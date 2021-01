UFC-pomo vertaa Conor McGregoria Rocky Balboaan – ”Kun elää tuollaista elämää…”

Irlantilaistähti viestitti faneilleen loistojahtinsa kannelta: ”Odotan pääseväni takaisin kehään.”

Vapaaottelun irlantilainen supertähti Conor McGregor yllättäen hävisi odotetun UFC-ottelun Dustin Poirierille sunnuntaiyönä Suomen aikaa. Yhdysvaltalainen Poirier, 32, tyrmäsi McGregorin jo toisessa erässä ajassa 2.32.

Ottelu oli McGregorille vasta toinen lokakuun 2018 jälkeen. Tuolloin hän hävisi UFC:n mestaruusottelussa dagestanilaiselle Habib Nurmagomedoville. Vuosi sitten McGregor voitti Donald Cerronen tyrmäyksellä.

McGregor on otellut urallaan 27 kertaa ja hävinnyt viidesti. Kaksi viidestä tappiosta on siis tullut kolmessa viime ottelussa. Niinpä lajipiireissä onkin jo alettu arvuutella McGregorin, 32, motivaatiota. Yksi epäilijöistä on lajin merkittävimpiin vaikuttajiin kuuluva UFC-pomo Dana White.

White sanoi McGregorin ja Poirierin välisen ottelun jälkeen suoraan, että McGregorilla on nyt kaksi vaihtoehtoa: tulla takaisin entistä nälkäisempänä tai todeta, että tämä oli tässä.

– Hänellä on jo niin paljon rahaa, White sanoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Tämä on kuin suoraan Rocky III -elokuvasta, kun sankarille tarjotaan 300-jalkaista loistojahtia. Kun elää tuollaista elämää kuin hän elää, on vaikeaa olla kovin raakalaismainen, White jatkoi.

Kyse on yksinkertaisesta, hyvin inhimillisestä asiasta. McGregor on jo saavuttanut kaiken, mitä on urheilu-urallaan halunnut saavuttaa, eikä hänen tarvitse rahan takia enää koskaan urheilla sekuntiakaan. Joten kysymys kuuluu, miksi hän vielä satsaisi kaikkensa äärimmäisen raakaan lajiin.

– Kun hän oli pikkupoika, hänellä oli nälkää. Nyt hänellä on kaikki, mitä hän on ikinä halunnut, White kommentoi.

White kertoi ottelun jälkeen medialle, ettei ollut vielä keskustellut McGregorin kanssa tämän jatkosuunnitelmasta. White kuitenkin kertoi arvelevansa, että muutaman tunnin sisään McGregor ottaa yhteyttä ja kertoo ”miljoona eri asiaa, jotka hän haluaa tehdä”.

– En tiedä, mihin suuntaan tämä kääntyy, White sanoi.

Siitä ei ole tietoa, onko McGregor jo soittanut Whitelle. Sen sijaan irlantilainen julkaisi Instagramissa kuvan itsestään loistojahdillaan, jolla hän saapui Abu Dhabiin aivan otteluareenan viereen. McGregor kiitti viestissään saamastaan valtavasta kannustuksesta.

– Nyt ei ollut minun yöni/aamuni, mutta tämä on loistava mahdollisuus parantaa. Dustin (Poirier) on hitonmoinen taistelija. Odotan pääseväni taas kehään. Yritän kohottaa jalkaani ja mielialaani matkalla kotiin, McGregor kirjoitti kuvaan, jossa hän lepuutti ottelussa loukkaantunutta jalkaansa.

McGregor siis antoi ymmärtää aikovansa jatkaa uraansa. Silti promoottori White vaikutti kommenteissaan pettyneeltä McGregorin heikkoon esitykseen, eikä ihme.

White on yrittänyt saada McGregorin ja Habib Nurmagomedovin vielä kerran samaan kehään. Ammattilaisuransa kaikki 29 ottelua voittanut dagestanilainen ilmoitti viime lokakuussa voitettuaan Yhdysvaltain Justin Gaethen, että ottelu oli hänen viimeisensä. White on yrittänyt saada tämän päätä käännettyä.

White kertoi keskustelleensa Nurmagomedovin kanssa tämän mahdollisesta paluusta.

– Hän sanoi: ”Dana, ollaan rehellisiä – olen monta luokkaa parempi kuin nämä jätkät (McGregor ja Poirier). Olen voittanut heidät. Se ei kuulostanut kovin hyvältä, mutta katsotaan, miten käy. Hän on ilmoittanut lopettaneensa, mutta olen yrittänyt saada hänet ottelemaan vielä kerran, White sanoi.