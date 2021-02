Lihaskimppu menetti miljoonia ja terveytensä – katuu vain yhtä salilla tekemättä jäänyttä asiaa

Kovan hinnan menestyksestään maksanut Ronnie Coleman pohtii, mitä olisi pitänyt tehdä toisin.

Ronnie Coleman on kiistatta yksi maailman kautta aikojen parhaista kehonrakentajista.

Coleman, 56, on kuitenkin maksanut äärimmäisen kovan hinnan voimailusta ja patsastelusta kehonrakennuslavojen kuninkaana.

Vuosina 1998–2005 peräti kahdeksan Mr. Olympia -titteliä peräjälkeen voittanut Coleman on päätynyt useaan kertaan leikkauspöydälle, eivätkä operaatiot ole olleet helpoimmasta päästä.

Yhdysvaltalaisen harmina ovat olleet erityisesti vakavat selkäongelmat. Raa’an harjoittelutahdin ja intensiivisten treenien seurauksena Colemanin selän välilevyt alkoivat liikkua ja leikkaukset seurasivat toisiaan.

Coleman on kertonut, että hänen selkäänsä on leikkauksilla pitänyt asentaa tukirakenteita. Vamma- ja leikkauskierre on maksanut tuhottomasti.

Viime kesänä Coleman totesi Fitnessvolt-sivuston mukaan, ettei hän välttämättä enää koskaan kävele ilman apuvälineitä tai avustusta.

Muscular Developmentille Coleman totesi käyttäneensä kolmeen viime leikkaukseensa melkein kaksi miljoonaa dollaria.

Hiljattain Generation Iron -nettisivustolla julkaistulla videolla Coleman kertoo tarkemmin nykytilanteestaan.

Videolla Coleman sanoo pystyvänsä kotioloissa kävelemään lyhyitä matkoja ilman apuvälineitä. Silti hän joutuu pääasiassa käyttämään kainalosauvoja. Colemanin toinen jalka on osin tunnoton.

Kaikesta huolimatta hän kertoo mahdollisuuksien mukaan edelleen treenaavan jalkojansa.

– Toipumiseni alussa aloitin jalkaprässin tekemisen niin, että kelkassa oli 11 kilon painolevy. Nyt kelkassa on yhteensä 81 kiloa painavat levyt, Coleman raportoi.

Ronnie Coleman on lajilegenda. Kuva vuodelta 2008.­

Vammojen takia rahaa on palanut suuret määrät ja terveydentila horjuu. Silti Coleman sanoo katuvansa vain yhtä asiaa.

Huippuvuosinaan hän nosti takakyykystä 363 kilolla kahden toiston sarjan. Nyt häntä harmittaa, ettei hän yrittänyt tuolla kyseisellä kerralla nostaa enemmän toistoja...

– Ensimmäisellä toistolla paino tuntui todella kevyeltä. Se tuntui vain puolikkaalta siitä, mitä tankoon oli todellisuudessa lastattu.

– Mietin silloin toisen toiston jälkeen, että saisin tehtyä näitä lisääkin, mutta Mr. Olympia -kisat olivat tulossa, enkä halunnut loukkaantua ennen tärkeää tapahtumaa.

Coleman oli tuolloin tyytyväinen kahteen toistoon, mutta ajattelee nykyään toisin.

– Olisin pystynyt neljään, ehkä jopa viiteen toistoon 363:lla kilolla. Nostosarjan jättäminen kesken on ainoa asia, joka minua kaduttaa, Coleman toteaa Generation Ironin haastattelussa.

Aktiivivuosinaan kisoissa noin 130–136 kiloa painaneen Colemanin kunto ei ollut pelkän kurinalaisen harjoittelun ja ruuan ansiota.

Hän on aiemmin myöntänyt, että lihaksia ja voimaa kasvattavia aineitakin kului. Coleman on kertonut käyttäneensä ainakin testosteronia ja dianabolia.

Coleman on maininnut, että aineiden käyttö on hänen mielestään osa kehonrakennuksen lajikulttuuria.