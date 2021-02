”Ei vain enää ole varaa” – helsinkiläisen Rebecca Gergalon, 20, olympiahaave meni murskaksi, korona iski vanhempien firmaan

Rebecca Gergalon ura huippuvoimistelijana on ohi.

Rytmisen voimistelun huippunimi Rebecca Gergalo on päättänyt uransa. Vaikka Gergalo on vasta 20-vuotias, voitti hän paljon. Olarin Voimistelijoiden ja Suomen maajoukkueen urheilija saavutti uransa aikana yhteensä 36 SM-mitalia: 20 aikuisten sarjassa ja 16 nuorissa. Ura alkoi jo nelivuotiaana.

– Tuntuu tyhjältä ja surulliselta. Tätä on tehnyt niin kauan, Gergalo kommentoi Ilta-Sanomille.

Syyt viime kuun vaihteessa tehdylle lopettamispäätökselle ovat taloudellisia. Gergalon venäläisellä äidillä ja ukrainalaisella isällä on Helsingin Eirassa toimiva matka- ja viisumitoimisto nimeltä Rustravel, jonka palveluiden tärkein markkina-alue on Venäjä. Koronapandemian tuomat matkustusrajoitukset osuivat lujaa koko matkailualaan – niin myös Rustraveliin, joka on perustettu vuonna 2002.

Korona on aiheuttanut Gergalon perheelle vuoden aikana rajua taloudellista stressiä, joka aiheutti lopulta tyttären voimistelu-uran päättymisen.

– Ei vain enää ole varaa. Vanhempani ovat maksaneet urheiluni koko elämäni ajan, Gergalo kertoo.

Rytminen voimistelu on kallis laji. Gergalo ei osaa sanoa tarkkoja lukuja.

– Summa on tosi iso. Puhutaan monista tuhansista euroista vuodessa.

Vanne on yksi rytmisessä voimistelussa käytettävistä välineistä.­

Gergalo sai korona-aikana harjoitella erityisluvin ja -järjestelyin, koska oli huippu-urheilija. Lisäksi hän sai taloudellista tukea Olympiakomitealta, mutta tuki ei riittänyt kaikkiin kilpailuihin eikä elämiseen, kuten ruokaan ja asumiseen.

Yksi kilpailusarja, johon rahaa ei ollut tarpeeksi, oli rytmisen voimistelun maailmancupkiertue. Gergalon olisi pitänyt osallistua kiertueelle, jotta hän olisi päässyt olympiakarsintoihin.

Olympiakarsintojen kautta hän olisi voinut saavuttaa suuren unelmansa: paikan Tokion kesäolympialaisissa, joita siirrettiin pandemian tieltä ensi kesään. Olympiahaave jäi toteutumatta ulkourheilullisista syistä.

– Kun on voimistellut niin kauan kuin minä ja tehnyt töitä vain päätavoitteen eli olympialaisten eteen, niin todellakin harmittaa todella paljon, että korona pilasi kaikilta tämän vuoden.

Rebecca Gergalo oli yksi Suomen eturivin voimistelijoista.­

Enimmillään voimistelija on harjoitellut urallaan kahdeksan tuntia päivässä, kuutena päivänä viikossa. Nyt viikossa on yhtäkkiä 48 tuntia, jotka pitää täyttää jollain muulla kuin treenillä. Helsinkiläinen on alkanut valmentaa Olarin Voimistelijoiden ryhmiä neljänä tai viitenä päivänä viikossa. Lisäksi hän käy itse urheilemassa kuntosalilla.

– Tuntuu, että minulla on todella paljon aikaa käytettävissäni. Onneksi elämässä on jotain muuta, kun urheilen ja valmennan. Niihin menee aikaa. Muuten olisi todella paljon tyhjää aikaa. Olisi varmasti tosi eksynyt ja vielä surullisempi olo, hän kertoo.

Gergalolla itsellään oli sama valmentaja nelivuotiaasta asti. Hän teki 16 vuoden ajan tiivistä yhteistyötä Larisa Gryadunovan kanssa. Myös heidän valmennussuhteensa tuli nyt päätökseensä.

– Larisa on ollut valmentajani koko elämäni ja voi sanoa, että hän on toinen äitini. Olen ollut hänen kanssaan niin paljon tekemisissä. Tulen varmasti käymään treeneissä, ehkä auttamassa häntä. Uskon, että tulemme näkemään paljon toisiamme, Gergalo kertoo.

Gryadunova oli todella surullinen kuullessaan suojattinsa lopettamisesta, mutta Gergalon mukaan valmentaja ymmärsi hyvin, miksi menestyksekkään urheilijan ura päättyi.

Oman voimistelu-uran jälkeen Rebecca Gergalo tähtää valmentajaksi.­

Gergalo kirjoitti viime vuonna ylioppilaaksi Helsingin Mäkelänrinteen urheilulukiosta. Ensi vuonna hän haluaisi opiskelemaan, muttei vielä tiedä mitä. Huhtikuussa tyhjään kalenteriin tulee varmasti lisää täytettä, kun Gergalo osallistuu Suomen valmentajien järjestämään Urheilijasta valmentajaksi -koulutukseen. Ex-voimistelijan mukaan valmentamisen aloittaminen auttaa jonkin verran uran lopun tunteisiin.

– Ei valmentaminen todellakaan korvaa voimistelua kokonaan, mutta jonkin verran. Se, etten enää esiinny itse, on varmasti vaikenta alussa, mutta pääsen siitä yli. Harmittaa todella paljon, mutta nyt on sellainen tilanne, ettei tälle voi mitään, Gergalo toteaa.