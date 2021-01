UFC:n huippuottelussa vain yksi ennakkosuosikki – asiantuntija kertoo, mitä kannattaa odottaa: ”Conor McGregor vie mielin määrin”

Conor McGregor on selvä ennakkosuosikki UFC 257:n pääottelussa.

Vapaaottelun jättinimi, 32-vuotias Conor McGregor palaa oktagoniin varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa.

McGregor kohtaa Dustin Poirierin, myös 32, UFC 257 -otteluillassa Abu Dhabissa.

Kaksikko mitteli viimeksi vuonna 2014, jolloin McGregor löi Poirierin teknisellä tyrmäyksellä.

Irlantilainen lähtee iltaan taas selvänä ennakkosuosikkina, ja hänen voittoonsa uskoo myös vapaaottelija, V sportin ja Viaplayn lähetyksistä tuttu asiantuntija Aleksi Nurminen.

Nurminen ennakoi tulevaa otteluiltaa IS:lle.

Riihimäen rautanyrkki, Aleksi ”KAP” Nurminen ennakoi otteluiltaa IS:lle.­

Miksi McGregor voittaa?

– Lyhyesti sanottuna hän on parempi ottelija. Tyylitkin vähän pelaavat tätä McGregorin puolelle. Poirier on ryskääjä, joka tykkää tapella ja lyö toki kovaa, mutta Conor on teknisempi ja pitää pään mukana.

Miten McGregor voittaa?

– Todennäköinen käsikirjoitus on sellainen, että Conor napsii pikkuhiljaa Poirierin palasiksi. Vähän samanlainen kaava kuin McGregorin ja Eddie Alvarezin välisessä matsissa. Ei ehkä nähdä niin nopeaa lopetusta, mutta Conor vie mielin määrin. Osuu hyvällä silmällä ja väistelee Poirierin osumat. Poirier saattaa välillä yrittää viedä tonttiin, mutta Conor puolustaa alasvientiyritykset ja jatkaa dominointia.

– Sitä välillä sokeutuu ei-urheilullisille asioille ja monihan sanoo, että Conor ansaitsisi saada turpaan, mutta kun mietitään puhtaasti teknisestä näkökulmasta, ottelu menee hänelle. Usein McGregor on ollut itse itsensä pahin vihollinen.

Mitä pitää tapahtua, että Poirier voittaisi?

– Jotain henkisen puolen juttuja. Se on lyhyt vastaus. Jos Conor ei jostain syystä pääsisi heti flow-tilaan ja Poirier pääsisi yllättämään ja lyömään jonkun vahvan osuman... Poirierin pitäisi tehdä ottelusta likainen ja pitää se sellaisena. Hänen voittoon vaaditaan likaista tappelua, paljon taistelutilanteita ja sitä, ettei Conor näin pääse omaan rytmiinsä.

Conor McGregor on viime vuosina ollut useita kertoja ongelmissa virkavallan kanssa. Tuoreimman kohun on aiheuttanut irlantilaisen naisen nostama siviilikanne raiskauksesta.­

Mitä muuta UFC-illan kortilta kannattaa seurata?

– Toinen pääottelu Dan Hookerin ja Michael Chandlerin välillä on sellainen, joka kannattaa tsiigata. Chandler on entinen Bellatorin mestari ja organisaation pitkäaikaiset kasvot. Hänellä oli aikoinaan legendaariset matsit Eddie Alvarezin kanssa. On kiva nähdä, mikä Bellator-legendan todellinen taso on UFC:ssä.

– Hooker otti Poirierin kanssa tosi kovan matsin ja on ihan painoluokkansa kärkeä. Tyylillisesti Chandler on enemmän tappelija. Hookerkin tykkää tapella, mutta jos hän ottelee teknisesti, hän todennäköisesti vie matsin. Mutta kun Hookerkin tosiaan tykkää tapella, tässä on aineksia Fight of the Night -matsiin.

– Pääkortilla on myös Amanda Ribas (vastassa Marina Rodriguez), joka voitti minun kanssani samana vuonna amatöörien maailmanmestaruuden (2014). Hän teki jo silloin tosi vakuuttavaa jälkeä, ja jälki on ollut vielä vakuuttavampaa UFC:ssä. Moni vähän vähättelee häntä nätin naaman takia, mutta hänessä on kyllä ainesta mestariksi omassa painoluokassaan.

UFC 257 -illan esikortin on tarkoitus alkaa kello 2.00 Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä. Tapahtuman Suomessa näyttää Viaplay (pay-per-view).