Ainakin neljä maata aikoo rokottaa kaikki olympiaurheilijat ennen Tokion kisoja

Kansainvälinen olympiakomitea on ilmoittanut, ettei urheilijoita pitäisi laittaa koronarokotusjonon kärkeen.

Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) nestorijäsen Richard Pound ehdotti muutama viikko sitten, että Tokion olympiakisoihin lähtevät urheilijat voisivat saada koronarokotteen ensimmäisten joukossa. Kanadalaisen ehdotus sai melkoisen tyrmäyksen julkisuudessa.

Myös KOK otti järjestönä varovaisemman linjan. Puheenjohtaja Thomas Bach ilmoitti viimeksi keskiviikkona, että urheilijoiden ei pitäisi etuilla rokotusjonossa. Toisaalta saksalainen on ilmoittanut toivovansa urheilijoiden ja olympiakisoihin matkustavien henkilöiden ottavan rokotuksen, mikäli se on mahdollista. The Telegraph -lehden mukaan KOK toivoo kaikkien urheilijoiden ottavan rokotuksen ennen Tokioon matkustamista.

Viime päivinä usea kansallinen olympiakomitea on ilmoittanut, että niiden olympiajoukkueen jäsenet rokotetaan ennen heinäkuussa pidettäviä Tokion kisoja.

Pisimmällä on Israel, jonka olympiajoukkueen jäsenistä puolet on jo nyt saanut rokotteen ensimmäisen annoksen, kertoo CBC Sports -sivusto. Israelissa koko väestön rokottaminen on pisimmällä maailman maista.

Euroopan maista Belgian olympiakomitea on ilmoittanut aikovansa rokottaa 400–500 henkilöä, jotka kuuluvat maan olympiajoukkueeseen. Maan olympiajoukkueen lääkintähuollosta vastaavan Johan Bellemansin mukaan tarkoitus ei ole kuitenkaan etuilla rokotusjonossa.

Tanskan olympiajoukkueen johtajan Sören Simonsenin mukaan noin 150 urheilijaa ja 200 taustahenkilöä aiotaan rokottaa ennen Tokion kisoja.

– Tavallisten ihmisten rokottamiset alkavat Tanskassa huhtikuussa, joten se on aikaisin ajankohta olympiaurheilijoiden rokottamiselle, Simonsen kertoi aikataulusta Reutersille.

Torstaina Unkarin olympiakomitea ilmoitti, että koronarokote on varattu lähes 900 urheilijalle, joilla on mahdollisuus saada paikka Tokion kisoihin. Rokotuksia ryhdytään antamaan jo perjantaina 29.1. Unkarilaismedian mukaan urheilijat voivat itse päättää, ottavatko he rokotuksen vai eivät.

Yhdysvallat on lähettänyt perinteisesti suurimman joukkueen olympiakisoihin. Maan olympiakomitea ei ole vielä päättänyt linjaansa rokotusten suhteen. Olympiakisat on tarkoitus järjestää heinä–elokuussa 2021 ja paralympialaiset elo–syyskuussa 2021.

Kansainvälisen paralympiakomitean tiedottajan Craig Spencen mukaan paraurheilijat ovat jo saaneet rokotuksia joissakin maissa.