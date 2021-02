Jussi Salonoja sanoi aiemmin, ettei Metro Areenaa myydä ”alle 20 miljoonalla eurolla” – nyt hinta on pudonnut rutkasti

Vajaat 7 000 katsojaa vetävän monitoimiareenan tulevaisuuden näkymät eivät helpotu, sillä Espoon kaupunki siirtää lähes miljoonan euron tukensa uuteen jääurheilukeskukseen.

Espoon Metro Areena on myytävänä.­

Kulissien takaiset tiedot kertovat, että liikemies Jussi Salonojan omistaman Metro Areenan myynnistä on käyty relevantteja neuvotteluja. Toistaiseksi tuloksetta.

Espooseen vuonna 1999 valmistunut monitoimiareena on useiden vuosien ajan kärsinyt taloudellisista vaikeuksista, vuotta 2019 lukuun ottamatta. Kun areenaan korjausvelka on samaan aikaan paisunut jo miljoonien eurojen suuruiseksi, myös tällä on väistämättä ollut vaikutusta sekä areenan kiinnostavuuteen että sen myyntihintaan.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Metro Areenan myyntihinta on tällä hetkellä 4–5 miljoonaa euroa, ja sihen päälle tulisivat sen taustayhtiön velat, jotka ovat yhteensä vajaat neljä miljoonaa euroa. Areenan omistavan Tapiolan Monitoimiareena Oy:n hallituksen puheenjohtajan Mika Tabermanin lausunto tukee näkemystä.

– En mielelläni kommentoi areenan myyntihintaa, mutta suunnilleen tuota luokkaa se on. Sanotaanko vielä niin, että jossain kohti kiinnostusta on löytynyt parempaankin hintaan, Taberman sanoo.

Areenan myyntihinta on laskenut muutamassa vuodessa merkittävästi. Nimittäin vielä muutama vuosi sitten Salonoja totesi IS:lle, ettei areena olisi kaupan ”ainakaan alle 20 miljoonalla eurolla”. Nyt se siis lähtisi velat huomioiden alle kymmenellä miljoonalla eurolla.

– Aloimme vuoden 2019 lopulla selvittää, löytyykö areenalle kiinnostuneita ostajia. Jonkun verran kiinnostusta on ollut, ja neuvotteluitakin on käyty, mutta juuri tällä hetkellä ei ole mitään aktiivista vaihetta päällä. Kun koronaepidemia iski, neuvottelut tyssäsivät, Taberman harmittelee.

– Ilman koronaa areena olisi uskoakseni jo myyty.

Taberman myöntää, että varsinaisen ostohinnan lisäksi ostaja joutuisi satsaamaan miljoonia areenaan saneeraamiseen. IS:n tietojen mukaan areenan korjausvelaksi on arvioitu 4–5 miljoonaa euroa. Korjausvelan tarve on ollut tiedossa jo pitkään.

– Teetätimme myyntiprojektia varten selvityksen areenan korjaus- ja uudistustarpeista. Rakenteellisesti areena on hyvässä kunnossa, mutta kyllä siellä on monissa kohdin tarvetta nykyaikaistamiseen, ennen kaikkea energiatehokkuuden puolella, asianajajana työskentelevä Taberman selvittää.

– Areenan modernisointi vaatisi muutamia miljoonia euroja. Sillä investoinnilla siitä saisi jälleen kaikin puolin soivan pelin. Päivitysten jälkeen areena olisi paitsi moderni myös sen käyttökulut laskisivat.

Tapiolan Monitoimiareenan omistajan Jussi Salonojan liiketoimintojen tiedetään painuneen viime vuosina pahasti pakkaselle. IS ei tavoittanut Salonojaa, joka on sisäpiiritiedon mukaan ottanut vahvasti etäisyyttä areenan toimintaan. Taberman vahvistaa tämän tiedon, samoin sen, että areenayhtiöllä on yhä jäljellä raharahoituslainaa Ålandsbankenista.

Mika Taberman, käyttääkö Salonoja yhä suurinta valtaa areenayhtiössä vai onko se jollain muulla, esimerkiksi pankilla?

– Ålandsbanken on tosiaan areenayhtiön pankki. Olemme pitäneet pankkia koko ajan ajantasalla, ja sieltä on näytetty vihreää valoa areenan myynnille. Mutta pankki ei käytä areenassa omistajan valtaa, vaan kyllä se on edelleen viime kädessä Salonojalla, hän kertoo.

Jussi Salonoja kuvattuna Metro Areenassa vuonna 2016.­

Vajaat 7 000 katsojaa vetävästä areenasta oli IS:n tietojen mukaan taannoin kiinnostunut esimerkiksi kiinteistöalalla vaikuttava yhtiö Westpro, jonka johdossa vaikuttaa kiekkolegenda Teemu Selänteen asioidenhoitajana tunnettu Ari Lehto.

Westpron omistaa Ultivista-konserni, jonka suuromistaja on tunnettuun autosukuun kuuluva Mikko Laakkonen. Myös Selänne kuuluu Ultivistan sijoittajiin.

Lisäksi ostamista ovat suunnitelleet Helsinki Gardenin taustalla vaikuttavat liikemiehet, joihin lukeutuu muun muassa Timo Everi. Mikäli Helsinki Garden saa rakennusluvan, SM-liigaseura Helsingin IFK joutuu etsimään itselleen väistötilan, sillä Helsingin jäähalli ei ole siinä vaiheessa käytettävissä.

– Kaikki vaihtoehdot on tässä tilanteessa tutkittava. Metro Areena olisi yksi hyvä vaihtoehto väistötilaksi, HIFK:n puheenjohtajana toimiva Everi näkee.

– Voin myöntää, että olemme käyneet neuvotteluja Metro Areenan ostamisesta.

Koronakriisi on hankaloittanut merkittävästi Metro Areenan toimintaa, ja tällä hetkellä sen valot ovat sammutettuina. Vielä kuluvalla kaudella Espoon kaupunki ostaa vajaalla miljoonalla eurolla jäävuoroja Metro Areenasta, mutta ensi kaudella tilanne muuttuu. Matinkylään valmistuu syksyllä kolmikaukaloinen jäähalli, ja liikuntajohtaja Martti Merran mukaan kaupungin tuki siirtyy sinne.

– On varmasti mahdollista, että kaupunki tukee Metro Areenaa jatkossakin jollakin summalla, mutta silloin puhutaan aika pienestä tuesta. Suuremman tuen on tarkoitus mennä Matinkylään, koska sitä espoolaiset jääurheilun junioriseurat alkavat pääasiassa käyttämään, Merra perustelee.

Monitoimiareenan hallituksen puheenjohtaja on yhä toiveikas areenan liiketoiminnan kannattavuuden suhteen. Vuonna 2019 areenayhtiön liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 350 000 euroa.

– Tiedämme edelleen tahoja, jotka uskovat areenan elinvoimaisuuteen. Sen liiketoiminnasta on mahdollista saada kannattava, Taberman sanoo.

– Mihinkään pilkkahintaan areenaa ei kuitenkaan myydä. Jos myynti ei ole vaihtoehto, sitten pitää siirtyä seuraavan suunnitelmaan. Olemme nyt odottavassa moodissa.