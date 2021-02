Super Bowlin sankari Tom Brady, 43, teki käsittämättömän ennätyksen – samaan ei ole pystynyt edes yksikään seura

Brady on voittanut Super Bowlin seitsemän kertaa.

Tom Brady, 43, on juuri näinä aikoina Floridan rakastetuin mies.

Tampa Bay Buccaneersin legendaarinen pelinrakentaja johdatti joukkueensa Super Bowlin voittoon sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

Oheisella ISTV:n videolla näkyy, kuinka taivas leimahti ilotulitteista Tampan Super Bowl -voiton jälkeen.

Kun vahvasti puolustanut Buccaneers kellisti Kansas City Chiefsin 31–9 (7–3, 14–3, 10–3, 0–0), joukkueen ykköstähti jätti heittopelillään varjoonsa vastustajan 25-vuotiaan pelinrakentajan Patrick Mahomesin.

Kolme touchdownia heitoillaan alustanut Brady voitti Super Bowlin jo peräti seitsemännen kerran. Samaan ei ole pystynyt kukaan ihminen koko maailmassa. Brady on pelannut Super Bowlissa kymmenen kertaa.

Bradyn hurjaan saavutukseen antaa perspektiiviä myös se fakta, että seitsemään Super Bowliin ei pystynyt edes mikään NFL-seura.

Hänen entinen seuransa New England Patriots on yltänyt Super Bowliin kuudesti. Samaan on kyennyt myös Pittsburgh Steelers. Viisi voittoa on Dallas Cowboysilla ja Philadelphia 49ersillä.

Brady on myös palkittu Super Bowlin arvokkaimpana pelaajana useammin kuin kukaan: tuorein MVP-palkinto oli hänen viides.

Bradyn saavutukset eivät välttämättä lopu vielä tähän.

Pelinrakentaja ilmoitti ottelun jälkeen odotetusti, että hän tavoittelee Super Bowlia myös seuraavalla kaudella.

Brady allekirjoitti kaksivuotisen ja 50 miljoonan dollarin (reilut 41,5 miljoonan euron) arvoisen sopimuksen, kun hän siirtyi Patriotsista nykyiseen seuraansa Buccaneersiin.

Buccaneersista tuli sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ensimmäinen seura, joka on voittanut Super Bowlin kotiareenallaan. Mestaruus oli sen historian toinen.