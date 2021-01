Kompastui junan portaissa ja halvaantui – 13 vuoden kuntoutuksen jälkeen Aki Ala-Riihimäki palasi kilparadoille

Kompastuminen halvaannutti Aki Ala-Riihimäen pyörätuoliin 2007. Vuosien kuntoutus ja periksiantamaton luonne saivat miehen palaamaan huipulle.

7. maaliskuuta 2020 oli tunteikas päivä Aki Ala-Riihimäen elämässä.

Varkauden speedwaystadionilla ajettiin jääspeedwayn Pohjoismaiden mestaruuksista ja lähtöviivalle asettui myös 54-vuotias Ala-Riihimäki.

Se oli ihme, jonka toteutuminen vaati Ala-Riihimäeltä 13 pitkää ja työntäyteistä vuotta.

Ilmajoen Rengonkylällä asuva Riihimäki ihastui vauhtiin jo lapsena, ja hyppy speedwaypyörän selkään 17-vuotiaana vei nuoren miehen lopullisesti mukanaan.

Ala-Riihimäestä kasvoi lajin jäällä ajettavan muodon 18-kertainen SM-mitalisti, MM-joukkuemitalisti ja kaksinkertainen Pohjoismaiden mestari, yksi jääspeedwayn kärkinimistä koko maailmassa.

Aki Ala-Riihimäki joutui pyörätuoliin ja menetti puhekykynsä tapaturmassa 2007. Maaliskuussa 2020 hän palasi kilparadoille jääspeedwayssä.­

Vuonna 2007 tuli kuitenkin äkkipysähdys, joka muutti ilmajokisen elämänsuunnan. Ala-Riihimäki joutui tapaturmaan ja kehon vasen puoli halvaantui sillä seurauksella, että huippukuntoinen speedwaykuljettaja löysi itsensä puhekyvyttömänä pyörätuolista.

– Olin matkalla Pietarsaareen ostamaan enduropyörää. Kompastuin junan rappusissa mukanani olleeseen varustekassiin, ja putosin pää edelläni asfalttiin. Muistikuvat tilanteesta ovat melko hatarat, ja olen lueskellut myöhemmin ambulanssimiesten raporteista tapahtumien kulkua, Ala-Riihimäki myöntää.

Lääkärit epäilivät aluksi Ala-Riihimäellä aivoinfarktia, mutta lopulliseksi diagnoosiksi varmistui lähes kahden vuoden jälkeen aivovamma, joka aiheutti myös halvaantumisen.

Tapaturma mullisti kertaheitolla lapsiperheen arjen, mutta Ala-Riihimäki ei halunnut luovuttaa, vaikka moni asia oli opeteltava alusta, puhumisesta ja kirjoittamisesta lähtien.

– Ensimmäinen talvi meni pyörätuolissa, mutta sain kuntoutettua itseäni sen verran, että pääsin liikkumaan keppien avulla. Pyrinkin koko ajan olemaan aktiivinen sekä omatoiminen ja pystyin auttamaan myös kotiaskareissa, vaikka en pystynyt nostamaan vasemmalla kädelläni edes maitopurkkia. Siinä keittiönpöydän ääressä opettelimme yhdessä aakkosia ekaluokkalaisen tyttäreni kanssa.

Aki Ala-Riihimäki istui vielä pyörätuolissa tyttärensä Jennan rippijuhlissa tammikuussa 2008.­

Ala-Riihimäki jatkoi kuntoutusta pohjalaisella periksiantamattomuudella ja lääkäreiltä saamillaan ohjeilla.

– Väliin mahtui pitkiä kuntoutusjaksoja Helsingissä, mutta työ toipumisen suhteen oli tehtävä käytännössä omatoimisesti. Kehitin myös omia kuntoutusharjoituksia, joita koetin sitkeästi toistaa.

– Uskon, että säännöllinen ja monipuolinen harjoittelu mahdollisti toipumiseni, johon lääkäritkään eivät alussa antaneet hirveästi toivoa. Kehitystä tuli välillä tuskaisen hitaasti, mutta joka vuosi pääsin taas vähän parempaan kuntoon, metallialan töistä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Ala-Riihimäki kertoo.

Vaikka Ala-Riihimäki myöntää käyneensä läpi monta epätoivoistakin hetkeä toipumisensa suhteen, alkoi mielessä kyteä pikkuhiljaa myös ajatus palaamisesta speedwaypyörän selkään.

