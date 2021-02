Ruotsalaistähden hämmästyttävä maailmanennätys herätti kilpailijoiden epäilykset – ”Se ei ole reilua”

Kaikki eivät nielleet purematta Ruotsin pikaluistelutähden Nils van der Poelin maailmanennätystä.

Ruotsalainen pikaluistelun uusi tähti Nils van der Poel juhli viime viikolla Hollannin Heerenveenissä kahta maailmanmestaruutta. Torstaina ruotsalainen luisteli kultaa 5 000 metrillä ja sunnuntaina 10 000 metrin matkalla.

Sunnuntain kilpailussa 24-vuotias van der Poel ylitti maaliviivan ajassa 12.32,95 ja rikkoi Kanadan Graeme Fishin hallussa olleen maailmanennätyksen 91 sekunnin sadasosalla.

Ruotsalaisen häkellyttävä vauhti sai Fishin kutsumaan suoritusta Aftonbladetin haastattelussa ”uskomattomaksi”, mutta hurja ennätystulos on herättänyt myös epäilyksiä.

Niiden syynä ovat Thialfin areenan tuulettimet. Hollantilaisen Algemeen Dagbladin mukaan radan ja katsomoiden välissä olevia tuulettimia on käännetty täksi kaudeksi puhaltamaan enemmän kohti luistelijoita.

– Ennätyksiä rikotaan, eikä se ole mielestäni reilua, venäläisluistelija Pavel Kulizhnikov sanoi Algemeen Dagbladin mukaan NOS-kanavan haastattelussa.

– Kun solmin kengännauhani, tunsin tuulen selässäni ja sen jälkeen joka puolella. Niin ei ollut aiemmin, mutta ehkä vain minä huomasin sen. Ei ole reilua, jos ilmavirta puhaltaa luistelijoiden selkään, eikä ylöspäin. Asia pitäisi selvittää, Kulizhnikov totesi.

AD:n mukaan myös Kulizhnikovin maannainen Natalja Voronina antoi yksinkertaiset syyt Thialfissa luisteltuihin huippuaikoihin: ”Nopea jää ja ilmanvaihto”.

Ennätykselle löytyy myös puolustajia. Hollantilainen Patrick Roest kertoi Dagbladille pitävänsä ikävänä, että upean luistelusuorituksen jälkeen huomio keskittyy tuulettimiin.

Van der Poel itse ehdotti, että jatkossa maailmanennätysten tilastoinnissa otettaisiin epäselvyyksien varalle mallia yleisurheilukentiltä.

– On sääli, että olosuhteita on yritetty nopeuttaa. Olen nopein mies 10 kilometrin matkalla, varmuudella ainakin tällä hetkellä. Mutta kuinka voin verrata itseäni aiempiin luistelijoihin? Johonkin on vedettävä raja. Yleisurheilussa se hoituu hyvin, kun tuulioloja mitataan, tuore ME-mies huomautti Dagbladin mukaan.