Kari-Pekka Kyrö lataa rajuja väitteitä Lotta Haralan doping-tapauksen käsittelystä – näin Suek vastaa

Kari-Pekka Kyrön mukaan on ennennäkemätöntä, että ”urheilija on saanut lähes itse neuvotella sopivan sanktion ja määritellä ajan, jolloin sen kärsii”. Suekin mukaan vapaaehtoinen toimintakielto on osa urheilijan oikeusturvaa.

Lahden MM-hiihtojen 2001 dopingskandaalissa ryvettynyt silloinen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö on äimistynyt pika-aituri Lotta Haralan dopingrikkomuksen käsittelystä.

Kyrön mukaan Haralan, 28, tapaukseen liittyy useita ennennäkemättömiä seikkoja. Kyrön mielestä Haralaa on jostakin syystä käsitelty silkkihansikkain. Kyrö jopa vihjailee, että joidenkin muiden lajien urheilijoita olisi vastaavassa tapauksessa kohdeltu eri tavoin.

Aitajuoksija Harala sai kolmen kuukauden toimintakiellon dopingrikkeestä, kun lisäravinteesta löytyi pieni määrä kiellettyä piristettä.­

Suurimman kritiikkinsä Kyrö osoittaa Suomen urheilun eettiselle keskukselle Suekille. Antidopingtoimisto ADT sulautui Suekiin vuonna 2016.

Kyrö esitti Ilta-Sanomille joukon väittämiä, ja IS pyysi niihin vastaukset Suekin lakiasiainjohtajalta Petteri Lindblomilta.

Kyrö: Ainutlaatuisesti tässä tapauksessa lähtökohdaksi on otettu urheilijan syyttömyys. Yleensä urheilijaa pidetään positiivisen A-näytteen jälkeen lähtökohtaisesti syyllisenä. Tahattomuus pitää pystyä osoittamaan tosi järeällä tavalla, muuten asiaa pidetään tahallisena dopingrikkeenä ja rangaistus tulee sen mukaisesti.

Lindblom: Antidopingsäännöstö on maailmanlaajuinen säännöstö, jota noudatetaan kaikkialla maailmassa ja lähes kaikissa urheilulajeissa samanlaisesti.

Yksinkertaistettuna tahallisuuden todistamistaakasta voidaan sanoa, että jos on kyse ns. kovemmista dopingaineista, antidopingsäännöstön mukaan urheilijan on pystyttävä todistamaan, ettei hän ole toiminut tahallisesti. Jos on kyse ns. lievemmistä dopingaineista, kuten tässä tapauksessa, antidopingorganisaation on pystyttävä todistamaan, että urheilija on toiminut tahallisesti.

Hiihtomaajoukkueen entinen päävalmentaja Kari-Pekka Kyrö.­

Kyrö: On ennennäkemätöntä, että urheilija on osannut asettautua omaehtoiseen toimintakieltoon omalta kannaltaan täysin harmittomaan aikaan. Urheilija on saanut lähes itse neuvotella sopivan sanktion ja määritellä ajan, jolloin sen kärsii. On jopa saatu Suek hyväksymään tällainen menettely. Lisäksi onnistuttiin jättämään tiedottaminen urheilijalle, joka sai parhaaksi katsomallaan tavalla hoitaa tiedottamisen itse.

Lindblom: Antidopingsäännöstön mukaan antidopingorganisaatio ei voi kieltää urheilijaa jäämästä vapaaehtoiseen urheilun toimintakieltoon. Mikäli kyseessä on ns. kovempi dopingaine, urheilija määrätään automaattisesti säännöstön perusteella väliaikaiseen toimintakieltoon. Ns. lievempien dopingaineiden ollessa kyseessä pääsääntö on, että urheilija on itse saanut valita, jääkö vapaaehtoisesti toimintakieltoon ja milloin jää.

Tänä vuonna voimaan tullut uusi antidopingsäännöstö on muuttanut tätä kohtaa siten, että siitä, kun urheilija on saanut ilmoituksen dopingrikkomuksesta, tällä on 10 päivää aikaa jättäytyä vapaaehtoiseen toimintakieltoon.

Asian tiedottamisesta vastasi Suek. Antidopingsäännöstön mukaan asia julkistetaan vasta, kun päätös dopingrikkomuksesta on lopullinen tai urheilija ilmoittaa, ettei aio valittaa päätöksestä. Urheilijalla on oikeus julkistaa asia missä vaiheessa tahansa.

Kyrö: Tämä ei varmasti menisi läpi hiihdossa. Hankala kuvitella, mikä se teko olisi, jonka hiihtäjän kohdalla saisi selitettyä tahattomaksi. Eikä tässä tarvitse edes puhua painonnostajista tai kehonrakentajista. Jos kyseessä olisi jonkun muun lajin suomalainen urheilija, en usko, että noin etuoikeutettu kohtelu olisi mahdollista.

Lindblom: Kaikkia urheilulajeja käsitellään samanarvoisesti ja antidopingsäännöstön mukaisesti.

Suekin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom.­

Kyrö: Tässä on räikeä ero 10 vuoden takaiseen olotilaan Suomessa. Silloin ensimmäisestä, pienimmästäkin epäilystä ADT vuoti asian julkisuuteen, ja alkoi valtava mustamaalaamiskampanja tai suorastaan teurastus, eikä urheilijalla tai toimijalla ollut mitään puolustautumismahdollisuuksia.

Lindblom: ADT:n historiassa on tutkittu kahta tapausta, joissa on epäilty tietovuotoa. Tutkimukset olivat erittäin perusteellisia, ja molemmilla kerroilla pystyttiin varmistamaan, että ADT ei ole vuotanut tietoja.

Kyrö: Voihan toki olla, että toimintatapa Suekissa on muuttunut aivan täysin, mutta nyt nähtiin jotain täysin uutta. Jos Suekin toiminnassa todella on noustu uudelle, paremmalle tasolle, se on aivan oikea kehityssuunta. Mutta se ei poista tarpeettomia kärsimyksiä tai uhria, joita Suomessa on (doping)asian tiimoilta nähty.

Lindblom: Ensimmäinen yhtenäinen, maailmanlaajuinen antidopingsäännöstö tuli voimaan vuonna 2004. Tänä vuonna voimaan tullut säännöstö on neljäs versio. Suekissa ja sitä edeltävässä ADT:ssä on aina sitouduttu tiukasti antidopingsäännöstöön, eikä asioita ole julkistettu ennen kuin se on ollut säännöstön mukaan mahdollista.