Tämä mahdollisuus alkoi konkretisoitua viimeistään silloin, kun Ala-Riihimäki pystyi luopumaan nivusista jalkapohjaan asti ulottuvasta jalkatuestaan.

– Kuljin tuen kanssa lähes 10 vuotta, mutta vaihdoin sen muutama vuosi sitten kävelykeppiin. Se oli jälleen pieni edistysaskel kohti normaalimpaa arkea. Siinä vaiheessa hyppääminen pyörän selkäänkin alkoi käydä enemmän mielessä, vaikka moni asiantuntija oli vuosien varrella pitänyt sitä melko utopistisena ajatuksena.

Aki Ala-Riihimäki ajaa jääspeedwaytä huipputasolla toivuttuaan tapaturmaisesta halvaantumisesta. Hän oli EM-kisoissa joulukuussa kymmenes.­

Ala-Riihimäen toipuminen mahdollisti paluun rakkaan harrastuksen ja intohimon pariin. Ensimmäiset harjoituskierrokset viime talvena Alavudella osoittivat nopeasti, että mestarin taidot ovat tallella.

– Tämä on kuin polkupyörällä ajoa, eli kun olet kerran sen oppinut, niin sitä osaa tehdä. Mutta vauhti tulee vasta harjoittelun myötä, aluksi päästelin aika rauhallisesti.

Myös vauhtia alkoi pienen harjoittelun myötä löytyä, ja konkari palasi kisaradalle maaliskuussa Varkauden PM-kisoissa.

Hetki oli hyvin tunteikas koko perheelle, kun Ala-Riihimäki palasi radalle Varkauden PM-kisoissa maaliskuussa 2020. Kuvassa Vaimo Nina sekä tyttäret Jenna (s. 1993), Iina (s. 1999) ja Nanna (s. 2000).­

Hetki oli hyvin tunteikas koko perheelle, eikä kyyneleiltä vältytty. Katsomossa heilunut lakana ”Meirän iskä on paras” alleviivasi sitä tukea, jonka Ala-Riihimäki oli saanut lähimmäisiltään.

– Olin koko ajan saanut paljon apua ja kannustusta perheeltäni. Nuorin tyttäreni oli nähnyt ajamistani edellisen kerran pikkulapsena ja nyt hän pääsi muun perheen lailla todistamaan paluuni aitiopaikalta. Tunteet olivat pinnassa koko päivän, upeasti viidenneksi sijoittunut Ala-Riihimäki herkistyy.

Aki Ala-Riihimäki pääsi takaisin jääspeedwaypyörän satulaan halvaantumisen aiheuttaman 13 vuoden tauon jälkeen. Vaimo Nina on ajanut itsekin kilpaa.­

Jääspeedwayssa ajetaan hurjaa vauhtia ympyränmuotoista rataa pyörillä, joissa pidon renkaisiin tuovat kolmesenttiset piikit. Vauhti ja vaara ovat lajissa jatkuvasti läsnä, mutta Ala-Riihimäelle elämän kovin kolhu sattui arkisella junamatkalla.

– Kilpapyörän ohjaksissa ei voi pelätä, jos tätä lajia aikoo harrastaa. Elämä on opettanut, että kaikenlaista voi sattua missä tahansa muuallakin. Mutta periksi ei saa koskaan antaa, ehkä minä olen siitä jonkinlainen esimerkki. Ja jokaisesta päivästä pitää olla kiitollinen, sen tämä kaikki on minulle opettanut.

Nuoruuden kipinä on jälleen leimahtanut liekkeihin, ja Ala-Riihimäki on jatkanut kilpailemista koronan sallimissa rajoissa. PM-kisojen viides sija toi Ala-Riihimäelle paikan EM-finaaliin, joka järjestettiin joulukuun puolivälissä Puolassa. Arvokisamatkalta irtosi parhaana suomalaisena kunniakas 10. sija, joka viimeistään osoitti, että Ala-Riihimäki on palannut lajin huipulle.

– Kaaduin alkuerälähdöissä pari kertaa, joten siinä mielessä reissu jätti vähän hampaankoloon. Toki matkani EM-tasolle on ollut aika tuskainen, joten pitää siinä mielessä olla tyytyväinen. Maailmantilanne on levoton, mutta tulevaisuudessa myös MM-kisat kiinnostavat, jos sellaisia pystytään järjestämään.