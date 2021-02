Maailman supertähdet matkaavat syrjäisen metsätien päähän tapaamaan suomalaista gurua, jonka ”taikanäpit” tekevät ihmeitä

Pentti Niemi on toiminut huippu-urheilijoiden luottohierojana viidellä vuosikymmenellä.

– Pääsin finaaliin, mutta ei tällä pysty painia!

Hieroja Pentti Niemi, 61, muistelee painija Jani Haapamäen hätääntynyttä huudahdusta 2009.

Kauhajoen Karhua edustanut Haapamäki oli vääntänyt EM-finaaliin, mutta välierän viime hetkillä lukkoon mennyt polvi romahdutti pohjalaisen maailman.

– Tunnustellessa huomasin heti, että Janin polvikierukan pieni tirsa oli luiskahtanut nivelrakoon, ja polvi oli jäänyt koukkuun. Kyselin hoitopöydällä tunnelmia välieräottelusta, ja sain samalla napsautettua jalan takaisin suoraksi. Janin ilme kirkastui kuin taikaiskusta, kun hän tajusi, että kroppa on finaalikunnossa.

Haapamäki paini lopulta Euroopan mestariksi, ja osoitti saavutuksesta vuolaasti kiitollisuutensa myös ”Taikuriksi” ja ”Taikasormi-Penaksi” kutsutulle Niemelle.

Pentti Niemi tunnetaan mm. lempinimellä Taikuri.­

Osteopaatti, lihashuoltaja sekä hieroja on toiminut suomalaisten huippu-urheilijoiden luottomiehenä jo viidellä vuosikymmenellä. Syrjäisen metsätien päässä sijaitsevalle vastaanotolle ajetaan lihasjumia poistamaan tai kehoa virittelemään usein jopa toiselta puolelta Suomea.

– Minulla on painitaustaa, mutta ajauduin hoitamaan urheilijoita sattuman kautta. Toimin 80-luvun loppupuolella kuntohoitajana, ja vaimoni tuttava hiihti B-maajoukkueessa. Sain hänen kauttaan jalkaani oven väliin hiihtopiireissä, ja siten myös maajoukkueessa.

Niemen arvokisaura hiihtomaajoukkueessa saikin unohtumattoman lähdön.

– Olin ensimmäistä kertaa mukana 1989 Lahden kotikisoissa, jotka käynnistyivät naisten kolmoisvoitolla Marja-Liisa Kirvesniemen johdolla. Ajattelin, että tämä arvokisatouhuhan on mukavaa puuhaa, muistelee Niemi leveästi nauraen.

Tero Pitkämäen kiitostaulu.­

Kotikisojen mitalijuhlaa seuranneet arvokisat järjestettiin 1991 Val di Fiemmessä, jonne lähdettiin kovin odotuksin. Hiihtojoukkueen saaliiksi jäi kuitenkin vain kaksi mitalia.

Niemi muistelee, että Kirvesniemenkin menestyshaaveet olivat kaatumassa juuri kisojen kynnyksellä ilmenneeseen vaivaan.

– Kirvesniemet tulivat hoitohuoneeseeni Marja-Liisan valitellessa tuskallista kylkikramppia. Aloin tutkimaan kylkeä, ja samalla Harri alkoi keventää tunnelmaa pienellä vitsillä. Harrin kertomus pääsi huippukohtaan, ja hierontapöydällä ollut Marja-Liisakin pyrskähti nauruun sillä seurauksella, että kyljessä jumissa ollut säie aukesi. Tämä on edelleen yksi urani mystisimpiä tapauksia, Niemi naurahtaa.

Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyssä 2000.­

Hiihtäjien lisäksi Niemen asiakaskunta kasvoi nopeasti eri urheilulajien edustajista. Yleisurheilijoiden kanssa käydyt etelän harjoitusleirit ovat katkaisseet mukavasti hierojan pitkää talvea, ja synnyttäneet ikimuistoisia tarinoita kerrottavaksi.

– Arsi Harju oli kehitellyt kuulamiesten kanssa perinteen, jonka mukaan harjoitusleirin alussa jokaiselle joukkueen jäsenelle leikataan leiritukka. Arsi uhkui itseluottamusta parturina, kädessään vanhanaikainen, jonkinlaisella vaijerisysteemillä toimiva leikkuuhärveli. Kyllä siinä hierojakin alkoi täristä, kun iso kuulajätti veteli naurun säestämänä ronskein ottein tukkaa lattialle.

