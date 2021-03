Tero Karjalaisen kolumni: Tämän talven trendilaji vei liikunnanopettajani hengen – luonnossa vaanii nyt hengenvaara

Vapaalaskun kasvaneet harrastajamäärät ovat johtaneet tänä talvena useisiin tilanteisiin, jossa hengenlähtö on ollut lähellä, kirjoittaa Ilta-Sanomien uutispäällikkö Tero Karjalainen kolumnissaan.

Kuusamon talvessa tapahtui hirveitä helmikuussa 2000. 32-vuotias mies kuoli ja 26-vuotias mies loukkaantui pahasti lumivyöryssä Rukan hiihtokeskuksen lähellä Konttaisella (HS 18.2.2000).

Kuusamolaismiehet olivat kokeneita vapaalaskun harrastajia ja alla oli jo yksi lasku sille päivälle. He nousivat lumikengin toista laskua varten Konttaisen laelle, kun lumi vyöryi päälle rinteen puolivälissä. Mitään ei ollut tehtävissä. Onnettomuudessa kuollut oli erittäin pidetty ihminen, entinen liikunnanopettajani Kuusamon lukiosta.

Se oli jo toinen ihmishengen vaatinut vyöry 1990-luvulla. Vuonna 1998 Utsjoella menehtyi 25-vuotias lumilautailija. Eikä vastaava onnettomuus ole mahdoton Suomessa nytkään.

Trendilaji vapaalasku

Lähelle tullut Konttaisen tapaus on taas tänä talvena palannut mieleen, kun vapaalasku tuntuu olevan nyt trendilaji. Facebookin suomenkielisessä harrastajaryhmässä on noin 5600 jäsentä. Näppituntuman kasvaneesta suosiosta vahvistaa Ylläksellä työskentelevä lumiturvallisuusasiantuntija Antte Lauhamaa: Harrastajamäärät ovat Suomessa kasvaneet.

Eikä ihme. Vapaalasku on tosi hauskaa. Umpisen laskeminen tarjoaa jännitystä ja vaihtelua rinteiden koluamiseen, eikä korona leviä kairassa. Mutta tarkkana pitää olla. Uutisia on tänä talvena tullut tämän tästä. Sodankylän Luostolta pelastettiin kaksi vyöryn alle jäänyttä ihmistä (IS 3.2.). Perjantaina Luostolta etsittiin jälleen mahdollisia vyöryn alle jääneitä (Yle 26.2.). Onneksi hälytys oli väärä.

Vapaalaskua harrastava pariskunta laukaisi vyöryn ja helikopterietsinnät Kolarin Äkäslompololla (IS 5.2.). Ei henkilövahinkoja. Myös pienempiä on vyöryjä on sattunut, vahvistamattoman tiedon mukaan esimerkiksi Pallaksen Pyhäkurussa. Laskija oli pelastunut lumesta kavereiden avulla. Viime viikolla Facebookiin tuli kuvaa Ylläkseltä.

– Lumi on todella herkässä. Tuon laatan alla oli lumi ihan sokeria, ja vyöry oli ohi sekunnissa, harrastaja kertoi saatetekstissä.

Antte Lauhamaan mukaan läheltä piti -tilanteita on tapahtunut tänä talvena useita.

– Minulla on näkemys, että syy johtuu harrastajamäärien kasvusta.

Laatta tai heikko kerros

Lauhamaan mukaan lumipeite ei ole nyt kuitenkaan erityisen herkässä, vaan samat tekijät toistuvat: Lumipeitteen sisällä on pitkään säilynyt heikko kerros, joka voi reagoida laskijan aiheuttamaan lisäkuormitukseen. Lunta on myös tuiskunnut paikoin laataksi, joka voi lähteä suksien tai laudan alta liikkeelle.

Vyöry humahtaa sekunneissa, eikä alta paeta. Jos ja kun maastoon lähtee, reitti pitää valita huolella. Yksin ei pidä lähteä ja oikeat varusteet voivat pelastaa hengen. Lumiturvallisuuskurssilla oppii ennakoimaan ja tunnistamaan riskit. Lauhamaa muistuttaa lisäksi, että lajista voi nauttia loivemmillakin rinteillä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoisessa lumivyöryvaara on nyt kohtalainen tai jopa huomattava.

Riskirajana pidetään 25 asteen kaltevuutta. Jyrkemmällä vaanii kuolemanvaara.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien uutispäällikkö.