IS selvitti – näin pääkaupunkiseudun seurat aloittavat junioritoiminnan maanantaina

Yksi seura pelastautui lomautuksilta keskiviikon päätöksen ansiosta.

Tiukat koronarajoitukset ovat vaikeuttaneet pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten urheiluharrastuksia marraskuun lopulta eli miltei yhdeksän viikon ajan. Keskiviikkona pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä teki uuden linjauksen, mikä mahdollistaa juniorien liikuntaharrastusten jatkumisen myös sisätiloissa helmikuun alusta eli maanantaista lähtien.

Ilta-Sanomat tiedusteli viiden eri lajin seuralta, miten koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset ovat vaikuttaneet niiden toimintaan ja kuinka toiminta muuttuu ensi viikolla.

Salibandy

EräViikingit on Suomen johtava salibandyseura, jolla on ollut lähes 2000 lisenssipelaajaa. Koronavuotena harrastajamäärä putosi olennaisesti.

– Nyt lisenssimäärä on pudonnut alle 1500:n, ja syynä on pääasiassa korona, toiminnanjohtaja Jari Oksanen sanoo.

Hänen mukaansa puolet tuosta harrastajamäärästä on ollut kokonaan tauolla.

– Toiselle puoliskolle on pystytty järjestämään korvaavaa toimintaa esimerkiksi ulkona.

Erityisesti harrasteryhmissä (kerta viikossa) on runsaasti lajin lopettaneita ja myös varsinaisissa joukkueissa on käynyt pieni kato.

– Osa tullee takaisin, mutta tuskin kaikki, Oksanen pohdiskelee.

Koska joukkueharjoituksia ei ole pystytty järjestämään eikä uusia joukkueita perustamaan, seuran talous on ollut tiukoilla.

– Jouduimme leikkaamaan palkkoja ja korvauksia joulu–tammikuussa. Jos rajoitustoimet olisivat jatkuneet helmikuussa, olisimme joutuneet lomautuksiin, Oksanen sanoo.

EräViikingeillä on joukkueet miesten ja naisten liigassa. Niiden ottelut ovat pyörineet koko ajan, mutta muu kilpailutoiminta on ollut tauolla. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksen mukaan sarjoja tai turnauksia ei saa vielä jatkaa.

– Pelejä toivotaan, mutta tämä välimalli on hyvä kompromissi nykyisessä tilanteessa, Oksanen sanoo.

Tapanilan salibandykaukalo on noin 800 neliömetrin kokoinen, joten seuran joukkueet pystyvät todennäköisesti harjoittelemaa siellä kahdessa kymmenen pelaajan ryhmässä.

– Ja kouluissa on jo valmiiksi pienempiä ryhmiä, joten sielläkään tuskin tulee ongelmia rajoitusten kanssa, Oksanen arvelee.

Joukkuevoimistelu

Pakilan Voimistelijoiden (PNV) toiminnassa on mukana 650 henkilöä. Seura on selvinnyt korona-ajasta kuivin jaloin, vaikka toiminta on ollut osin jäissä.

– Meillä ei ole ollut tartuntoja eikä altistumisia, valmennuskoordinaattori Henni Aro sanoo.

Pakilalaisilla on käytössään oma halli, jossa seuran SM-tason voimistelijat ovat pystyneet harjoittelemaan yhtenä tai kahtena ryhmänä koronarajoitusten aikana. Jatkossa Malmin halliin pääsevät myös muut seuran 20 joukkuetta sekä harrasteryhmät.

– Meillä on hallissa kaksi tilaa (500 m2 ja 200 m2), joten siellä voi harjoitella useampi ryhmä kerralla.

PNV:n toiminnassa on noudatettu kesästä lähtien tarkkoja ohjeistuksia harjoitustilan käytöstä.

– Sinne saavutaan porrastetusti ja ylimääräisiä kohtaamisia pyritään välttämään, Aro sanoo.

Hänen mukaansa harrastajien motivaatio säilynyt eikä lopettaneita juuri ole.

– Mutta alle 8-vuotiaiden uusien ryhmien perustaminen on ollut vaikeaa, koska vanhemmat eivät uskalla lähteä mukaan poikkeustilanteessa.

Jalkapallo

Helsingin Palloseura (HPS) on perinteikäs jalkapalloseura, jonka toiminta siirtyi 1900-luvun lopulta Vallilasta Pohjois-Helsinkiin. Nykyään ”Hopsissa” on yli tuhat pelaajaa.

– Tarkalleen 1053 pelipassia, kertoo toiminnanjohtaja Pasi Paakki.

Paakin mukaan korona on haitannut melko vähän vihreäpaitojen toimintaa.

– Siirryimme koulujen saleista seuran omille kentille ja halliin.

Aivan pienten naskalien harjoitukset ja perhefutis, jossa aikuisten pelaavat lasten kanssa, seura joutui keskeyttämään rajoitusten tultua voimaan marraskuun lopulla. Samoin Kolmosessa pelaava miesten joukkue on joutunut tyytymään omatoimiseen yksilölliseen harjoitteluun.

HPS:n naisten edustusjoukkue nousi viime kauden päätteeksi liigan, joten se on saanut liigastatuksen ansiosta pitää joukkueharjoituksia.

Vaikka kato ei ole käynyt vihreäpaitojen leiristä, Paakki pelkää koronatauon vaikutusten näkyvän myöhemmin.

