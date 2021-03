Siiri Perälän, 27, aggressiivinen syöpä uusiutui – nyt edessä on huippuharvinainen soluhoito: ”Sivuvaikutukset alkavat vuorokauden kuluessa”

Siiri Perälän sairastaminen on koskettanut laajasti urheilupiirejä.

Ensi viikon tiistai on Siiri Perälälle, 27, jännittävä päivä. Pelottavakin.

Hänen kehoonsa laitetaan takaisin hänen omia solujaan, jotka ovat käyneet reissulla sveitsiläisessä laboratoriossa. Perälän verestä kerätyistä T-soluista on laboratoriossa pyritty geenimutaation avulla luomaan ”tappajasoluja”, jotta ne hyökkäisivät hänen kehossaan olevia syöpäsoluja vastaan.

Kyse on uudesta ja edelleen hyvin poikkeuksellisesta CAR-T-soluhoidosta, jota Suomessa on saanut vasta kymmenisen potilasta. Loppuvuodesta 2018 Yle uutisoi ensimmäisestä Suomessa annetusta CAR-T-hoidosta (chimeric antigen receptor T-cell). Sillä on pystytty parantamaan hyvällä prosentilla potilaita, joiden ennuste olisi muuten erittäin heikko.

Sivuvaikutukset voivat olla hurjia. Valtaosalle potilaista hoito nostaa korkean kuumeen. Mahdollisiin oireisiin kuuluu muun muassa neurologisia haittoja, todellisuudentajun katoamista, kouristuksia, jopa persoonallisuuden muutoksia. Sivuvaikutukset voivat olla hengenvaarallisia, ja usein potilas tarvitsee tehohoitoa.

Vaikka sivuvaikutukset ovat pelottavia, Perälä on jo enemmänkin odottavalla kannalla.

– Kova kuume on yleisin, mutta tiedän, että selviän siitä. Muut oireet ovat harvinaisempia. Enemmän pelottaa, ettei hoito tehoa, ja olen kesälläkin tässä tilanteessa, Perälä sanoo.

Perälän kaulalle asennetaan katetri, jota pitkin solut lasketaan hänen kehoonsa. Samalla tavalla T-solut kerättiin hänen verestään ennen Sveitsiin lähettämistä. T-solut ovat lymfosyyttejä, eli veren valkosoluja, joita tarvitaan ihmiskehon immuunipuolustuksessa.

– Siinä operaatiossa menee muutama tunti. Sivuvaikutukset alkavat vuorokauden kuluessa. Ainakin viikko menee sairaalassa, ja senkin jälkeen pitää pysytellä lähellä Meilahtea. Sitten kuukauden päästä kuvataan ensimmäisen kerran ja katsotaan kuinka hoito on tehonnut.

Siiri Perälä kuvattuna nykyisillä kotiseuduillaan Espoon Leppävaarassa.­

Perälä sairastaa suurisoluista B-solun lymfoomaa. Syöpä on levinnyt muun muassa keuhkoihin ja vatsaan. Ällistyttävää kyllä, futsalin Suomen mestari ja maajoukkuepelaaja on viime aikoina käynyt treeneissä sekä hiihtänyt tai lenkkeillyt päivittäin. Hän on pystynyt harjoittelemaan, koska CAR-T-hoitoa odotellessa annetut sytostaatit ovat helpottaneet oloa.

Hyvä fyysinen kunto parantaa mahdollisuuksia ja antaa itseluottamusta rankasta hoidosta selviämiseen, ja samaa ovat sanoneet lääkärit.

Ensimmäisen syöpädiagnoosinsa Perälä sai viime keväänä, 14. huhtikuuta. Lymfooma oli levinnyt laajalle, kuten keuhkoihin, soliskuopan imusolmukkeisiin, munuaisiin, kallon luuhun ja sydämeen. Suurin kasvain oli keuhkojen välissä.

Pitkään huonovointinen Perälä oli tuolloin joutunut ramppaamaan lääkärissä useita kertoja ja saanut astmadiagnoosinkin. Lopulta syöpä havaittiin vasta kardiologin tutkimuksissa.

Kesällä Perälä kertoi IS:lle, että syöpähoidot olivat tehonneet loistavasti. Elokuun puolessa välissä hän kävi viimeisen kerran sytostaattihoidossa, eikä syyskuussa tarkastuskäynnillä syöpäkasvaimia löytynyt. Perälä oli terve.

Jo kesällä rankkojen hoitojen yhä ollessa kesken, Perälä sanoi odottavansa kovasti pelikentille paluuta.

