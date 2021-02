Ruotsin uusi urheilusankari on valiosotilas, joka hyppää laskuvarjolla, juoksee yhteen soittoon 170 kilometriä ja asuu puussa

Pikaluistelija Nils van der Poel on kaikilla tavoilla täydellinen poikkeustapaus. Nyt hän on Ruotsissa kuuma urheilun supertähti.

Ruotsalainen pikaluistelija Nils van der Poel, 24, oli ennen Heerenveenissä viime viikolla käytyjä MM-kisoja kuin kaappiin kätketty aarrearkku. Arkusta ponnahti Thialf-areenalla suurelle yleisölle täysin tuntematon urheilija, joka voitti sekä 5000:n että 10 000 metrin MM-kullan, jälkimmäisen maailmanennätysajalla 12.32,95.

Ennen kuin käydään itse urheilijan poikkeuksellisuuden pariin, on syytä kerrata, miten poikkeuksellisesta urheiluteosta oli kyse. Ruotsin edellisestä MM-kullasta oli 48 vuotta ja maan edellisen suurluistelijan Tomas Gustafsonin suuruudenpäivistä pitkälti yli 30 vuotta.

Miesten pikaluistelussa taas on koko 2000-luvulla tehty vain neljä ME-aikaa merenpinnan tasolla, eli muualla kuin Calgaryn ja Salt Lake Cityn korkean ilmanalan ja ohuen ilmanvastuksen halleissa.

Poikkeukselliset teot vaativat poikkeuksellisia ihmisiä, ja sellaisesta todellakin on kyse.

Nuorten MM-kultaa 2014 saavuttanut van der Poel laittoi keväällä 2018 olympiakisojen jälkeen luistimet naulaan kuultuaan, että hänet oli valittu Ruotsin armeijan erikoisjääkärikoulutukseen. Pohjois-Ruotsin Arvidsjaurissa annettava arktinen erikoiskoulutus vastaa vaativuudeltaan ja kovuudeltaan Suomen karaistuneimpien erikoissotilaiden, kuten laskuvarjojääkärien, koulutusta. Van der Poelista koulittiin 11 kuukauden aikana sissiradisti. Varusmiespalvelus on Ruotsissa vapaaehtoinen.

– Nils on kertonut arktisen kylmistä, valvotuista öistä ja loputtomista hiihtomarsseista tuntureilla. Hän halusi olla sielläkin paras, kertoi MM-sankarin valmentaja Johan Röjler Ilta-Sanomille keskiviikkona.

Nils van der Poel tottui armeija-aikoinaan koviin oloihin.­

Försvarets Forum -lehteen palveluksen jälkeen kirjoittamassaan artikkelissa van der Poel kiitti vuolaasti kouluttajiaan ja kokemuksiaan siitä, miten nämä auttoivat entiseksi luultua huippu-urheilijaa löytämään itsensä.

Armeijan jälkeen van der Poel päätti palata uudestaan pikaluistelun pariin kauden 2019–2020 aikana, mutta muutkin urheilumuodot ovat olleet hänelle tärkeitä. Hän on esimerkiksi intohimoinen ultrajuoksija ja -pyöräilijä.

– Nils on osallistunut esimerkiksi 150:n ja 170 kilometrin juoksutapahtumiin. Mutta vielä lahjakkaampi hän on pyöräilijänä. Nils on ajanut Ruotsin pituussuunnassa (1572 kilometriä) monta kertaa ja todennäköisesti ensi kesänäkin, Röjler kertoo.

Suomen luisteluliiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen muistelee, miten van der Poelin fysiikka on herättänyt luistelijaporukoissa hämmennystä:

– Asuimme joskus Hollannin-leirin aikana samassa hotellissa kuin Ruotsin joukkue. Nils tapasi juosta jäätreeneistä takaisin hotelliin. Eihän siinä muuten mitään, mutta kun sinne oli 23 kilometriä matkaa.

Valmentaja Röjler toteaakin van der Poelin pohjakunnon niin rautaiseksi, että tämän muun lajiporukan silmissä vaarallisen omintakeiset harjoitusmetodit eivät syökse miestä alipalautumisen mustaan aukkoon.

Siinä missä useimmat muut pitkien matkojen spesialistit virittäytyivät Heerenveenin MM-kisoihin luistelemalla 25–30 täysvauhtista 400 metrin niin sanottua tempokierrosta, van der Poel luisteli niitä 250.

Pikaluistelun kovatempoinen lajiharjoittelu on lihaksistolle ja hermostolle poikkeuksellisen kuormittavaa, ja sen määrää säädellään tarkasti. Van der Poel viittaa lainalaisuuksille kintaalla.

– Kukaan muu ei kestäisi tuota, ja yhteistyömme aluksi epäilin, kestääkö hänkään, Röjler myöntää.

Van der Poel -nimisen pikaluistelijan menestys ei olisi yllätys, jos nimen haltija olisi hollantilainen. Nils van der Poel ei puhu hollantia, se on vain hänen isoisänsä entinen kotimaa.

Tuplakultamitalistilla ei ole lainkaan vakituista asuntoa. Kotikaupungissaan, tuhansille ruotsinsuomalaisillekin Saabin tehtaista tutussa Trollhättanissa, hän asuu vanhempiensa luona ja treenaa pääasiassa jääpallohallin 250-metrisellä eli alimitaisella radalla. Rakkaan lasketteluharrastuksensa parissa hän viihtyy usein Åressa kaveriensa sohvilla.

Mutta omintakeisin asumus löytyy ehdottomasti Västeråsista, jossa van der Poel kuuluu Aeros-nimisen laskuvarjokerhon aktiivijäseniin. Takana on satoja hyppyjä.

– Niin erikoiselta kuin se kuulostaakin, hän asuu aina hyppyleirinsä aikana majassa, jonka on itse rakentanut puuhun. Ulkoilma ei häntä pelota, kuten jo sotilaskoulutuksen laatu kertoo, valmentaja Röjler nauraa.