UFC-ottelija murjottiin lähes tunnistamattomaksi – nämä kuvat eivät sovi herkille

Naisten kärpässarjan ottelu UFC:ssä muuttui verilöylyksi.

Vapaaottelija Montana De La Rosa, 26, oli karu näky ottelunsa jälkeen UFC-organisaation Fight Night -tapahtumassa. Brasilialainen vastustaja Mayra Bueno Silva myllytti yhdysvaltalaisen De La Rosan silmäkulman umpeen naisten kärpässarjan kamppailussa.

Lisäksi De La Rosan kasvoista vuoti valtoimenaan verta Bueno Silvan päälle ottelun kolmannessa erässä.

De La Rosan mössöksi lyödyt kasvot näkyvät alla olevissa kuvissa, jotka eivät sovi herkille.

Pahasta jamastaan huolimatta De La Rosa ei hävinnyt ottelua. Avauserässä Bueno Silva tarttui kädellään häkkiin, kun häntä oltiin viemässä mattoon. Tilanteesta tuomittiin brassille pistemenetys. Kolmesta tuomarista kaksi laski ottelun ratkaisemattomaksi, joten enemmistötuomariäänin ottelun lopputuloksena oli ratkaisematon tasapeli.

De La Rosan ammattilaisuran voittotilasto näyttää ottelun jälkeen lukuja 11–6–1, jossa on 11 voittoa, kuusi tappiota ja yksi ratkaisematon. 29-vuotiaan Bueno Silvan vastaavat luvut ovat nyt 7–1–1.

De La Rosa kertoi ennen ottelua elämästään UFC:n virallisessa podcastissa UFC Unfiltered. Hän on painia harrastavan, 10-vuotiaan tytön äiti. De La Rosa kasvoi pienessä kaupungissa Texasissa. Hän sai tyttären ollessaan 15-vuotias.

– Olisin lähtenyt yliopistoon painimaan, mutten voinut mennä saatuani tyttäreni. En halunnut jättää perhettäni. Löysin vapaaottelusalin, aloin harjoitella ja etenin ammattilaiseksi, De La Rosa kertoi.

– Tyttäreni on jo paras ystäväni. Hän on ikäistään kypsempi ja todella fiksu. Harjoittelemme aina yhdessä. En haluaisi hänen ottelevan vapaaottelussa, koska elämäntapa on raskas. Sen sijaan hän haluaisi päästä olympialaisiin painijana, De La Rosa sanoi.

Hän on naimissa toisen vapaaottelijan, Mark De La Rosan, 26, kanssa. Tytär on edeltävästä suhteesta.