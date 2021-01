Osavaltion talousministeri ehdottaa Floridaa olympiaisännäksi jos Tokio vetäytyy

Japanin pääministeri vakuuttaa Tokion järjestävän olympialaiset ensi kesänä.

Yhdysvaltojen Floridan osavaltion talousministeri Jimmy Patronis ehdottaa, että Florida voisi järjestää ensi kesän olympialaiset, jos Tokio vetäytyy kisaisännyydestä.

Patronis on lähettänyt kirjeen Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n puheenjohtajalle Thomas Bachille, jossa Patronis kehottaa Bachia harkitsemaan olympialaisten siirtoa Yhdysvaltoihin ja erityisesti Floridaan.

Viime viikon lopulla Times-lehti kertoi, että Japanin hallitus olisi pohtinut olympialaisten perumista koronavirustilanteen vuoksi. Japanin hallitus kiisti tiedot. Tokion olympialaiset aiotaan järjestää 23. heinäkuuta ja 8. elokuuta välisenä aikana ensi kesänä. Olympialaiset siirrettiin tälle vuodelle viime kesältä koronaviruspandemian vuoksi.

– Olen päättänyt, että Tokion olympialaiset toteutetaan turvallisesti todisteena siitä, että ihmiskunta on nujertanut koronaviruksen, Japanin pääministeri Yoshihide Suga sanoi perjantaina.

Florida on kärsinyt pandemian aikana koronaviruksesta ja osavaltiossa on kuollut yli 25 000 ihmistä virukseen liittyen. Yhteensä Yhdysvalloissa on kuollut yli 420 000 ihmistä virukseen liittyen. Yhdysvalloissa on yli 328 miljoonaa asukasta ja miljoonaa asukasta kohti maassa on kuollut 1 299 ihmistä koronavirukseen liittyen. Suomessa vastaava luku on 118. Johns Hopkinsin yliopiston koronavirussivuston mukaan Japanissa on koronavirustartunnan saanut yli 368 000 ihmistä, ja virukseen liittyviä kuolemia on lähes 5 200. 126 miljoonan asukkaan Japanissa miljoonaa asukasta kohti on kuollut 40 ihmistä tilastosivusto Worldometerin mukaan.

Floridassa pelattiin viime kesänä koripallon NBA-sarjan kausi loppuun niin sanotussa kuplassa, johon pääsivät vain joukkueet.