– Jos rajoituksiin joudutaan menemään uudelleen, lopettaneiden määrä varmasti kasvaa.

Hän tietää kokemuksesta, että lajin kerran jättäneitä ei ole helppo houkutella takaisin.

– Kun päästetään irti, sieltä ei välttämättä ponnisteta takaisin.

Koripallo

Myös Tapiolan Hongalla on käytössään oma halli, jossa seuran koripalloilijat pääasiallisesti harjoittelevat. Viime viikkoina juniorit ovat treenanneet ulkona.

– Valmentajamme ovat käyttäneet mielikuvitusta erilaisten harjoitusmuotojen keksimisessä, toiminnanjohtaja Anne Eklund kertoo.

Ensi viikolla honkalaiset pääsevät jälleen omaan paratiisiinsa ja koulujen saleihin.

– Odotamme loppuviikosta kaupungilta tietoa, miten koulujen saleja päästään käyttämään, Eklund sanoo.

Espoossa koripallo on suosittu harrastus niin poikien kuin tyttöjenkin keskuudessa. Hongallakin on monessa ikäryhmässä joukkueita, joiden pelaajamäärä on jopa 30–50.

– Nyt ne pitää jakaa useaan pienryhmään.

Eklundin mukaan koronatyöryhmän ohjeistuksen noudattaminen on välttämätöntä.

– Työryhmä teki rohkean päätöksen, ja meidän täytyy olla luottamuksen arvoinen.

Honkahallissa on kolme sisäänkäyntiä, joten ryhmät eivät kohtaa keskenään.

– Lisäksi yritämme järjestää siten, että samaa koulua käyvät harjoittelisivat samassa ryhmässä, jolloin he eivät tapaisi uusia henkilöitä, Eklund kertoo mallista, jota seurassa sovellettiin jo keväällä pandemian puhjettua.

Hongalla on noin tuhat pelaaja, joista vain 60 on pystynyt harjoittelemaan rajoitusten aikana sisätiloissa. He ovat edustusjoukkueen tai nuorten maajoukkueiden pelaajia.

Valtaosa honkalaisista on joutunut rämpimään lumessa ja pystynyt harjoittelemaan vain 70 prosenttia normaalista tuntimäärästä.

– Silti jäsenistö on ollut melko rauhallinen, Eklund kiittelee.

Keväällä seura joutui lomauttamaan kaikki työntekijänsä kuukaudeksi.

– Loppuvuodesta leikkasimme kevään 2021 budjettiamme, minkä ansiosta emme ole joutuneet lomautuksiin tai irtisanomisiin viime viikkoina.

Espoossa lopettaneiden määrä on hieman suurempi kuin muissa tähän artikkeliin haastatelluissa seuroissa.

– Kolmisenkymmentä on lopettanut koriksen ja parisenkymmentä on jäänyt tauolle, Eklund sanoo.

Jääkiekko

Nordenskiöldinkadun jäähalli on ollut viime viikkoina varsin hiljainen paikka. HIFK:n liigajoukkueen lisäksi siellä on harjoitelleet vain seuran naisten liigajoukkue sekä 13 nuorisomaajoukkueisiin kuuluvaa pelaajaa. Kiekkoilijoiden lisäksi ”Nordiksen” jäätä ovat kuluttaneet vain maajoukkuetason taito- ja muodostelmaluistelijat.

HIFK:n junioritoiminnasta vastaavan HIFK Ishockeyn junioripäälliköllä Jari Riihisellä oli kiireinen keskiviikko, kun hän suunnitteli toiminnan uudelleenkäynnistämistä ensi viikolla.

– Onneksi jäähalleissa on jää yhtä hallia lukuun ottamatta, joten vakiovuorot voivat pyöriä, Riihinen sanoo.

Hän ei tiennyt keskiviikkoiltana, mitä kaikkea juniorikiekkoilijat voivat harjoituksissa tehdä, koska pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjauksessa ei ollut yksilöityjä ohjeita.

– HUSin alueella olisi hyvä olla yhtenäinen linja, jottei käy niin, että yhden seuran harjoituksissa otetaan rauhallisesti ja viereisessä kaukalossa taklataan, Riihinen sanoo.

Hän toivoo Suomen jääkiekkoliiton antavan seuroille ohjeen, jonka mukaan pitäisi toimia.

Koronakoordinaatioryhmän linjauksen mukaan maanantaista lähtien saa harjoitella, mutta siten, että ”lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi”. Lisäksi työryhmä katsoi, että ”harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin”.

Suomen jääkiekkoliiton kilpailupäällikön Pirkka Antilan mukaan tämä tarkoittaa, että harjoitusten sisältö muuttuu olennaisesti normaalitilanteesta.

– Nyt ei saa pelata eikä taklata. Onhan se harmi, koska pelaaminen on lajin suola, mutta ohjeiden mukaan pitää toimia, Antila sanoi Ilta-Sanomissa keskiviikkona.

HIFK:n junioritoiminnassa on mukana noin 800 pelaajaa. Vaikka he ovat joutuneet harjoittelemaan viikkokausia ulkona ja ”väistötiloissa”, seuran brändi on pitänyt porukan yhdessä.

– Tiedossani on vain yksi lajin lopettanut pelaaja, Riihinen sanoo.