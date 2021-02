UFC-köriläs lirkutteli Miley Cyrusille suorassa lähetyksessä – maailmantähti heitti roisin vastatoiveen: ”Sitten olen sinun!”

Julian Marquez lähestyi Miley Cyrusia suorassa lähetyksessä.

UFC-ottelija Julian Marquez käytti ruutuaikansa tehokkaasti lauantaina. Marquez voitti kamppailunsa Maki Patoloa vastaan UFC 258 -vapaaottelutapahtuma ja pääsi sen jälkeen tv-haastatteluun.

Marquez ei tuhlannut aikaa ennen kuin pääsi puheenvuoronsa pihviin.

– Olen odottanut 31 hemmetin kuukautta päästäkseni tämän mikrofonin eteen pistääkseni ihmisiä tilille juuri nyt. Tämä on minun hetkeni loistaa, Marquez aloitti pahaenteisesti.

Seuraavat lauseet kevensivät tunnelmaa merkittävästi. Marquez otti puheeksi poptähti Miley Cyrusin ja esitti tälle amerikkalaisittain klassisen ajankohtaisen kysymyksen: ”Will you be my Valentine?” Suoraa suomennosta tälle ystävänpäivän lirkuttelulle ei ole, mutta vapaasti käännettynä Marquez kosiskeli Cyrusia ystävänpäivän mielitietykseen.

Tv-lähetyksen kommentaattori Joe Rogan ei jäänyt sanattomaksi.

– Miley, kuulit, mitä hän sanoi. Nyt on sinun vuorosi vastata, Rogan heitti.

Muutamaa tuntia myöhemmin Cyrus todella vastasikin, välineenään Twitter.

– Ajele rintakarvoihisi kirjaimet ”MC”, ja olen SINUN. Hyvää ystävänpäivää ja onnea, rakkaani, Cyrus kirjoitti.