Suomi mainittu! Mutta miksi Hollywood-tähti Will Ferrell vihaa Super Bowlin mainoksessa Norjaa?

Tänä vuonna 30 sekunnin mainos Super Bowlissa maksaa noin 5,5 miljoonaa dollaria.

Tampa Bay Buccaneersin pelinrakentaja Tom Brady pelaa käsittämättömästi jo kymmenennen kerran urallaan Super Bowlissa. Aiemmista yhdeksästä kerrasta hän on voittanut kuusi.­

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa pelataan yksi urheiluvuoden kohokohdista, amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelu eli Super Bowl.

Super Bowlissa kohtaavat tällä kertaa lajilegenda Tom Bradyn, 43, tähdittämä Tampa Bay Buccaneers sekä viime vuoden mestarijoukkue, nuoren pelirakentajasupertähden Patrick Mahomesin, 25, johtama Kansas City Chiefs. Ottelu pelataan Floridassa Tampan kotistadionilla.

Super Bowl on spektaakkeli, johon liittyy useita varsinaisesta pelistä ulkopuolisia elementtejä. Kuka laulaa Yhdysvaltain kansallislaulun ja kuka esiintyy puoliaikashowssa?

Viime vuonna ensimmäisestä vastasi Demi Lovato, jälkimmäisestä Jennifer Lopez sekä Shakira. Entä minkä väristä urheilujuomaa kaadetaan voittajajoukkueen valmentajan niskaan ottelun lopputuloksen ratkettua?

Yhdysvalloissa Super Bowl on vuoden katsotuin televisio-ohjelma, joten yksi siihen kiinteästi liittyvistä puheenaiheista on tv-mainokset. Tänä vuonna 30 sekunnin mainos Super Bowlin tv-lähetykseen maksaa Bloombergin mukaan 5,5 miljoonaa dollaria eli noin 4,59 miljoonaa euroa.

Yhdysvaltalainen jättimäinen autofirma General Motors osti tällä kertaa Super Bowl -lähetyksestä peräti puolentoista minuutin mainospaikan, ja esille pääsevät sekä Suomi että Norja. Mainosta tähdittävät Will Ferrell, Kenan Thompson sekä Awkwafina.

Mainos alkaa sillä, että Ferrell purkaa kiukkuaan Norjaa kohtaan. Syynä kiukulle on, että Norjassa myydään enemmän sähköautoja asukaslukuun nähden kuin USA:ssa.

Ferrell päättää lähteä haastamaan norjalaiset General Motorsin sähköautoilla ja hakee avukseen Thompsonin sekä Awkwafinan. Tosin Ferrell päätyy Ruotsiin, Thompson ja Awkwafina lumiseen Suomeen.

Mainoksen nimi on No Way Norway.

Voit katsoa mainoksen alta tai tästä linkistä.

Koronapandemia vaikuttaa myös historian 55:nnen Super Bowlin mainontaan.

Bloomberg kertoo, että perinteisistä brändeistä esimerkiksi Coca-Cola, Budweiser ja Hyundai jättäytyivät tällä kertaa pois Super Bowlin mainonnasta. Syiksi firmat kertoivat muun muassa sääntötoimenpiteet ja sen, ”ettei puoli vuotta sitten vielä edes tiedetty, voidaanko Super Bowlia pelata lainkaan”.

Lisäksi mediayhtiö Bloomberg muistuttaa, että tänä vuonna panokset Super Bowlin mainonnassa ovat erityisen kovat, johtuen esimerkiksi pandemiasta ja Yhdysvaltain kärjistyneestä poliittisesta kahtiajaosta. Näin ollen mainostajat joutuvat pohtimaan erityisen tarkkaan, millaisia mielikuvia he haluavat tuoda esiin – pilkan ja poliittisen vastarinnan kohteeksi joutumisen uhka on suuri.