuotias James on yksi urheilumaailman rikkaimmista henkilöistä. Jamesin sopimus Lakersin kanssa takaa hänelle kuluvasta kaudesta noin 40 miljoonan dollarin ansiot. Vuonna 2015 James kirjoitti urheiluvälinejätti Niken kanssa elinikäisen sopimuksen, joka on arvioitu noin miljardin dollarin arvoiseksi.

Fenway Sports Group on Forbesin listalla arvioitu 6,6 miljardin dollarin arvoiseksi, mikä tekee siitä maailman neljänneksi arvokkaimman urheiluimperiumin. Listan kärjessä on Formula 1 -sarjan omistava Liberty Media, joka on arvioitu 13 miljardin dollarin arvoiseksi.