Tero Pitkämäki voitti MM-kultaa Osakassa 2007.­

Niemi teki Harjun kanssa läheistä yhteistyötä muun muassa vuonna 2001, jolloin perholainen pukkasi Edmontonissa MM-pronssia. Myös Tero Pitkämäen maailmanmestaruus 2007 on jäänyt yleisurheilumaajoukkueessa edelleen hierovalle Niemelle lähtemättömästi mieleen.

– Terossa ja Arsissa on paljon samaa. Molemmat ovat luonteeltaan rauhallisia ja analyyttisia, todellisia huippuammattilaisia. He osasivat ottaa myös muut huomioon, ja menestyksen hetkellä koko tiimi sai heiltä arvostusta.

Kaksinkertainen olympiavoittaja Andreas Thorkildsen kutsui luottomiehensä Pentti Niemen Norjan urheilupyhättöön.­

Niemi nostaa myös esille Pitkämäen norjalaisen kilpakumppanin Andreas Thorkildsenin. Kaksinkertainen olympiavoittaja oli mieltynyt lämpöleireillään suomalaishierojan taitoihin, ja kutsui ylistarolaisen maan huippu-urheilun pyhimpään, Oslossa sijaitsevaan Olympiatoppen-keskukseen.

– Kävin kertaalleen hoitamassa Andreasta siellä, se oli tietysti mieleenpainuva reissu. Tämä kertoo paljon myös Terosta, joka laski minut epäröimättä matkaan hoitamaan pahinta kilpakumppaniaan.

Niemen hoitohuoneen seinän valokuvagalleria on vaikuttava läpileikkaus suomalaista ja kansainvälistä huippu-urheilua eri vuosikymmeniltä. Thorkildsen ei olekaan ainoa megaluokan tähti, joka on hyödyntänyt Niemen myyttisiksi kehuttuja taitoja.

Carolina Klüft voitti seitsenottelun MM-kultaa ennätyspistein Osakan MM-kisoissa 2007.­

Niemi oli tutustunut San Diegon leirillä 2000-luvulla naisten seitsenottelua hallinneeseen Carolina Klüftiin, joka tavoitteli paikkaa pituushyppyyn Lontoon olympialaisissa 2012.

Niemi pääsi seuraamaan vammojen kanssa taistelleen olympiavoittajan, MM- sekä EM-kultamitalistin uran viimeisiä hetkiä urheilijana lähietäisyydeltä.

– Carolina testasi vihoitellutta takareittään Kuortaneella kilpailussa, mutta hypyt jäivät yhteen suoritukseen. Tutkimme jalkaa vielä täällä, mutta mitään ei ollut tehtävissä. Pettymys oli kokeneelle urheilijalle todella raju, kun kävi selväksi, että sillä jalalla ei ole asiaa Lontooseen. Klüftin upea ura päättyikin myöhemmin syksyllä Suomi–Ruotsi-maaotteluun, Niemi muistelee.

Pentti Niemen luokse matkataan pitkienkin matkojen päästä.­

Niemi myöntää, että urheilijan tarvitsema apu hierontapöydällä on hyvin usein enemmän henkistä.

– Etenkin arvokisoissa urheilija vaipuu juuri ennen suoritusta aika lailla lapsen tasolle. Silloin on osattava kuunnella, tukea sekä auttaa latauksen muodostumisessa oikealla tavalla. Neuvojakin voi antaa, mutta niiden suhteen pitää luonnollisesti aistia tilanteeseen sopivat sanat.

Pentti Niemen muistojen seinä on melkein kuin maailman urheilun kunniataulu.­

Ylistarolaisen näpeissä on ollut urheilijoita maailman huipulta useista eri lajeista. Mutta mihin Niemi näkee taitojensa perustuvan?

– Minulla on hyvä anatomian osaaminen, ja koetan koko ajan nöyrästi opetella lisää. Täytyy kiittää vaimoa, jonka pinna on kestänyt reissaamiseni ympäri maailman. Yli 40 arvokisaa sekä vuosittaiset kansainväliset harjoitusleirit ovat tarjonneet oivallisen paikan oppia myös kollegoilta, sillä tässä hommassa kukaan ei tule valmiiksi. Jokaista urheilijaa pitää pystyä käsittelemään aina yksilönä, vain siten apu on parasta mahdollista ja näin myös muodostuu vahva luottamussuhde, neljän lapsen isä kertoo.