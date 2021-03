Hirvittävä onnettomuus sähköformuloissa – ”Siitä tuli todellinen lentokoneturma”

Onnettomuuden läheltä nähnyt kilpakumppani pysähtyi välittömästi auttamaan uhria.

Täyssähköisten formuloiden Formula E -luokan kilpailussa Saudi-Arabian Diriyahissa nähtiin eilen kammottava onnettomuus.

Brittikuljettaja Alex Lynn yritti ohittaa edellään ajanutta Mitch Evansia tämän auton ja rataa reunustavan seinärakenteen välistä. Ohitus epäonnistui, ja Lynn osui uusiseelantilaisen Evansin auton takarenkaaseen.

Lynnin siihen asti ohjaama Mahindra Racing -tallin auto kimposi osuman jälkeen pystyyn ja lensi kuin ohjus Evansin Jaguarin ohi. Lynnin matka pysähtyi vasta seuraavan mutkan takana odottaneeseen seinään.

Evans selvensi tapahtumia omalta osaltaan Autosport-lehdelle.

– Puolustin omaa paikkaani ennen mutkaa numero 18. Alex ajoi lähelle seinää. Hän ei oikeastaan perääntynyt. Mutta oliko siinä tilaa? En ole varma. Toivottavasti oli, etten minä tehnyt tilanteessa mitään väärää, Evans kommentoi.

Kansainvälinen autourheiluliitto FIA julkaisi Twitterissä onnettomuudesta videon, jolla tapahtumasarja näkyy koko kauheudessaan. Videolla näkyy myös, että välittömästi tapahtuneen havaittuaan Evans jarrutti ja riensi auttamaan kilpakumppaniaan. Tästä eleestään Evans sai välittömästi ylistystä niin FIA:lta kuin autourheilun seuraajiltakin.

Katso video onnettomuudesta alta.

– Hän osui takarenkaaseeni, ja siitä tuli todellinen lentokoneturma. Näin hänet yläpuolellani. Se oli hirveää. Näin hänen osuvan seinään, ja hyppäsin autostani katsomaan, että hän on ok, Evans sanoi.

Lynn toimitettiin sairaalaan Mahindra Racingin tallipäällikön Dilbagh Gillin seurassa. Lynnin kerrottiin voivan hyvin. Evans kertoi myöhemmin jopa puhuneensa Lynnin kanssa onnettomuuden jälkeen.

– Ei tuollaista halua nähdä. Hän on kuitenkin myös ystäväni. Tärkeintä on, että hän on kunnossa, Evans huokasi.