Lotta Hintsa on kiivennyt jopa 43 tuntia putkeen – kertoo, mikä vuorikiipeilyssä on henkisesti vaikeinta: ”Koskaan ei voi miettiä sitä”

Vuorikiipeilijä Lotta Hintsa harjoittelee kovaa, jotta voi minimoida riskit. Kun pohja on kunnossa, selviää pelottavistakin paikoista.

Ylävuorikiipeilijä Lotta Hintsa tiedostaa lajinsa riskit. Korkean ilmanala, kylmyys ja fyysisesti raskas kiipeilysuoritus ovat yhdistelmä, joka vaatii omistautunutta harjoittelua ja valmistautumista. Muuten voi käydä huonosti.

– Kun on laji, jossa on isot riskit, pyritään tekemään pelivaraa kaikilla osa-alueilla. Kun on happivajetta ja reaktiokyky huomattavasti normaalia hitaampi, aivot ei toimi ja kaikki on vähän sumussa, asioiden pitää tulla tosi selkärangasta, Hintsa, 32, sanoo.

Hintsa avasi Ilta-Sanomille harjoitteluaan. Sen voi jakaa kolmeen osaan: kestävyys-, lihaskunto- ja kiipeilytreeniin.

– Ylävuorikiipeily on pääsääntöisesti kestävyysurheilua. Pitää pystyä kiipeämään helposti 24 tuntia putkeen, Hintsa kertoo.

Hintsa on pisimmillään kiivennyt 43 tuntia putkeen.

– Tai no, siinä oli puolentoista tunnin tauko välissä, kun kuivateltiin mun housuja. Olin tippunut vesirailoon.

Lotta Hintsa lähtee kevääksi treenaamaan Yhdysvaltoihin. Kesällä odottaa – pandemiatilanteen salliessa – kiipeilyreissu Broad Peakille ja Gasherbrum II:lle.­

Kestävyystreeni on se osa-alue, johon Hintsa keskittyy harjoittelussaan eniten. Esimerkiksi viime vuonna keväästä syksyyn hänellä oli pidempi 20-viikkoinen peruskestävyyskausi. Koronapandemian vuoksi kesän kiipeilyreissut peruuntuivat, joten harjoitteluun jäi kunnolla aikaa.

– Määrää nostettiin koko ajan. Loppuvaiheessa se oli 5–6 tunnin lenkkejä pyörällä, juosten tai porraskoneella 5–6 kertaa viikossa.

Maksimissaan Hintsan viikkotreenimäärät ovat noin 35–40 tuntia.

Hintsa on testannut kestävyyttään myös ultrajuoksuilla. Viime kesällä hän juoksi Haltin haastavassa kivikossa itsenäisesti 115 kilometriä putkeen. Viime lokakuussa Hintsa keräsi rahaa syöpätutkimukseen Kuusamon Karhunkierroksen ultrajuoksulla. Tavoitteena oli juosta vuorokausi, mutta polvivamman ja valmentajan käskyn vuoksi Hintsa lopetti 17 tunnin jälkeen. Kilometrejä kertyi 87.

– Siihen tuli pieni ekstramauste, kun juuri edellisenä viikonloppuna oli satanut ekat lumet ja sitä olikin sitten aika reippaasti. Sain tarpoa umpihangessa, Hintsa kertoo.

– Ja sitä Haltin kivikkoa en suosittele kenellekään!

Kovaa kestävyystreeniä on tasapainotettava lihaskuntotreenillä, muuten paikat eivät kestä.

– Mulla on Suomessa tekninen valmentaja Enni Bertling, joka vetää mulle yläkropan lihaskuntotreenit: ylös työntävää liikettä, ylös vetävää liikettä, eteenpäin, alaspäin... kaikki suunnat. Punnerruksia, leuanvetoa, ylöstyöntöjä, dippejä, hauiskääntöjä, Hintsa luettelee.

Hintsan tekniikkavalmentaja Enni Bertling (oik.) on yksi maailman parhaista jääkiipeilijöistä.­

Vuorilla hapensaanti on haastavampaa ja sykkeet nousevat helposti ylös. Harjoittelussa pyritäänkin mahdollisuuksien mukaan imitoimaan kiipeilyolosuhteita esimerkiksi intervallitreenin kautta.

