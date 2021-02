Uimaopettaja Jasmine, 21, teki huiman ennätyksen – söi sen aikana 40 kiloa suklaata

Nuori ennätyssoutaja Jasmine Harrison haluaa säilyttää merten monimuotoisuuden myös tuleville sukupolville.

Iso-Britannian Thirskistä kotoisin oleva Jasmine Harrison voi nyt virallisesti kutsua itseään ennätysnaiseksi.

Osa-aikaisena uimaopettajana ja baarimikkona työskentelevä Harrison, 21, on nuorin nainen, joka on soutanut yksin Atlantin yli.

Aikaa 4 828 kilometrin mittaiseen suoritukseen Harrisonilta kului tarkalleen 70 vuorokautta, kolme tuntia ja 48 minuuttia. Joulukuussa Kanarian saarten La Gomeralta alkanut urakka päättyi lauantai-iltana Antigualle.

Kun Harrisonilta kysyttiin maalissa, mitä tämä kaipasi juuri tuolla hetkellä eniten, vastaus oli selvä.

– Ruokaa. Ehdottomasti ruokaa. Söin matkan aikana varmaan 40 kiloa suklaata, Harrison kertoi brittilehti The Guardianin mukaan.

Oheisella, uutistoimisto Reutersin Twitterissä julkaisemalla videolla näkyy, kun Harrison saapuu maaliin. Avustajien tukemana laiturille nousevalla Harrisonilla on ensin selvästi vaikeuksia löytää tasapainoaan, mutta pian hän jo pääsee tuulettamaan Iso-Britannian lipun kanssa.

Tavalliselle ihmiselle täysin mahdoton matka oli Harrisonille enemmänkin mahdollisuus. Hän kertoo saaneensa kerrankin toteuttaa itseään juuri niin kuin halusi.

– Halusin paeta tavallista elämää, ja matka tarjosi hyviä ja huonoja muistoja. Ei ole olemassa mitään yhtä hienoa kuin päästä eroon kaikesta – sosiaalisesta mediasta, ikävistä uutisista, kirjaimellisesti ihan kaikesta, sankari valotti.

Jasmine Harrison oli iloinen päästessään pakoon ”pahaa maailmaa”.­

Harrison keräsi tempauksellaan yli 10 000 euroa hyväntekeväisyyteen. Rahat menevät pääasiassa luonnon ja etenkin merien suojeluun.

Matkallaan Harrison pääsikin tutustumaan monenlaisiin mereneläviin. The Guardianin mukaan Harrison kohtasi muun muassa valaita, raidallisen purjekalan, säppikalan sekä luotsikalan, joka kuulemma ui Harrisonin veneen alla ja tuli jopa useasti hänen kädelleen.

– Olin heidän ympäristössään, joten minun piti olla heille kiltti. Haluan, että kymmenen vuoden päästä ihmisillä on mahdollisuus nähdä sama, mitä minä näin, hän sanoi.

– Haluan inspiroida ihmisiä muuttamaan ajattelutapaansa siitä, mitä ei voi tehdä siihen, mitä on mahdollista tehdä. On se sitten maailman muuttamista tai ylipäätään jotain, mikä on oman mukavuusalueesi ulkopuolella. Olemme kaikki erilaisia, ja jokaisen on löydettävä oma tiensä. Asioita voi muuttaa, Harrison julisti.