Keväällä 2019 Perälä nosteli Suomen cupin voittopokaalia GFT:n kapteenina.­

Perälä palasikin syksyllä futsalkentille espoolaisen GFT:n paidassa.

– Tavoite oli olla tammikuuhun mennessä normaalissa pelikunnossa. Olin kuitenkin aika kipeä ja pelasin melko huonossa kunnossa, Perälä muistelee mennyttä syksyä.

Naisten Futsal-Liigan ottelussa joulukuun 13. päivä Perälä iski kaksi maalia, kun GFT voitti KP-V:n 5–2. Hänet valittiin naisten liigassa joulukuun Kuukauden pelaajaksi.

– Otteluiden alkuverryttelyissä tuntui pahalta, mutta se unohtui sitten pelissä. Joulukuun alussa oli kontrollikäynti lääkärille, ja siellä valitin olkapäässä olevaa kipua. Osasin arvata, mistä on kyse.

– Oli kyllä aika epätoivoinen olo – se lääkärikin oli jotenkin niin surullinen tilanteestani.

Enää sytostaattihoitojen ei uskottu auttavan, mutta niitä on ollut pakko käyttää, jotta saadaan hidastettua taudin etenemistä, koska T-solujen geenimuuntelussa meni oma aikansa. Kantasolusiirtoakaan ei pidetty mahdollisena, koska syöpä oli uusiutunut niin nopeasti.

Perälä avasi maalitilinsä maajoukkueessa tammikuussa 2020 Unkaria vastaan.­

Futsalkenttien periksiantamattoman ilopillerin sairastaminen on koskettanut syvästi kasvavan lajin yhteisöä, ja urheiluväkeä laajemminkin.

Suomen miesten futsalmaajoukkueen pitkäaikainen kapteeni Panu Autio keräsi vuoden alussa tsemppivideon. Siinä terveisensä Perälälle lähettivät lukuisat suomalaiset futsaljoukkueet sekä kansainvälisetkin tähdet.

– On siitä videosta tullut paljon hyvää, ja sen jälkeen olen sitten saanut henkilökohtaisesti viestejä. Esimerkiksi jalkapallon puolelta Helmarien pelaajat ovat laittaneet tsemppiviestejä.

Kuten Suomessa edelleen yleisin reitti on, Jämsästä kotoisin oleva Perälä päätyi futsalin pariin jalkapallon kautta. Jalkapalloa hän pelasi muun muassa Jyväskylän Pallokerhossa. Futsalura alkoi jyväskyläläisessä KaDyssa.

Kaudeksi 2018–2019 hän muutti pääkaupunkiseudulle ja siirtyi espoolaisen Golden Futsal Teamin paitaan, ja sai käteensä kapteeninnauhan. Ukrainassa tammikuussa 2020 Perälä iski ensimmäisen maalinsa naisten futsalmaajoukkueen paidassa, muutama kuukausi ennen ensimmäistä syöpädiagnoosia.

Viime keväänä Perälä kertoi tilanteestaan aluksi vain kavereilleen.

Edes maajoukkueen päävalmentajalle Jaakko Laitiselle hän ei pariin kuukauteen sanonut mitään, koska pelkäsi menettävänsä maajoukkuepaikan. Sen jälkeen Perälä on ollut kuitenkin sairastamisestaan äärimmäisen avoin. Hän on päivittänyt kuulumisiaan Instagramissa sekä kertonut taudin etenemisestä ja hoidoista Youtube-tilillään.

– Olen päättänyt, että selostan näistä loppuun asti. Olen saanut muilta sairastavilta viestiä, ja sitten esimerkiksi Kuopiosta syöpäosastolta yksi hoitaja kertoi, että siellä nuoret potilaat seuraavat minua. Ei se ole minulta mitään pois, että kerron, Perälä näkee.

Perälää voi varauksetta kuvailla suomifutsalin sanansaattajaksi.

– Ilman futsalia mulla ei olisi niin hyvä olla nyt. En käsitä, miten paljon hyviä ihmisiä olen futsalista löytänyt ja miten ihmiset on tukena heikolla hetkellä, Perälä hehkutti Palloliiton sivuilla haastattelussa Kuukauden pelaaja -valintansa jälkeen.

– En tyydy olemaan mikään rivipelaaja, vaan haluan olla paras. Siihen en kykene enää, mutta varmasti jos jään henkiin, niin tulen käyttämään mun Futsal UEFA-B -lisenssiä ja alan valmentaa. Lopulta sillä menestymisellä ei ole mitään väliä, kunhan siitä nauttii itse mitä tekee ja saa ihmisille vieläpä hyvää mieltä aikaan.