Tv-tuottaja Kalle Siira, 45, lankesi keski-ikäisiä miehiä leikkauspöydälle kaatavan trendilajin ansaan: ”Menikö pahasti?”

Padel on leppoisa laji, mutta sisältää myös loukkaantumisriskin.

Naps!

– Ajattelin, että jaaha, siinä meni akillesjänne. Tuntui kuin joku olisi jalkapallossa potkaissut pohkeeseen, pohti Kalle Siira padelkentällä tammikuisena keskiviikkoiltana.

Hän oli pelaamassa ensimmäistä kertaa elämässään suomalaisten suosioon noussutta trendilajia padelia Helsingin Vallilassa, Billebeino Padel -hallissa. Entisen NHL-jääkiekkoilijan Ville Leinon perustama halli on uusi. Niin on koko lajikin.

Urheilulehti kertoi elokuussa padelin rakettimaisesta noususta Suomessa. Mailapeli yhdistää tenniksen ja squashin. Lajia pelataan pleksien ympäröimässä särmiössä. Uusia padelhalleja nousee taajaan ympäri Suomen ja Padelliiton mukaan harrastajia on kymmeniätuhansia. Padel on sosiaalinen laji, joka on helppoa ja halpaa aloittaa ja se vetää puoleensa Siiran kaltaisia kokeilijoita jatkuvasti.

Ensikertalaisen kokemus osoittaa, että trendilajissa piilee myös vaaransa.

Siiran oli padelvuorolle houkutellut Helsingin Jalkapalloklubin toimitusjohtaja, entinen jalkapalloammattilainen Aki Riihilahti. Siira oli viimein saanut järjestetyksi itselleen vapaan illan. Hän on itsekin kiireinen toimitusjohtaja, joka on perustanut strategisen viestinnän asiantuntijayrityksen Constran sekä esimerkiksi Leijonien pelien tv-studioita tuottavan Storyteamin.

Aiemmalla urallaan hän työskenteli MTV3-kanavan toimittajana. Hänen erostaan ”Maikkarin” suositusta uutisankkurista Kirsi Alm-Siirasta kerrottiin julkisuudessa vuoden alussa.

Kalle Siira on jatkanut kuntosaliharjoittelua akillesjännevammasta huolimatta.­

– Mietin, kun lähdin pelaamaan padelia, että ei tässä varmaan mitään, kunhan ei akillesjänne menisi rikki, Siira muistelee.

Olisi pitänyt koputtaa puuta. Siira ja Riihilahti pelasivat samassa joukkueessa (– Aki on aika hyvä padelissa!) ja johtivat vastustajiaan selvästi. Tavallisessa peruspallossa vastapuolen lyönti jäi vajaaksi ja tippui etukentälle. Siira ponnisti eteenpäin ja akillesjänteestä kuului napsahdus. Jänne oli katkennut.

Kuinka paljon sattui?

– No kun ei sattunut yhtään, Siira kertoo yllättäen.

Hänen jalkansa laitettiin koholle ja pelikaverit toivat kylmää. He epäilivät, että voitolla ollut Siira vain teeskenteli loukkaantuneensa, sillä hän pystyi liikuttelemaan varpaitaan.

– Mietin, että menikö tämä nyt niin pahasti.

Matka jatkui päivystykseen. Lääkäri luki madonluvut. Oli käynyt pahasti. Vaikkei akillesjänne ollut täysin katkennut, oli säikeistä valtaosa irronnut. Lääkärin mukaan sellainen vamma ei aina välttämättä tuota kipua. Lääketieteen ammattilaiselle Siiran potilaskertomuksessa ei ollut mitään uutta.

”Tennispohje” on yleisin padelvamma.­

– Lääkäri kertoi, että hänellä oli itsellään mennyt vuosi sitten täysin samassa paikassa padelissa akillesjänne poikki. Hän sanoi, että hänen peliporukastaan kolmella kuudesta on mennyt akillesjänne. Hän tiesi heti, mistä puhuttiin.

Vaikka Siira oli ensimmäistä kertaa pelaamassa, on hänen liikunta- ja palloilutaustansa vahva toimistotyöntekijäksi. Hän on pelannut koko elämänsä jalkapalloa, korkeimmillaan FC Hongassa ykkösdivisioonassa sekä Yhdysvalloissa yliopistossa. Hän on pelaillut eri mailapeilejä tenniksestä kössiin ja käy ahkerasti salilla, vaikka keski-ikäisenä liikunta on osittain vaihtunut pulkkamäkeen ja lasten keinuttamiseen.

