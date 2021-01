Elisa Hakanen myhäili kaksi viikkoa sitten Urheilugaalassa – puhuu nyt avoimesti karusta tilanteesta: ”Ei kai nyt taas”

Tiukat rajoitukset kuristavat urheiluseurojen toimintaa.

Elisa Hakanen on Tampereen Pyrinnön urheilutoimenjohtaja.­

Vuoden urheiluseura on... Tampereen Pyrintö.

Urheilutoimenjohtaja Elisa Hakanen, 38, hymyili kaksi viikkoa sitten leveästi, kun hän vastaanotti Urheilugaalassa – ajan henkeen kuuluen etänä – vuoden 2020 parhaan urheiluseuran palkintoa.

Koronaviruspandemian keskellä Hakasta tai muita seuratoimijoita ei tällä hetkellä kuitenkaan liiemmin hymyilytä.

– Joulukuun alusta asti on ollut vähän lamaantunut fiilis, että ei kai nyt taas. Ei tosiaankaan jaksaisi juosta toista maratonia, Hakanen huokaa ja kuvailee monien tuntoja viitaten urheiluseurojen tiukaksi kuristettuun toimintaan.

Ajat ovat kovat, ja niin on huolikin paitsi lapsista ja nuorista, myös vanhemmista kansalaisista ja urheiluseurojen toiminnan tulevaisuudesta. Selviävätkö seurat, jotka liikuttavat nuoria, luovat heille turvaverkostoja, opettavat terveellistä elämää ja sosiaalisia taitoja, hengissä – ja jos selviävät, missä kunnossa?

Julkisuudessa on puhuttu paljon siitä, mitä koronaviruksen takia asetetut rajoitukset tekevät lasten, nuorten ja myös aikuisten harrasteurheilijoiden liikuntatottumuksille. Hakanen muistuttaa, että nykytilanteen takia myös seurojen ote vapaaehtoistyöntekijöistä alkaa luisumaan.

– Toiminnassa on mukana paljon ihmisiä, jotka ovat pyyteettömästi tehneet töitä seuran erikokoisissa tapahtumissa. He ovat tulleet mukaan esimerkiksi lapsen vanhempina tai isojen urheilutapahtumien myötä ja jääneet toimintaan. Nyt meillä ei ole tarjota mitään yhteistä aktiviteettia.

– Hehän kaikki täyttävät nyt omassa elämässään sen aiemmin järjestöelämään laittamansa vapaa-ajan jollain muulla. Aika innovatiivinen tässä saa olla, kun heihin pitää yhteyttä ja luo uskoa, että kyllä tämä tästä. Aikamoinen kerääminen tulee, kun tämä joskus toivottavasti jotenkin hellittää, Hakanen pohtii.

Juuri vapaaehtoistoiminnan ansiosta urheiluseuroissa voidaan pitää lasten ja nuorten toiminnan kustannuksia maltillisempina.

– Ei jatkossakaan voi olla niin, että kaikki vain ostetaan.

Hakanen korostaa, että nykytilanne on vienyt monilta iäkkäiltä seuratoimijoilta pois tärkeän palan näiden sosiaalista elämää. Seuroissa on mukana paitsi omien lasten tai lastenlasten kautta mukaan tulleita ihmisiä, myös sellaisia, joilla ei itsellään ole urheilutaustaa. Osa on mukana vain auttamisen halusta ja sosiaalisten virikkeiden takia.

– Huomasimme jo viime keväänä, kun kaikki lyötiin kiinni, miten hirvittävä määrä meillä onkin hyväkuntoisia eläkeläisiä, jotka ovat tapahtumissamme, lasten ja nuorten kisoissa apuna.

Pyrinnössä myös miesten Koripalloliigan edustusjoukkueessa joukkueenjohtajana toimiva Hakanen painottaa, että monet eläkeläiset viihtyvät myös urheilukatsomoissa, jotka ammottavat nyt tyhjyyttään. Tapahtumat ovat monille tärkeä osa sosiaalista elämää, mutta nyt ne on viety pois.

– Turvallisempaa oli syksyllä mennä urheilutapahtumaan kuin perjantaina marketiin. Rajoitukset ovat kohtuuttoman suuria näihin sektoreihin, joissa tehtiin oikeasti asioita todella hyvin.

Lasten ja nuorten urheilutoiminnasta on jo jäänyt pois jonkin verran nuoria, etenkin talvi- ja sisälajeista.

Kuinka moni korvaa harrastukseen menneen ajan puhelimen tai jonkun muun ruudun tuijottamisella tai joutuu ylipäätään olemaan ilman tärkeää pakopaikkaa?

– Tiedän, että kaikilla perhetaustatkaan eivät ole turvallisimmat tai parhaat mahdolliset tilanteet. Heille ne iltaharjoitustilanteet ovat aina ihan lottovoittoja, ja seurassa on iso turvaverkosto. Usein myös vapaaehtoisista tai ammattivalmentajista tulee heille tosi tärkeitä aikuisia.

Elisa Hakanen kuvattuna viime vuonna.­

Pirkanmaan seudulla saa tällä hetkellä rajoitetusti harjoitella pienryhmissä, mutta esimerkiksi pelaaminen ja ottelutapahtumat ovat sisätiloissa kiellettyinä. Hakanen pitää sitä absurdina osana monisäikeistä kokonaisuutta.

– Jos miettii vaikka yleisurheilua, niin Pirkkahallissa kun hypätään vaikka pituutta, jonossa seistään harjoituksissa jopa tiiviimmin kuin kisatilanteessa. Miksi heille ei voi järjestää kisoja?

Yksilölajien harjoituksissa voidaan toki pienimuotoisesti kisailla, mutta joukkueurheiluun rajoitukset ovat iskeneet vielä pahemmin, kun isot ryhmät eivät voi harjoitella yhdessä ja pelejä ei pelata.

– Joukkueurheilulle tämä on ihan katastrofi, kun ei kilpailla. Siinä oppii voittamaan ja häviämään, käsittelemään erilaisia tunnetiloja. Vähän pahaa teki, kun joulukuun alussa sisäpalloilevat lapset laitettiin pihalle kuudeksi viikoksi tekemään polvennostojuoksua lumihankeen.

– Siinä saatiin monipuolista liikuntaa, mutta monet ovat valinneet jonkun lajin, jota harrastaa ja josta maksetaan. Palo on useimmin sen kyseisen lajin kilpailuhetkeen.

On helppoa laskea, että jos seurassa ei pysty harrastamaan sitä lajia, josta maksetaan, moni pohtii toiminnasta vetäytymistä.

Hakanen on huolissaan siitä, miten pitkäaikaiset vaikutukset nykytilanteella on urheiluseurojen toimintaan. Mitä ammattimaisempaa toiminta on palkkakuluineen, omine halleineen ja harjoitustiloineen, sitä suuremmat ovat myös kuukausittaiset kulut.

– Hiljalleen tällä on suuremmat ja suuremmat vaikutukset, kun seuroista lähtevät harrastajat ja lajiliittojen lisenssimäärät tulevat alas. Tulee taloudellisia vaikeuksia, toiminnasta joudutaan karsimaan ja jotkut urheiluseurat eivät välttämättä selviä tästä.