– Valmentaja sanoo aina, että ”niin kisaat kuin treenaat”.

– Opetetaan kroppaa siihen, että se pääsee maitohapoista mahdollisimman nopeasti eroon. Ja koska tavoitteena on se, että pystyisi tekemään vaativampia ja teknisesti haastavampia reittejä, niin kestävyyden ja voimapuolen lisäksi rakennetaan teknisiä taitoja eli ihan köysikiipeilyä.

Hintsalla on valmennustiimissään rutkasti kiipeilyosaamista. Valmentaja Don Bowie on pitkän linjan vuorikiipeilijä ja tekniikkavalmentaja Bertling on puolestaan jääkiipeilyn huippunimiä.

– Pystyy skippaamaan tiettyjä kantapään kautta opittavia juttuja, kun taustajoukoissa on apuna niin kovat tekijät, Hintsa luonnehtii.

Fyysisen harjoittelun lisäksi vuorikiipeilijän treeniin kuuluu myös oheistaidot, esimerkiksi sään lukeminen.

– Syy siihen, miksi treenaan niin kovaa, on että minimoisin riskit. Teen kaikkeni, että mahdollisimman vähän jää onnen varaan.

Kun pohja on kunnossa, haastavat ja pelottavatkin hetket on helpompaa kohdata.

– Niissä tilanteissa, joissa on jossain vaiheessa alkanut pelottaa, pitää tunnistaa vaaratilanne ja sitten miettiä mikä on paras mahdollinen selviytymiskeino. Se tarkoittaa sitä, että fokus on sataprosenttisesti siinä mitä tekee. Tunteita tai pelkoa ei saa päästää valloilleen vaan keskittyä tekemiseen.

Uransa pelottavimmat ja haastavimmat hetket Hintsa sijoittaa kevään 2019 kiipeilyreissuun Gasherbrum II:lla, maailman 13:nneksi korkeimmalla vuorella.

– Siellä on sellainen jääputous jonka läpi on mentävä. Monta kilometriä pitkiä, röpelöisiä railoja. Viimeisellä kerralla kun menimme siitä, se alkoi olla huonossa kunnossa. Meitä oli köysistössä neljä ja aina silloin tällöin joku humpsahti railoon. Se oli keskittymistä vaativa kokemus.

Samalla vuorella aurinko osoitti yhdellä kiipeilykerralla voimansa.

– Noilla korkeuksilla aurinko sulattaa lunta tosi nopeasti. Olimme harjanteella, josta oli monta sataa metriä pudotusta molemmin puolin. Ja lumi vain sulaa. Muutaman kerran jalka humpsahti läpi niin, että alle jäi vain ilmaa. Mutta et voinut mennä taaksepäin etkä jäädä siihen harjanteelle, joten piti vain mennä eteenpäin pää kylmänä.

Hintsa aloitti vuorikiipeilyn vuonna 2016, ja kahden viime vuoden aikana siitä on tullut ammatti. Täysin pystymetsästä hän ei kestävyysurheilijaksi päätynyt: Hintsa on ollut liikkuva ja urheilullinen aina, minkä lisäksi kestävyyslajit ovat olleet hänen perheessään tärkeitä.

– Mulla on kilpacheerleadingtausta ja sieltä on pohjalla vahva lihaskunto. Ja kestävyys vain on ollut sellainen juttu, mitä meidän perheessä kaikilta löytyy. 17-vuotiaana juoksin 15 minuutin varoitusajalla maratonin.

– Tuntuu, että kestävyydessä en ole vielä kertaakaan ollut äärirajoilla. Se tulee tosi luonnostaan. Sytyn siihen, kun tuntuu pahalta ja rakastan epämukavuusaluetta.

Fyysisen epämukavuusalueen ohella vuorikiipeilyssä on myös ”henkinen epämukavuusalueensa”.

– Varsinkin alkuun henkisesti vaikeinta oli se, että aina ei saa itse päättää jatkaako vai eikö. On joutunut nöyrtymään ja opettelemaan sitä, ettei anna esimerkiksi ulkopuolisten paineiden vaikuttaa. Koskaan ei voi miettiä sitä, että kuka pettyy, Hintsa sanoo.

– Suurin luovuttamisen muoto on se, ettei tule hengissä takaisin.