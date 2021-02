Viasatilta huippu-urheilua ilmaiseksi viikonloppuna – Tom Brady, 43, pelaa uransa kymmenennessä Super Bowlissa, tarjolla myös NHL:ää

Viasat avaa kanavansa penkkiurheilijoiden iloksi. Tarjolla on muun muassa Super Bowl ja NHL-kiekkoa.

Viasat tarjoaa huippu-urheilua ilmaiseksi televisiossa tänä viikonloppuna.

V Sport urheilu -kanava on katsottavana maksuttomasti perjantaista maanantaihin. Kanavalta voi nähdä muun muassa NHL:ää, KHL:ää ja Valioliigaa.

Tarjolla on myös amerikkalaisen jalkapallon Super Bowl. Peli pelataan maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa, mutta itse lähetys alkaa jo sunnuntain puolella.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa nähtiin hätkähdyttävä pelaajakauppa viime maaliskuussa, kun lajin kaikkien aikojen parhaimpana pelinrakentajana pidettävä Tom Brady siirtyi pitkäaikaisesta seurastaan New England Patriotsista Tampa Bay Buccaneersin lupaavaan joukkueeseen.

Vajaa vuosi myöhemmin 43-vuotias Brady on jälleen valmistautumassa mestaruusottelu Super Bowliin, jo uransa kymmenenteen. Patriotsissa vietettyjen 20 vuoden aikana mestaruuksia kertyi huimat kuusi kappaletta.

Vertailun vuoksi Bradyn nykyinen seura Buccaneers on voittanut mestaruuden vain kertaalleen, vuonna 2003. Tämän vuoden Super Bowl on Bradylle jo uran viides sen jälkeen, kun hän täytti 37 vuotta.

Tom Brady (12) työssään.­

Mikä selittää pelinrakentajasuuruuden huimaa ja pitkäkestoista uraa? Entiset pelinrakentajat selvittivät Bradyn menestystä viime vuoden lopulla Los Angeles Timesin artikkelissa.

– Luulen, että se johtuu hänen sisustaan. Hänen armottomasta ja säälimättömästä suuruuden tavoittelusta, joka koskee joukkueen valmentajia, pelaajia, fysiikkavalmentajia, varustevastaavia, ketä tahansa. Hän ei anna heille muuta vaihtoehtoa kuin hypätä sisun, suuruuden tavoittelun, intohimon ja sinnikkyyden vaunuun, vuoden 2001 mestari Trent Dilfer sanoi.

Brady itse on perustellut pitkää uraansa esimerkiksi ruokavaliollaan, jonka hän on kaupallistanut "TB12-metodiksi". Brady on kertonut noudattavansa niin kutsuttua pH-dieettiä, jossa 80 prosenttia ruoasta koostuu emäksisistä ja 20 prosenttia happamoittavista ruoka-aineista. Runsaasti kasviksia syövä Brady on kertonut juovansa myös vettä 12–25 lasillista päivässä, minkä ansiosta hän on kertonut välttyneensä palamiselta auringonpaisteessa.

Asiantuntijat ovat pitkälti kumonneet Bradyn metodin tieteellisen paikkansapitävyyden.

Brady itse harkitsee pelaamista yli 45-vuotiaaksi.

– Luulen, että tiedän, kun on oikea aika (lopettaa). Ja silloin ymmärrän, että annoin tälle lajille kaikkeni. Olen pannut paljon peliin tätä lajia varten. En usko, että voisin koskaan pelata peliäkään puolivaloilla, kahden vuoden sopimuksen Tampan kanssa tehnyt Brady sanoi finaaliviikolla.

Asetelmat historian 55. Super Bowliin ovat herkulliset. Tampa Bay pelaa finaalin kotikentällään historian ensimmäisenä joukkueena. Vastaan astelee hallitseva mestari Kansas City Chiefs – ja tähtipelinrakentaja Patrick Mahomes, 25, joka voi tulevaisuudessa rikkoa Bradyn asettamat ennätykset.

Tähtivoimainen Chiefs on finaalin ennakkoarvioissa niukka suosikki. Kokonaisuutena Buccaneers on kuitenkin hieman Chiefsiä tasaisempi joukkue, etenkin puolustuspelissä.

Yleisöä finaaliin otetaan 25 000 katsojaa, joista 7 500 on koronarokotettuja terveydenhuollon työntekijöitä.