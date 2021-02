Khamzat Chimaev joutui jälleen perumaan odotetun UFC-ottelunsa.

Vapaaotteluorganisaatio UFC:n ruotsalainen supertähti Khamzat Chimaev sai talven aikana pahasti takapakkia uralleen, joka oli huimassa nousukiidossa.

Venäjällä syntynyt 26-vuotias iskijä sairastui koronaan juuri, kun hän oli voittanut kolme ensimmäistä UFC-otteluaan historiallisen lyhyessä ajassa. Voitot tulivat heinä–syyskuussa vain 66 päivässä.

Nyt Chimaev on joutunut perääntymään jo kahdesti hänelle sovitusta huippuottelusta Leon Edwardsia vastaan. Lisäksi Edwards perääntyi kamppailusta kertaalleen ennen Chimaevia. Myös tuolloin syynä oli korona.

Kolmas kerta oli liikaa UFC:n pomolle Dana Whitelle, ja hän järjesti tervehtyneelle Edwardsille ottelun Belal Muhammadia vastaan.

Chimaevin kärsiessä pitkittyneestä koronataudista yhdysvaltalaisottelija Kevin Holland latasi tälle suorat sanat Joe Roganin podcastissa. Asiasta kirjoitti venäläissivusto RT.

Holland itse päihitti koronan joulukuussa. Hänen ottelunsa siirtyi tuolloin vain viikolla eteenpäin – joskin vastustaja vaihtui.

– Sanot, että on surullista, että hänellä on korona. Minullakin oli. Jos meidän on kerran tarkoitus olla urheilijoita, niin koeta nyt ***** päästä yli siitä, Holland ryöpytti Chimaevia.

Rogan yllättyi rajusta puheenvuorosta täysin. Hän huomautti, että Hollandin tauti oli varmasti paljon lievempi kuin Chimaevin.

– Vaimollani se oli aika paha ja nain häntä koko sen ajan. Me kaikki otamme sen eri tavalla, Holland rysäytti.

– Eri ottelijat, eri sydän. Älä väitä, että sinulla on sydäntä, jos ei oikeasti ole.

Hollandin puheisiin heijastuu miehen rajaton itseluottamus, jota viimeaikaiset otteet ovat ruokkineet. Vuonna 2020 hän otteli UFC:ssä viidesti voittaen jokaisen kohtaamisen.