Kirja: Päihdehelvetissä rypenyt voimamies Mika Törrö kidutti ja hakkasi raa’asti uhrejaan – ”Ei ollut meille enää ihminen”

Voimamies Mika Törrön, 41, puheenparsi on nöyrän kuuloista. Törrö on elänyt rajun elämän. Hän on syyllistynyt vakaviin väkivaltaisuuksiin ja sekoillut päihteiden kanssa.

Nyt Törrö tilittää elämäntarinaansa Timo Kangasluoman kirjoittamassa kirjassa Härkä – vangista vahvimmaksi (Docendo).

205-senttinen ja yli 170-kiloinen Törrö on voittanut Suomen vahvin mies -tittelin kolmesti ja päässyt kisaamaan myös kansainvälisille areenoille. Hän on aiemmin julkisuudessa kertonut nousseensa kuiville päihdekierteestä. Kirjassa hän avaa yksityiskohtaisemmin rajua taustaansa ja rikoksiaan, joista hänet on aiemmin tuomittu.

Törrön teot ovat vakavia ja osaa niistä voi kuvata raakalaismaisiksi – jopa sairaalloisiksi. Törrö sanoo, että hän haluaa kertoa tarinaansa etenkin niille, jotka ovat vaarassa päätyä samoille synkille poluille kuin hän. Hän sanoo haluavansa avata nuorten silmiä.

Haluaako Törrö myös pyytää anteeksi? Etsiikö hän kirjallaan myös jonkinlaista synninpäästöä?

– Ei.. en ole sillä tavalla tätä ajatellut.

– Taakka on raskas, mutta se on menneessä. Tekoja ei valitettavasti saa tekemättömiksi. Päihde on aiemmin vienyt miestä ja muuttanut persoonaa. Minulla oli porukkaan kuulumisen paine, ja päihteiden vaikutuksen alaisena olin välillä hyvin impulsiivinen, Törrö sanoo Ilta-Sanomille.

Kirjan esipuheessa todetaan, että jokainen ansaitsee toisen mahdollisuuden, miksei joskus kolmannenkin.

Kirjassa Törrö kertoo muun muassa puukottaneensa miehen liki hengiltä. Hän kertoo myös huume- ja ryyppyporukassa kiduttaneensa miestä, joka oli vaikeuksissa ryyppyvelkojensa takia.

Teoksessa yksityiskohtaisesti kuvattu kidutus on äärimmäisen raakaa ja sitä voi kutsua jopa sairaalloiseksi.

– Olimme ylittäneet jo kaikki rajat, ja piri-, bentso- ja viinapäissämme pystyimme tekemään mitä vain. Tuo kaveri ei ollut meille enää ihminen, vaan jokin mihin purimme kaiken vihamme, Törrö toteaa kirjassa.

Kirjassaan Törrö viestittää, että hän on elänyt ympäristöissä, joissa on pitänyt olla kovempi kuin muut, ettei joutuisi itse uhriksi. Hän näkee tämän suurena syynä syrjäytymiselleen ja sekoilulleen.

Hän kokee myös äitiinsä miesten taholta kohdistuneen väkivallan yhdeksi laukaisevaksi tekijäksi omille teoilleen. Lisäksi Törrö sanoo, että hänellä on todettu tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö ADHD ja mainitsee kärsivänsä rajatilapersoonallisuushäiriöstä.

Törrö on syntynyt Imatralla, mutta muutti jo varhaislapsuudessaan äitinsä kanssa Tesomalle, Länsi-Tampereen ”pääkaupunkiin”.

Törrön lapsuudessa Tesomalla oli paljon perheitä lapsineen, runsaasti tuolle ajalle tyypillisiä peli- ja leikkikenttiä sekä kaupat, metsäpolut ja uimarannat lähellä. Kolikon toinen puoli oli se, että isossa betonilähiössä päihteet kuuluivat osalla porukasta arkeen lieveilmiöineen.

Meno lastenkin keskuudessa saattoi äityä hurjaksi – tämä johtui pitkälti siitä, ettei kaikilla ollut niin sanotusti kotiasiat kunnossa. Osa lapsista hengaili selvästi itseään varttuneemmissa porukoissa sekä kulki milloin missäkin kellonajasta riippumatta.

Törrön äiti kävi vuorotöissä ja isäpuoli reissuhommissa. Vilkasta, levotonta ja koulunkäynnistä piittaamatonta poikaa ei saatu kuriin. Paljolti siksi Tesoma sai jäädä ja perhe muutti Joensuuhun.

Murrosiän kynnyksellä meno ei kuitenkaan muuttunut ja Törrö ”laitostui” jo varhaisessa vaiheessa. Hän päätyi lastenkodista koulukotiin ja myöhemmin vuosien vankilakierteeseen.

Kirjassa Törrö tilittää muun muassa aikaansa Muhoksen perhekodissa, jossa vanhemmat asukit pahoinpitelivät varhaisteini-ikäistä poikaa pukuhuoneessa saunapäivinä. Myöhemmin hierarkiassa itse noustuaan hän sanoo osallistuneensa samaan ”rituaaliin” hakaten porukassa saunalla muita ”alisteisimpia” asukkaita.

Törrö toteaa kirjassa, että addikti on aina addikti. Päihteet ovat jääneet, mutta hän sanoo myöhemmässä elämässään kokeneensa ylilyöntejä syömisen, uhkapelaamisen ja nettipornon saralla.

Elämän henkireikä on ollut urheilu. Voimailuun hän on käytännössä saanut ”ensipuraisun” laitoksissa. Tavoitteellisesti hän kertoo harjoitelleensa vasta verrattain lyhyen aikaa, alle kymmenen vuotta. Rajun menneisyyden huomioon ottaen Törrön kehon voidaankin sanoa ottaneen hyvin vastaan treeniä.

– Linna on pitänyt minut kunnossa. Olin siellä yhteensä 11 vuotta. Käytin sielläkin ajoittain kamaa, mutta urheilu ja ruokailu olivat silti säännöllistä, Törrö tuumaa IS:lle.

– Ehkäpä minulla on myös jonkinlaisia lahjoja urheiluun, hän jatkaa.

Törrö täyttää piakkoin 42 vuotta, eikä voimamiesura voi jatkua loputtomiin. Iän karttuessa esiin puskevat väkisin palautumistekijät ja loukkaantumisriskin nousu. Vaikka kuinka treenaisi, keho ei enää palaudu edellisestä harjoituksesta, eikä toivottavaa vaikutusta tule enää aiempien vuosien tapaan. Samalla riski vammautumiseen kasvaa.

Nyt Törrö opiskelee liikuntaneuvojaksi.

Missä Mika Törrö on kymmenen vuoden kuluttua?

– Toivottavasti olen ykköspallilla Suomen vahvin mies -kisassa! Aion kisata vielä yli viisikymppisenä. Rakastan tätä hommaa.