– Muista kirjoittaa sinne, että olen aivan sairaan hyväkuntoinen jätkä, Siira vitsailee.

Selkäkivut ovat yleisiä padelissa.­

Oli kunto mikä tahansa, seuraavaa pelikertaa hän joutuu odottamaan pitkään. Jalkaa hoidetaan konservatiivisesti kahdeksan viikkoa irrotettavalla kipsillä, jossa jalkaterä on lukittuna 30 asteen kulmaan. Näin revenneen jänteen päät saadaan lähelle toisiaan. Jos jänne ei lähde eheytymään, jalka leikataan.

Aikooko Siira pelata padelia toiste?

– Hyvä kysymys. Toinen akillesjänne on vielä ehjänä, että sen voisi vielä käydä rikkomassa. Tosin seuraavan kerran, kun lähden padelkentälle, teen kahden kuukauden tukilihasohjelman taustalle, hän naurahtaa.

Padel-potilaat ovat tuttu näky lääkäriasemilla

Mehiläisen lääkärin Jyri Aallon mukaan vastaanotoilla on huomattu, että suomalaisia loukkaantuu nykyään padelkentällä. Aalto huomauttaa, että tilastollisesti siinä ei ole mitään yllättävää. Kun lajista tulee suosittu, yhä useammat alkavat harrastaa sitä ja siten yhä useampi myös loukkaantuu pelatessaan.

Yleislääkäri Aalto tuntee mailapelit. Hän edusti Suomea Sydneyn olympialaisissa sulkapallossa vuonna 2000 ja toimii sulkapallomaajoukkueen lääkärinä sekä valmentajana.

Aallon mukaan akillesjännevammat ovat mailapeleistä kaikkein yleisimpiä sulkapallossa, mutta ”valitettavasti kohtuullisen yleisiä” myös padelissa. Padelin tyypillisin vamma on sen sijaan pohjelihaksen sisäpuolen repeytyminen.

– Niin sanottu tennis leg (eli tennispohje) paranee yleensä 2–4 viikossa, mutta voi vaatia myös 2–3 kuukautta, Aalto kertoo ja mainitsee, että tennispohjetta voi ennaltaehkäistä käyttämällä kompressiosukkia.

Nopeita liikkeitä ja kurotuksia vaativa padel saattaa aiheuttaa myös tenniskyynärpäävammoja sekä selkäkipuja.

Jyri Aalto, 51, jatkaa yhä sulkapallon pelaamista. Hän on voittanut yli 30 kultamitalia seniorien SM-kisoissa.­

Padelkulttuuri on Suomessa alkutekijöissään, eikä kukaan ole pelannut lajia läpi juniorivuosiensa. Harrastajien ikärakenne ja lajitausta näkyy Aallon mukaan loukkaantumisissa.

– Minun käsitykseni mukaan padelpelaajien ikärakenne on tällä hetkellä sellainen, että siellä on paljon yli nelikymppisiä miehiä.

Monille keski-ikäisille on tyypillistä, että urheillaan kohtuullisen intensiivisesti ja pelataan pallopelejä, jotka ovat nopeuskestävyys- ja teholajeja.

– Jotta niitä pystyy loukkaantumatta pelaamaan, niin lihaskunnosta täytyisi pitää huolta, Aalto muistuttaa.

Hänen suosituksenaan on tehdä oheisharjoitteluna joko kehonpainoliikkeitä tai voimatreeniä vapaapainoilla. Jälkimmäisellä tavalla mukaan tulee liikkuvuuden ja kehonhallinnan parantaminen. Painonnostoliikkeet kannattaa kuitenkin käydä valmentajan kanssa läpi.

Padelkentälle ensi kertaa mentäessä kannattaa puolestaan pyytää valmentajaa opettamaan pelitekniikan perusteet. Padel on sijoittelu- ja älypeli, jossa liian kovaa lyöminen tuottaa Aallon sanoin ”vain kipeän käden”.

Lääkärin mielestä padel on silti turvallista kuntoliikuntaa.

– Itse suosittelisin kokeilemaan padelia kuten muitakin pallopelejä. Laji sopii sekä miehille että naisille iästä riippumatta. Mutta liikkeelle pitää lähteä maltilla ja ottaa aluksi kokenut pelaaja tai valmentaja mukaan.