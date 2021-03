Bosnia-peli lähestyy: ”Tietysti toivomme, että Poika valitsee nämä tilanteensa vähän paremmin kuin isänsä.”

Huuhkaja on palannut Olympiastadionille.

Bubin Poika.

Sillä nimellä Stadionin pohjoispäätyyn tulostaulun eli videoscreenin kaveriksi asettunutta huuhkajaa nyt kutsutaan.

– Siellä se istuu koko päivän, pää vain pyörii. Ja alkaa hämärissä huhuilla, kertoo Stadionilla töissä ollut kenttämestari Vesa Kokko.

– Onko sitten jotain lemmenkutsuja ja aikooko pesiä, Kokko pohtii.

Bubin Poika viime viikolla Stadionin videotaulun päällä.­

Alkuperäinen Bubi nähtiin viimeisen kerran vuonna 2009.

Suurella todennäköisyydellä Bubi ei ole enää elossa, vaikka suomalaisten huuhkajien ikäennätys onkin 27 vuotta 11 kuukautta ja kolme päivää ja tiedossa on myös kaksi muuta yli 26-vuotiasta veteraania.

Pitkä poissaolo antaa vihiä, että Bubi olisi liihotellut pöllöjen taivaaseen.

– Pari viikkoa, tai toista kuukautta, tämä on täällä ollut, kertoo kenttämestari Jani Kurvinen.

Suomen jalkapallomaajoukkueen Huuhkajien manageri Joonas Vilkki kertoo nähneensä yhden valokuvan Bubin Pojasta.

– Mukavia fiiliksiähän tämä herättää, Bubista oli hyviä kokemuksia silloin aikoinaan, Vilkki kertoo tunnelmista siivettömien Huuhkajien porukassa.

Kekälesilmäinen Bubi debytoi Huuhkajissa kesäkuussa 2007 ja siivitti maajoukkueen 2-0 voittoon Belgian säikähtäneistä ”punaisista paholaisista”.­

Totuuden nimessä tunnelmat eivät aina olleet pelkästään mukavia.

Kun Bubi oli kesäkuussa 2007 debytoinut EM-karsintaottelussa Belgiaa vastaan ja siivittänyt maajoukkueen kahden maalin voittoon, antoi Palloliitto sille kaikessa hiljaisuudessa porttikiellon otteluihinsa.

Bubin pelättiin uusivan temppunsa syksyn Puola-pelissä. Stadionin työntekijöitä pyydettiin hätistelemään Bubia.

Tämä kaikki on nyt historiaa.

Maajoukkue sai lempinimen Huuhkajat ja selviytyi sillä nimellä vihdoin EM-lopputurnaukseen.

– Porttikielto on purettu, Vilkki lupaa.

– Tietysti toivomme, että Poika valitsee nämä tilanteensa vähän paremmin kuin isänsä niin, että ottelutapahtumissa me saamme hoitaa homman ja moikataan sitten pelien jälkeen.

Vilkin itseluottamus perustunee siihen, että Huuhkajat on nyt pelillisesti eri tasolla kuin silloin, kun kekälesilmäisen Bubin apua tarvittiin säikäyttämään Belgian ”punaiset paholaiset”.

Täällä vartioin minä. Bubi otti elmomaisesti roolia myös tolppien välissä, vaikka hallitsi suvereenisti myös pelikenttää­

Edu Kettunen on tehnyt sukupolvien dilemmasta laulunkin, jonka nimi on oireellisesti Lentäjän poika.

Minä olin lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin.

Vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, vielä isäänikin paremmin.

Toivotte kuitenkin Palloliitossa, ettei omena ole pudonnut puusta ihan samaan paikkaan?

– Niin, kohtahan se nähdään, kun siellä päästään pelaamaan.

Stadionin henkilökuntaa ei pyydetä liikkeelle lehmänkellojen kanssa?

– Ei ole ollut puhetta, katsotaan, miten homma etenee.

Enää kaksi viikkoa ja Huuhkajat kohtaa Stadionilla Bosnia-Hertsegovinan. Bubin Poika saattaa olla ainoa ulkopuolinen katsoja. Palloliitto toivoo, ettei tämä näky toistu.­

Bubin Pojan ilmestyminen Stadionille ajoittui sopivasti ennen kuin Suomi kohtaa 24. maaliskuuta MM-karsintaottelussa Bosnia-Hertsegovinan.

Vilkki muistelee, ettei Palloliitto joutunut maksamaan sakkoja Belgia-pelin kentänvaltauksesta, vaikka ottelu keskeytyikin pitkäksi ajaksi.

– Se kai katsottiin sillä kertaa, ettei tilanne ollut Palloliiton hallinnassa, vaan kyse oli luonnonilmiöstä.

Mikäli kentänvaltaus olisi toistunut, näkemys olisi voinut olla toinen.

Modernia taidetta? Ei vaan Bubin Poika sulautuneena Olympiastadionin uuteen muotokieleen ja sävymaailmaan.­

Vuonna 2007 huuhkaja ilmestyi Stadionille lopputalvesta, kuten nytkin. Se viihtyi pääkatsomon lipan alla ja tv-selostustasanteella.

Stadionilla työskennellyt Marko Helistö risti pöllövieraan Bubiksi, sillä huuhkajan tieteellinen nimi on Bubo bubo, ja Bubi Wallenius selosti usein.

Vuosi 2007 oli Bubille yhtä juhlaa. Maajoukkueen päävalmentaja Roy Hodgson ylisti sen panosta Belgia-voitossa ja myöhemmin Kaupunkitoimittajien yhdistys valitsi Bubin Vuoden kaupunkilaiseksi.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun tittelin sai lintu.

Lisäksi kävi ilmi, että Bubilla oli maajoukkueessa kaima, Sami Hyypiä, Yksi huuhkajan kansanomaisista nimistä on hyypiä.

Sitten Bubi katosi. Ja Helsingistä katosivat kanit.

Kanihuippuun ajoittui myös huuhkajaparin pesintä Helsingin ydinkeskustassa Forumin katolla.

Kanikanta on alkanut elpyä viime vuosina.

Kenttämestari Kurvisen mukaan Stadionilla ei ole näkynyt kaneja tai muita mahdollisia saaliseläimiä – ainakaan silloin, kun olisi ollut mahdollista nähdä lumijälkiä.

– Ei täällä tietenkään öisin kukaan ole katselemassa, mitä se skruudaa.

Bubi vuonna 2007, kun se sille myönnettiin ensimmäisenä lintuna Vuoden kaupunkilaisen titteli.­

Stadion uusittiin äskettäin lähes kokonaan. Helposti tulee mieleen, että Bubin Pojan saapuminen olisi hyvä enne ja ehkä jopa vaivihkainen hyväksyntä remontille, jonka kustannukset aiheuttivat arvostelua.

– Toivotaan, tosin tämänhetkinen ilmanala ei ihan siltä näytä, kenttämestari Kurvinen kommentoi keskeltä tiistain lumipyryä.

Bubin Poika ei ole suinkaan ensimmäinen ylisukupolvinen sankarihahmo. Samaan genreen kuuluvat esimerkiksi Tarzanin poika ja Kim il-Sungin pojat peräti kahdessa polvessa.

Sen sijaan Teräsmiehen poika ei ollut Teräsmiehen poika, vaan Teräsmies nuorena. Mikäli Bubin Poika olisikin Bubi itse, kyseessä olisi käänteinen tapaus.

Varmuutta ei saada ikinä, sillä Bubilla ei ollut kadotessaan koivessaan henkilötunnusrengasta.