Maailman vanhimman ihmisen Kane Tanakan, 118, pitkän iän salaisuus piilee kahdessa asiassa – sai nyt uuden kunniatehtävän

Maailman vanhin elossa oleva ihminen, 118-vuotias japanilainen Kane Tanaka saa kunnian kantaa olympiatulta sen matkalla kohti Tokion kisoja.

Kane+Tanaka" class="person">Kane Tanaka kantaa oman osuutensa olympiatulta toukokuussa kotikaupungissaan Shimessa Japanissa. Vuoden 2020 kesäolympialaiset järjestetään 23.7.–8.8. Tokiossa. Olympialaiset oli tarkoitus järjestää viime kesänä, mutta koronaviruspandemian vuoksi kisat siirrettiin vuoteen 2021.

Perhe työntää Tanakaa tämän pyörätuolissa suurimman osan 100 metrin reitistä, mutta vireä vanhus aikoo itse ottaa soihtu kädessään viimeiset askeleet ennen kuin luovuttaa olympiatulen seuraavalle viestinviejälle.

Tanaka sai tehtäväänsä varten jo uudet lenkkarit syntymäpäivälahjaksi tammikuussa.

– On mahtavaa, että hän on saavuttanut näin korkean iän ja silti jaksaa pitää yllä aktiivista elämäntyyliä. Haluamme myös muiden näkevän hänet ja tietävän, ettei ikä ole este, sanoi Tanakan lapsenlapsi, kuusikymppinen Eiji Tanaka CNN:lle.

Olympiatulen kuljettajien aiempi ikäennätys oli brasialaisella Aida Gemanquella, joka oli 106-vuotias Rion kesäolympialaisten alla 2016. Pöytätennispelaaja Alexander Kaptarenko vei Sotshin talviolympialasten tuliviestiä 101-vuotiaana 2014.

Vuonna 1903 syntynyt Tanaka on liki saman ikäinen kuin modernit olympiakisat, joita alettiin järjestää 1896.

Tanaka työskenteli perheensä riisikaupassa 103-vuotiaaksi saakka. Hänellä on viisi lastenlasta ja kahdeksan lapsenlapsenlasta.

Tanaka on elämänsä aikana kokenut kaksi maailmansotaa sekä vuoden 1918 Espanjantaudin, joten korona nyt on toinen pandemia, josta hän on selvinnyt.

Tanaka asuu hoivakodissa, jossa hän tavallisesti nousee ylös aamukuudelta ja pelaa strategialautapelejä. Perheen mukaan Tanakan korkean iän salaisuutena on uteliaana pysyttely sekä matematiikan harrastaminen.

Eiji Tanaka huomauttaa, että isoäidin osallistumisella olympiatulen kuljettamiseen on vielä terveys- ja säävaraus.

Olympiatulen kuljetus aloitetaan Fukushimasta 25. maaliskuuta. Kuljetukset aikana on varauduttu suojatoimiin koronan vuoksi, kertovat järjestäjät.