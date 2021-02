Bikinikohussa tapahtui uusi käänne – beach volleyn huippunaiset saivat tahtonsa läpi

Beach volleyn pelaajat saavat esiintyä tutuissa peliasuissaan Qatarissa.

Qatarissa järjestettävä beach volleyn maailmankiertueen turnaus nousi puheenaiheeksi maanantaina.

Saksalaispari Karla Borger–Julia Sude ilmoitti boikotoivansa turnausta, sillä naispelaajia oli kielletty pukeutumasta bikineihin.

Nyt kansainvälinen lentopalloliitto FIVB kuitenkin on ilmoittanut, että bikinit on turnauksessa sallittu. Asiasta on kertonut yhdysvaltalaissivusto ESPN.

Päätökseen johtivat FIVB:n neuvottelut Qatarin lentopalloliiton kanssa.

Aiemmin Qatarissa vaadittiin, että naiset vaihtaisivat peliasukseen paidan ja pitkät housut. Se olisi ollut hankala ratkaisu jo pelkästään sään vuoksi.

Turnauskaupunki Dohassa lämpötila saattaa nousta pahimmillaan 30 asteeseen.

Islaminuskoisissa maissa naisilta odotetaan kuitenkin peittävää pukeutumista – lämpötilasta riippumatta.

Tämä on vasta toinen kerta, kun naisten beach volley -turnaus järjestetään Arabian niemimaalla. Ensimmäinen pelattiin Dubaissa vuonna 2008.

Qatarissa pelit käynnistyvät 8. maaliskuuta. Suomalaisista mukana on kaksi paria; Riikka Lehtonen–Niina Ahtiainen sekä Anniina Parkkinen–Vilhelmiina Prihti.