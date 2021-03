Jan, 38, teki kammottavan löydön metsästä – paikalle tullut poliisi ehdotti hätkähdyttävää asiaa

UFC:n kevyen raskaansarjan mestari Jan Blachowicz kantaa mukanaan taikakalua, jonka tarina on karmiva.

Jan Blachowicz on puolalainen UFC-mestari.­

Vapaaottelija Jan Blachowicz kantaa mukanaan taikakalua, jolla on karmea historia. UFC:n kevyen raskaansarjan mestari esitteli organisaation ohjelmassa Embedded pientä, koristeltua kangasrengasta.

Renkaan runkona on köydenpätkä, jonka ympärille on valmistettu sinipunaraidallinen villapäällinen. Renkaan päissä on lukko, jonka toinen osa esittää petoeläimen päätä.

Blachowicz, 38, kertoi löytäneensä viritelmän runkona toimivan köyden metsästä vuonna 2018, kun hän oli ulkoiluttamassa koiraansa. Tarkemmin sanoen hän löysi miehen, joka oli hirttäytynyt köyteen.

– Oli hassua, koska tiesin, että hän oli kuollut. Hän oli liikkumatta ja nenästä oli valunut verta. Kysyin silti häneltä, että ”kundi hei, oletko kunnossa”. Tiesin, että se oli tyhmää, mutta en ollut ennen tavannut kuollutta miestä metsässä, Blachowicz muisteli hirtehisellä tyylillä.

Blachowicz soitti poliisit paikalle. Virkavalta suoritti synkät toimenpiteensä ja laski hirttäytyneen puusta. Sitten poliisi esitti puolalaiselle vapaaottelijalle yllättävän kysymyksen. Haluaisiko hän ottaa palan köyttä mukaan kotiinsa?

– Sanoin, että mitä ****** hän selittää. Miksi haluaisin? Poliisi vastasi, että hyvän onnen vuoksi, Blachowicz kertoi.

Alkuhämmenyksen jälkeen hän meni tutkimaan asiaa internetiin ja huomasi, että taikauskoiset ihmiset olivat kauan olleet sillä kannalla, että hirttoköysi tuo onnea. Miksipä en kokeilisi, Blachowicz tuumi.

Aluksi hän alkoi käydä ennen ottelujaan metsässä koskettamassa köyttä, jonka poliisit olivat jostain syystä korpeen jättäneet. Puolalainen voitti tulevat kamppailunsa.

– Aloin miettiä, että ehkä joku löytää paikan ja vie onnenköyteni. Joten leikkasin siitä palan mukaani, Blachowicz sanoi.

Hän antoi pätkän käsityöläiselle, joka työsti köyden nykyiseen muotoonsa.

Blachowicz (oik.) sanoo käyttävänsä häkissä ”legendaarista puolalaista voimaa”. Kuvassa voimaa saa maistaa Israel Adesanya (vas.), keskisarjan UFC-mestari.­

Köyden löytämisen jälkeen Blachowicz on voittanut seitsemän kahdeksasta matsistaan ja noussut UFC:n kevyen raskaansarjan mestariksi. Puolalainen puolusti titteliään menestyksekkäästi sunnuntaina supertähti Israel Adesanyaa vastaan.