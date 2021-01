Ultrajuoksija pääsi tuskastuttavan lähelle 100 kilometrin ME-aikaa – edes verta vuotava haava ei pysäyttänyt menoa

Yhdysvaltalainen Jim Walmsley oli loppuvaiheisiin asti kiinni ME-miehen arvonimessä, mutta kello oli armoton.

Yhdysvaltain Arizonassa tavoiteltiin lauantaina erästä todella pitkien matkojen juoksun merkkipaalua, kun ultrajuoksijat kävivät 100 kilometrin juoksun maailmanennätysjahtiin.

Uutta ME:tä ei lopulta todistettu, mutta kauas se ei jäänyt, raportoi muun muassa hollantilaissivusto 3athlon.

Japanilaisen Nao Kazamin vuonna 2018 juoksema 100 kilometrin ME on 6.09.14, ja sen lyömiseksi olisi taivallettava tasaisen vauhdin taulukolla kilometri kolmeen minuuttiin ja 41 sekuntiin. Keskivauhti olisi sivuston mukaan tällöin 16,24 kilometriä tunnissa.

Juoksijoista yksi jos toinenkin tipahti tavoitteesta matkan mittaan, mutta amerikkalainen Jim Walmsley jaksoi siitäkin huolimatta, että törmäys aitaan sai aikaan verta vuotavan haavan.

Yksin yrittänyt Walmsley oli loppuvaiheisiin asti kiinni ME-miehen arvonimessä, mutta kello oli armoton: maaliviiva ylittyi ajassa 6.09.25 eli vaivaiset 11 sekuntia ME:stä jääneenä.

3athlon-sivuston mukaan Walmsley on näyttänyt kykyjään juoksijana aiemminkin: hänen ennätyksensä maratonilla on 2.15.05, puolimaratonilla 1.04 ja kymppitonnilla hieman päälle 29 minuutin. Hänellä on myös useita ultrajuoksuvoittoja tilillään.

Phoenixissa tavoiteltiin myös naisten sadan kilometrin ME:tä, joka on 6.33.11. Sekin jäi vielä voimaan.