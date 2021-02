”11 vuotta vihaa” – Lolo Jones, 38, lähetti palkintopallikuvan mukana tylyt terveiset kriitikoilleen

Lolo Jones voitti Saksassa rattikelkkailun MM-kultaa.

Yhdysvaltalainen urheilijatähti Lolo Jones, 38, on harvinaisuus. Hän on osallistunut sekä kesäolympialaisiin että talviolympialaisiin.

Kesäolympialaisissa 2008 Pekingissä ja 2012 Lontoossa hän kilpaili 100 metrin aitajuoksussa. Kummallakin kerralla hän selvisi finaaliin: 2008 hän oli seitsemäs ja 2012 neljäs. Sisäradoilla hän voitti kaksi kertaa 60 metrin aitojen MM-kultaa.

Vuonna 2014 Jones kilpaili Sotshin talviolympialaissa kelkkailussa. Jones sijoittui Sotshissa rattikelkkailun yhdenneksitoista parinsa Jazmine Fenlatorin kanssa.

Nyt Jones voitti maailmanmestaruuden 11 vuoden tauon jälkeen.

Vuonna 2010 hän voitti 60 metrin aidoissa hallimestaruuden Dohassa. Viime viikonloppuna mestaruus tuli kahden hengen rattikelkkailussa Saksan Altenbergissä. Jonesin parina Altenbergin MM-kisoissa oli nelinkertainen maailmanmestari, kaksinkertainen olympiavoittaja Kaillie Humphries.

Jones ja Humphries kuuluvat lajinsa ennakkosuosikkeihin myös Pekingin talviolympialaisissa 2022, kirjoittaa muun muassa Sports Illustrated.

Jones ei malttanut olla kuittailematta epäilijöilleen tuoreimman MM-kultansa jälkeen. Niitä on selvästi riittänyt, etenkin kun kelkkailija on alun perin yleisurheilija.

”Vanha”, ”mennyttä” ja ”aika jäädä eläkkeelle”. Muun muassa tällaisia viestejä 38-vuotias Jones kertoo saaneensa Twitterissä.

– 11 vuotta edellisestä MM-kultamitalistani. 11 vuotta vihaa, Jones kuittasi kriitikoilleen.

Jones tosin voitti kelkkailussa MM-kultaa jo vuonna 2013. Tuolloin kyse oli kuitenkin sekajoukkuekilpailusta, joka ei ole olympialaji.

Jones on USA:ssa suosittu urheilija, joka on esiintynyt erinäisissä tv-ohjelmissa ja jolla on yli puoli miljoonaa Instagram-seuraajaa.

Hänet on nähty Yhdysvalloissa muun muassa Tanssii tähtien kanssa sekä Julkkis Big Brother -ohjelmissa.

Lolo Jones sijoittui neljänneksi Lontoon olympialaisten 100 metrin aitajuoksussa.­